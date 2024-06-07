Вы пройдёте по залам роскошного особняка Нарышкиных-Шуваловых и рассмотрите легендарную коллекцию пасхальных яиц и изящных безделушек. Я расскажу, как по изделиям понять характер их владельцев, как отличить оригинал от подделки, за что Фаберже не любил императрицу и чем резчик могильных плит впечатлил ювелира.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите 12 великолепных пасхальных яиц. Каждое из них хранит в себе не только миниатюрный сюрприз, но и отпечаток характера и вкуса владевшей им императрицы.

Рассмотрите objets de fantaisie — фантазийные безделушки: камнерезные фигурки животных, миниатюрную мебель и флоральные этюды. Когда-то они украшали полочки в светских салонах, ими играли царские дети, а теперь их видите и вы.

Узнаете, в чём секрет эмали от Фаберже, почему ювелира считали тонким психологом, как его обокрали и конкурировал ли с ним Картье. А ещё разберётесь, что считалось подлинной роскошью 19 столетия.

Также я сделаю для вас плёночные фото и преподнесу небольшой подарок.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям. Я предлагаю разные игры для юных гостей, активно использую антикварный реквизит времён Фаберже (который можно и нужно потрогать!), архивные фотографии и видеоматериалы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 1000 руб. /чел.