Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Чарующе великолепный вид Смольного собора, создаёт ощущение некоторого парения в небесах.
В 1764 году был образован Смольный монастырь, а при нём — Воспитательное общество благородных девиц. Воспитанниц стали называть «смолянками». Как связаны «смолянки» со смолой и почему Воскресенский монастырь назвали Смольным? Что изучали воспитанницы? Во сколько у них начинался день и какие были традиции? За что награждали шифром? Всё это Вы сможете узнать на нашей тематической экскурсии 🧭.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное обслуживание и вход
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
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