Смольный С. – Гид из Санкт-Петербурга

На обзорной экскурсии 🧭 по Смольному собору Вы познакомитесь с архитектурой собора и комплекса Смольного монастыря, узнаете об истории 📖 местности на излучине реки Невы.



Также Вы сможете подняться на соборную звонницу — самую высокую площадку в центре, с одним из самых красивых 🤩 обзорных видов на Санкт-Петербург.