Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Чарующе великолепный вид Смольного собора, создаёт ощущение некоторого парения в небесах.
Внутри храма экскурсовод Смольного собора расскажет об интерьере храма, а также об истории 📖 собора, монастыря, о благотворительных и учебных заведениях, в том числе — Воспитательном обществе благородных девиц. В заключение экскурсии 🧭 Вы сможете подняться на самую высокую смотровую площадку в центре Санкт-Петербурга — соборную звонницу.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь;
При начале восхождения к смотровым площадкам трезво оцените свои силы. Высота смотровой площадки 50 м, на неё ведут 278 ступеней. Лифтов или эскалаторов там нет.
Что входит
Экскурсионное обслуживание и вход
Подъём на звонницу.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.