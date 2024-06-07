Вы увидите 12 великолепных пасхальных яиц. Каждое из них хранит в себе не только миниатюрный сюрприз, но и отпечаток характера и вкуса владевшей им императрицы.
Рассмотрите objets de fantaisie — фантазийные безделушки: камнерезные фигурки животных, миниатюрную мебель и флоральные этюды. Когда-то они украшали полочки в светских салонах, ими играли царские дети, а теперь их видите и вы.
Узнаете, в чём секрет эмали от Фаберже, почему ювелира считали тонким психологом, как его обокрали и конкурировал ли с ним Картье. А ещё разберётесь, что считалось подлинной роскошью 19 столетия.
Также я сделаю для вас плёночные фото и преподнесу небольшой подарок.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна взрослым и детям. Я предлагаю разные игры для юных гостей, активно использую антикварный реквизит времён Фаберже (который можно и нужно потрогать!), архивные фотографии и видеоматериалы.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 1000 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приятно познакомиться, меня зовут Александра, и я лучший гид России по мнению Русского географического общества:) Мои экскурсии интерактивны, тактильны и интересны как взрослым, так и детям. А ещё я фотографирую своих гостей на плёнку и дарю им фотографии на память. С нетерпением жду нашей встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катька
7 июня 2024
Экскурсия потрясающая! Александра - гид от Бога👏👍👍 уже не первый раз в музее - третий, приехали родственники в гости - пришлось идти)) думала ну что там можно нового узнать. И читать дальше
на удивление эти 1,5 часа просто пролетели. Очень интересная подача материала, узнали много интересных фактов. Даже поиграли. Вобщем мы в полном восторге, спасибо огромное! Только приходится буквально обороняться от других посетителей, начинают ходить хвостом от столь интересного рассказа))
Валерия
4 июня 2024
Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись. Все прошло легко и очень интересно, познавательно. Экскурсия была от части интерактивной. Какие-то дополнительные читать дальше
материалы Александра показывала на планшете и даже была небольшая игра. Запомнили много интересных фактов и теперь с восторгом рассказываем друзьям) Гид отвечала на все наши вопросы, которые касается экспозиции музея. Александра, спасибо вам еще раз!
Y
Yakov
1 июня 2024
Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже. Но вам удалось даже больше. Вы влюбили нас в целую эпоху. Уровень профессионализма самого высшего класса. Время пролатело незаметно. Надеемся на встречу в следующую нашу поездку в Санкт-Петербург и желаем вам удачи. Спасибо!
Ю
Юлия
27 мая 2024
Потрясающе интересная экскурсия. Очень приятный девушка, рассказывает доступно, хорошо владеет материалом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую 100 %.
Л
Людмила
23 мая 2024
Выражаем огромную благодарность Сашеньке за такую замечательную экскурсию! Подробно, вдохновенно, увлекательно, доступно, и ничего лишнего. Мы остались под большим впечатлением, Фаберже теперь навсегда в моем сердце. И отдельное спасибо за прекрасные фотографии на пленку. Успехов и удачи в дальнейшем!
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