Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши

Изучить коллекцию сверкающих шедевров и узнать, как ювелир шутил над своими клиентами
Вы пройдёте по залам роскошного особняка Нарышкиных-Шуваловых и рассмотрите легендарную коллекцию пасхальных яиц и изящных безделушек.

Я расскажу, как по изделиям понять характер их владельцев, как отличить оригинал от подделки, за что Фаберже не любил императрицу и чем резчик могильных плит впечатлил ювелира.
5
5 отзывов
Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите 12 великолепных пасхальных яиц. Каждое из них хранит в себе не только миниатюрный сюрприз, но и отпечаток характера и вкуса владевшей им императрицы.

Рассмотрите objets de fantaisie — фантазийные безделушки: камнерезные фигурки животных, миниатюрную мебель и флоральные этюды. Когда-то они украшали полочки в светских салонах, ими играли царские дети, а теперь их видите и вы.

Узнаете, в чём секрет эмали от Фаберже, почему ювелира считали тонким психологом, как его обокрали и конкурировал ли с ним Картье. А ещё разберётесь, что считалось подлинной роскошью 19 столетия.

Также я сделаю для вас плёночные фото и преподнесу небольшой подарок.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям. Я предлагаю разные игры для юных гостей, активно использую антикварный реквизит времён Фаберже (который можно и нужно потрогать!), архивные фотографии и видеоматериалы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 1000 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Катька
7 июня 2024
Экскурсия потрясающая! Александра - гид от Бога👏👍👍 уже не первый раз в музее - третий, приехали родственники в гости - пришлось идти)) думала ну что там можно нового узнать. И
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на удивление эти 1,5 часа просто пролетели. Очень интересная подача материала, узнали много интересных фактов. Даже поиграли. Вобщем мы в полном восторге, спасибо огромное! Только приходится буквально обороняться от других посетителей, начинают ходить хвостом от столь интересного рассказа))

Экскурсия потрясающая! Александра - гид от Бога👏👍👍 уже не первый раз в музее - третий, приехалиЭкскурсия потрясающая! Александра - гид от Бога👏👍👍 уже не первый раз в музее - третий, приехалиЭкскурсия потрясающая! Александра - гид от Бога👏👍👍 уже не первый раз в музее - третий, приехали
Валерия
4 июня 2024
Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись. Все прошло легко и очень интересно, познавательно. Экскурсия была от части интерактивной. Какие-то дополнительные
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материалы Александра показывала на планшете и даже была небольшая игра. Запомнили много интересных фактов и теперь с восторгом рассказываем друзьям)
Гид отвечала на все наши вопросы, которые касается экспозиции музея.
Александра, спасибо вам еще раз!

Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись.Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись.
Y
1 июня 2024
Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже. Но вам удалось даже больше. Вы влюбили нас в целую эпоху. Уровень профессионализма самого высшего класса. Время пролатело незаметно. Надеемся на встречу в следующую нашу поездку в Санкт-Петербург и желаем вам удачи. Спасибо!
Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже.Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже.Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже.
Ю
27 мая 2024
Потрясающе интересная экскурсия. Очень приятный девушка, рассказывает доступно, хорошо владеет материалом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую 100 %.
Л
23 мая 2024
Выражаем огромную благодарность Сашеньке за такую замечательную экскурсию! Подробно, вдохновенно, увлекательно, доступно, и ничего лишнего. Мы остались под большим впечатлением, Фаберже теперь навсегда в моем сердце. И отдельное спасибо за прекрасные фотографии на пленку. Успехов и удачи в дальнейшем!
Выражаем огромную благодарность Сашеньке за такую замечательную экскурсию! Подробно, вдохновенно, увлекательно, доступно, и ничего лишнего. МыВыражаем огромную благодарность Сашеньке за такую замечательную экскурсию! Подробно, вдохновенно, увлекательно, доступно, и ничего лишнего. МыВыражаем огромную благодарность Сашеньке за такую замечательную экскурсию! Подробно, вдохновенно, увлекательно, доступно, и ничего лишнего. Мы

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