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Смольный институт благородных девиц

Смольный С.
Смольный С. – Гид из Санкт-Петербурга
На тематической экскурсии 🧭 «Смольный институт благородных девиц» Вы познакомитесь с тем, как именно воспитательное общество благородных девиц положило начало женскому образованию в стране.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 0.833333333 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Смольный институт благородных девиц
Смольный институт благородных девиц

Что вы увидите

  • Смольный собор

Что вас ожидает:

  • Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Чарующе великолепный вид Смольного собора, создаёт ощущение некоторого парения в небесах.
  • В 1764 году был образован Смольный монастырь, а при нём — Воспитательное общество благородных девиц. Воспитанниц стали называть «смолянками». Как связаны «смолянки» со смолой и почему Воскресенский монастырь назвали Смольным? Что изучали воспитанницы? Во сколько у них начинался день и какие были традиции? За что награждали шифром? Всё это Вы сможете узнать на нашей тематической экскурсии 🧭.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание и вход
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
Смольный институт благородных девиц
Смольный институт благородных девиц
Смольный институт благородных девиц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Смольный С.
Смольный С.
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