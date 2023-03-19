в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30, в воскресенье в 15:30

Очарование непарадного Петербурга

Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии

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Петербург — это не только блистательные дворцы, площади и скульптуры… Помните, где жили герои Достоевского? Все писатели обожали непарадный, «окраинный» Петербург, куда мы вас и приглашаем.

В маршруте Пять углов и Васильевский остров с портом, две парадные, дворы-колодцы, несколько соборов и много другое. А в рассказах — быт и отдых простых петербуржцев разных эпох.
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
Очарование непарадного Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие по «окраинам» Петербурга

Наш маршрут поможет вам объять необъятное — но без суеты и с интересом. Вас ждут переезды на микроавтобусе и остановки разной продолжительности — словно отдельные небольшие пешие экскурсии. Итак, мы переедем Фонтанку и «выскочим» из центра Петербурга 19 века, а затем план такой:

📍Доходный дом Елисеевых, посещение парадной «Ромашка», прогулка до площади Пять углов. Попутно я расскажу о массовом заселении Петербурга с середины 19 века и его последствиях.

📍Перемещение в район Владимирского собора. Здесь в центре внимания доходный дом Никонова (дом-пряник), дворы-колодцы, ещё одна роскошная парадная и сам Владимирский собор.

📍Троице-Измайловский собор и соседние кварталы; Пушкин, полки и казармы. Оттуда отправимся к Дому городских учреждений (Дом с совами).

📍Район, где происходили действия романа «Преступление и наказание»: найдём дома Раскольникова и старухи-процентщицы. Остановимся у Львиного моста.

📍Перемещение к Никольскому собору и большая прогулка. Посетим храм в стиле русского барокко, пройдём к семимостью и вдоль Крюкова канала до дома Веге.

📍Благовещенский мост — он приведёт нас на Васильевский остров. По набережной Лейтенанта Шмидта проедем до ледокола «Красин» и побываем в порту у Горного института.

📍Самая узкая улица Петербурга — остановимся для фото. Возвращение обратно через Невский проспект.

Как жил простой Петербург прошлого

Непарадная жизнь за Фонтанкой — это быт не аристократов, а обычных горожан, это детали петербургской «изнанки». Эта тема пройдёт через всю экскурсию: вы узнаете о появлении дворов-колодцев, разберётесь в подъездах-парадных и представите времена, когда Фонтанка была главной промышленной артерией с рынками вокруг. А ещё на экскурсии не раз прозвучат имена Пушкина и Достоевского — герои последнего могли жить только в этой части города.

Организационные детали

Экскурсия понравится путешественникам, которые хотят углубить свои отношения с Петербургом, и отлично дополнит нашу обзорную программу.

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
  • На экскурсию с вами могут пойти дети строго от 7 лет, но содержательно она будет интересна детям от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30, в воскресенье в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30, в воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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