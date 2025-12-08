Мы исследуем залы Шуваловского дворца — одной из самых изысканных резиденций Санкт-Петербурга. Вас ждут роскошные интерьеры, история знатного рода Шуваловых и знакомство с уникальной коллекцией Фаберже — крупнейшей в мире частной экспозицией ювелира. Экскурсия проходит в интерактивном формате: вы будете задавать вопросы и рассматривать редкие архивные фото.

Описание экскурсии

Парадные залы

Вы пройдёте по залам с лепниной, позолотой и старинной мебелью. Узнаете, как здесь проходили приёмы, балы и встречи петербургской знати.

Готические интерьеры

Редкий пример готического стиля в русской архитектуре. Эти залы создают особую атмосферу изысканности и мистики.

Белоколонный зал

Один из самых впечатляющих залов дворца, где гармония света и архитектуры создаёт ощущение величия и торжественности.

Музей Фаберже

Главная жемчужина дворца — коллекция Карла Фаберже. Здесь вы увидите знаменитые императорские пасхальные яйца и другие шедевры ювелирного искусства, некогда принадлежавшие Романовым и европейским монархам.

Организационные детали