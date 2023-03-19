в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30, в воскресенье в 15:30

Петербург — это не только блистательные дворцы, площади и скульптуры… Помните, где жили герои Достоевского? Все писатели обожали непарадный, «окраинный» Петербург, куда мы вас и приглашаем. В маршруте Пять углов и Васильевский остров с портом, две парадные, дворы-колодцы, несколько соборов и много другое. А в рассказах — быт и отдых простых петербуржцев разных эпох.

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Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие по «окраинам» Петербурга

Наш маршрут поможет вам объять необъятное — но без суеты и с интересом. Вас ждут переезды на микроавтобусе и остановки разной продолжительности — словно отдельные небольшие пешие экскурсии. Итак, мы переедем Фонтанку и «выскочим» из центра Петербурга 19 века, а затем план такой:

📍Доходный дом Елисеевых, посещение парадной «Ромашка», прогулка до площади Пять углов. Попутно я расскажу о массовом заселении Петербурга с середины 19 века и его последствиях.

📍Перемещение в район Владимирского собора. Здесь в центре внимания доходный дом Никонова (дом-пряник), дворы-колодцы, ещё одна роскошная парадная и сам Владимирский собор.

📍Троице-Измайловский собор и соседние кварталы; Пушкин, полки и казармы. Оттуда отправимся к Дому городских учреждений (Дом с совами).

📍Район, где происходили действия романа «Преступление и наказание»: найдём дома Раскольникова и старухи-процентщицы. Остановимся у Львиного моста.

📍Перемещение к Никольскому собору и большая прогулка. Посетим храм в стиле русского барокко, пройдём к семимостью и вдоль Крюкова канала до дома Веге.

📍Благовещенский мост — он приведёт нас на Васильевский остров. По набережной Лейтенанта Шмидта проедем до ледокола «Красин» и побываем в порту у Горного института.

📍Самая узкая улица Петербурга — остановимся для фото. Возвращение обратно через Невский проспект.

Как жил простой Петербург прошлого

Непарадная жизнь за Фонтанкой — это быт не аристократов, а обычных горожан, это детали петербургской «изнанки». Эта тема пройдёт через всю экскурсию: вы узнаете о появлении дворов-колодцев, разберётесь в подъездах-парадных и представите времена, когда Фонтанка была главной промышленной артерией с рынками вокруг. А ещё на экскурсии не раз прозвучат имена Пушкина и Достоевского — герои последнего могли жить только в этой части города.

Организационные детали

Экскурсия понравится путешественникам, которые хотят углубить свои отношения с Петербургом, и отлично дополнит нашу обзорную программу.