читать дальше

перенесли на 19 июля. Трипстер полностью сопровождает экскурссию(оповещение приходят постоянно). На любой вопрос ответ дают в ту же минуту. (круглосуточно)

По самой экскурсии:

Нам посчастливилось и мы попали на крещение. Шло таинство, люди на торжестве стояли в белых нарядах. Очень красиво смотрится все в внутри. Небесно голубые и белые тона собора.

Легко, свежо. Впечатление, что ты окутан прозрачностью. Мы успели обойти собор, поставить свечки и нас пригласили зарегистрироваться у стойки. Подошла гид Елена и предложила начать знакомство на улице, а после мы все проследовали в собор для продолжения экскурсии. Елена расказывала интересно и понятно. Активно общалась с нами и вовлекала в беседу и взрослых и детей.

Проводила аналогии с образованием при Петре и современностью.

Экскурс в историю был живой, не утомительный.

В самом соборе спокойно, комфортно. Мы слушали интересный расказ, а рядом шла служба. И никто друг другу не мешал. Очень комфортно находится там.

В конце нам рассказали о звоннице.

Подъем на звонницу не входит в экскурссию. (его оплачивают отдельно и поднимаются сами).

Мы поднялись на площадку и любовались городом.

Сам собор находится в тихом месте. Гулять по Смольному одно удовольствие.

Прекрасные выходные.