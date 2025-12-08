Мы исследуем залы Шуваловского дворца — одной из самых изысканных резиденций Санкт-Петербурга.
Вас ждут роскошные интерьеры, история знатного рода Шуваловых и знакомство с уникальной коллекцией Фаберже — крупнейшей в мире частной экспозицией ювелира.
Экскурсия проходит в интерактивном формате: вы будете задавать вопросы и рассматривать редкие архивные фото.
Описание экскурсии
Парадные залы
Вы пройдёте по залам с лепниной, позолотой и старинной мебелью. Узнаете, как здесь проходили приёмы, балы и встречи петербургской знати.
Готические интерьеры
Редкий пример готического стиля в русской архитектуре. Эти залы создают особую атмосферу изысканности и мистики.
Белоколонный зал
Один из самых впечатляющих залов дворца, где гармония света и архитектуры создаёт ощущение величия и торжественности.
Музей Фаберже
Главная жемчужина дворца — коллекция Карла Фаберже. Здесь вы увидите знаменитые императорские пасхальные яйца и другие шедевры ювелирного искусства, некогда принадлежавшие Романовым и европейским монархам.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается билет в музей — 1300 ₽ с чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шуваловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 751 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
