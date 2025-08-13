Мои заказы

Экскурсия по Смольному собору с рассказом о Смольном институте

Пройти по храму и узнать, как начиналось женское образование в России
Это экскурсия по великолепному собору, который неразрывно связан со Смольным институтом — первым в России женским учебным заведением. Вы погрузитесь в прошлое института и узнаете, как жили его воспитанницы.

Услышите о распорядке дня и главных добродетелях, об особенностях обучения и наградах, о наказаниях и правилах.
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Привилегированное учебное заведение открылось в Петербурге в 1764 году по указу императрицы. И просуществовало до 1932 года — за это время несколько раз менялись правила обучения, воспитания и даже власть.

На экскурсии по собору вы узнаете:

  • кто такие смолянки и как они связаны со смолой
  • почему Воскресенский монастырь назвали Смольным
  • что изучали воспитанницы Смольного института
  • во сколько у них начинался день
  • какие были традиции и за что их награждали шифром

И о многом-многом другом!

Организационные детали

  • Подъём на смотровую площадку в стоимость не входит, но вы можете посетить её самостоятельно после экскурсии. Билеты можно купить на Трипстере: купить билет
  • Экскурсию для вас проведёт один из аккредитованных гидов собора

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Растрелли дом 1 Смольный собор. Зайти в собор, справа от входа у стойки информации сбор группы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смольный собор
Смольный собор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 223 туристов
Экскурсионно-паломническая служба Смольного собора приглашает вас присоединиться к нашим экскурсиям — как по самому собору, так и по другим храмам и святым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
13 авг 2025
Это была не экскурсия, а лекция. Да, очень содержательная, интересная, но… хотелось бы вместе с экскурсоводом пройтись по территории монастыря, пройти внутрь помещений, заглянуть в кейли - только тогда можно было бы назвать это полноценной экскурсией.
Смольный собор
Смольный собор
Ответ организатора:
Спасибо за внимание к нашим экскурсиям.
Можем предложить так же и самое полное погружение в тему смолянок.
Только по предварительной записи экскурсионной службы Смольного собора.
Всегда рады видеть Вас на наших экскурсиях.
Веретенникова
Веретенникова
5 авг 2025
Экскурсия была познавательна, много исторических фактов узнали о возникновении смольного института, жизни самих смолянок и их окружении. Отлично, что девушки получили образование и смогли реализоваться в жизни.
О
Ольга
31 июл 2025
Рассказ экскурсовода, безусловно, интересен. Но экскурсия называлась" Смольный институт…" Проводилась она в одной части Собора, где стоят фотографии. А мы рассчитывали попасть именно в помещение института. Никто не предупреждал и не уточнял, что этого НЕ БУДЕТ!!! Поэтому несколько экскурсантов, в том числе и мы, были очень возмущены. Так нельзя, уважаемые организаторы.
Смольный собор
Смольный собор
Ответ организатора:
Мы рады, что вы остались довольны нашим гидом.
Смольный собор и Смольный институт совершенно разные локации для посещения сейчас, но неразрывно
связаны в прошлом.
Экскурсия проходит в Смольном соборе, пожалуйста, внимательно прочитайте описание.
Мы с удовольствием организовываем совместную экскурсию со Смольным институтом "От Смольного монастыря к Смольному институту", пожалуйста, обращайтесь в экскурсионную службу.
Продолжительность экскурсии 2 часа
Это самое полное погружение в жизнь Смолянок.

Яна
Яна
20 июл 2025
19 июля мы посетили экскурсию "Смольный институт благородных девиц".
Вначале про организацию поездки. Наша экскурсия планировалась в прошлую субботу, но мы не смогли выехать. Предупредили организаторов и Трипстер. Нам все спокойно
перенесли на 19 июля. Трипстер полностью сопровождает экскурссию(оповещение приходят постоянно). На любой вопрос ответ дают в ту же минуту. (круглосуточно)
По самой экскурсии:
Нам посчастливилось и мы попали на крещение. Шло таинство, люди на торжестве стояли в белых нарядах. Очень красиво смотрится все в внутри. Небесно голубые и белые тона собора.
Легко, свежо. Впечатление, что ты окутан прозрачностью. Мы успели обойти собор, поставить свечки и нас пригласили зарегистрироваться у стойки. Подошла гид Елена и предложила начать знакомство на улице, а после мы все проследовали в собор для продолжения экскурсии. Елена расказывала интересно и понятно. Активно общалась с нами и вовлекала в беседу и взрослых и детей.
Проводила аналогии с образованием при Петре и современностью.
Экскурс в историю был живой, не утомительный.
В самом соборе спокойно, комфортно. Мы слушали интересный расказ, а рядом шла служба. И никто друг другу не мешал. Очень комфортно находится там.
В конце нам рассказали о звоннице.
Подъем на звонницу не входит в экскурссию. (его оплачивают отдельно и поднимаются сами).
Мы поднялись на площадку и любовались городом.
Сам собор находится в тихом месте. Гулять по Смольному одно удовольствие.
Прекрасные выходные.

Е
Елена
14 июл 2025
Когда мы пришли в Смольный собор, нам сказали, что экскурсии не будет, что это какой-то сбой у трипстера, и только потому, что нас собралось 10 человек, они решили провести экскурсию. Я поняла, что экскурсовода, который проводит эту экскурсию, не было. Тем не менее, тот экскурсовод, который проводил экскурсию, провел её хорошо, на позитиве.
А
Альфия
23 июн 2025
Приехали с Васильевского острова на перекладных послушать экскурсию про Смольный институт благородных девиц (про воспитанниц -" смолянок"), а оказалось, что на Трипстере неверно указано название и содержание экскурсии.
Надо отметить, что разочарование наше и упавшее настроение сгладила сотрудница, работавшая за стойкой под названием "Экскурсии', принесла извинения, предложила посмотреть и послушать другую экскурсию. Светловолосая, стройная, интеллигентная женщина. Спасибо ей.
Смольный собор
Смольный собор
Ответ организатора:
Нам жаль, что произошла такая ошибка и Вы разочаровались.
Проверку по данному факту проведем обязательно
Мы всегда стремимся к тому, чтобы люди выходили из Смольного собора с хорошим настроением.
Предложили Вам посетить смотровую площадку Смольного собора, присоединили к экскурсии очень близкой по тематике.
З
Захарова
18 июн 2025
Экскурсия очень информативная и интересная. Все очень понравилось. Единственная рекомендация, указывать более точно место встречи: проще писать, что встреча с экскурсоводом - внутри храма, а не давать адрес, который найти по указателям практически невозможно.
Надежда
Надежда
14 июн 2025
Экскурсия проводится в Смольном соборе, по ходу рассказа представляются на обозрение фотографии.
Ю
Юлия
2 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо! Интересный, эмоциональный рассказ, заметно, что экскурсовод в теме глубоко. Спасибо!

