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Проект комплекса Смольного монастыря был грандиозным для 18 века.



Замысел поражает и сейчас: колокольня собора должна была возвышаться на 140 метров! Идеи претворял в жизнь знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли. Однако ему было не суждено завершить строительство в соответствии с замыслом. История комплекса оказалась полна загадок и интересных поворотов. О них мы и поговорим на экскурсии.