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Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу

Смольный С.
Смольный С. – Гид из Санкт-Петербурга
На обзорной экскурсии 🧭 по Смольному собору Вы познакомитесь с архитектурой собора и комплекса Смольного монастыря, узнаете об истории 📖 местности на излучине реки Невы.

Также Вы сможете подняться на соборную звонницу — самую высокую площадку в центре, с одним из самых красивых 🤩 обзорных видов на Санкт-Петербург.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 0.833333333 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 350 ₽ за человека

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Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу
Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу

Что вы увидите

  • Смольный собор
  • Смотровая площадка на соборной звоннице

Что вас ожидает:

  • Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Чарующе великолепный вид Смольного собора, создаёт ощущение некоторого парения в небесах.
  • Внутри храма экскурсовод Смольного собора расскажет об интерьере храма, а также об истории 📖 собора, монастыря, о благотворительных и учебных заведениях, в том числе — Воспитательном обществе благородных девиц. В заключение экскурсии 🧭 Вы сможете подняться на самую высокую смотровую площадку в центре Санкт-Петербурга — соборную звонницу.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь;
  • При начале восхождения к смотровым площадкам трезво оцените свои силы. Высота смотровой площадки 50 м, на неё ведут 278 ступеней. Лифтов или эскалаторов там нет.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание и вход
  • Подъём на звонницу.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу
Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу
Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу
Экскурсия по Смольному собору с подъёмом на звонницу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Смольный С.
Смольный С.
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