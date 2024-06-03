Петербург глазами инженера – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Петербург глазами инженера» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Посетить закрытые для пассажиров помещения вокзала и раскрыть их тайны
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 12:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Как устроен Толстовский дом?
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Как устроен Толстовский дом?
Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Начало: у Толстовского дома
10 июня в 19:00
12 июня в 12:00
1 100 за человека
Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала
Побывать в Российской национальной библиотеке и узнать, почему её считают храмом света и тишины
Начало: В главном здании РНБ
22 июня в 11:00
1 900 за человека
Смольный собор: архитектура компромиссов
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
9 июня в 15:00
30 июня в 15:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Как устроен Толстовский дом?
    Давно хотели попасть на данную экскурсию. Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂 Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера. Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Как устроен Толстовский дом?
    Потрясающая экскурсия. Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
    Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким знанием материала. Акцент в
    читать дальше

    экскурсии не на исторические события и курьёзы, а на технологические возможности эпохи модерна и воплощение их в архитектуре. Интересно будет не всем. Однако всё же советую посетить.

    Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубокимЭкскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
    Это очень красивый вокзал с историей. Конечно, это действующий вокзал, и зайти в него можно самостоятельно и бесплатно. Но столько
    читать дальше

    о здании вокзала самостоятельно узнать не возможно. Плюс с экскурсоводом вы попадете в закрытые части вокзала. Очень интересный рассказ экскурсовода о периодах жизни вокзала, о его функционале и декоре. Погружение в эпоху - гарантировано!

  • Э
    Эльмира
    12 мая 2024
    Как устроен Толстовский дом?
    Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию. Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго. Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
    Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
    Были с супругом на экскурсии по Витебскому вокзалу 10 мая 2024г., рекомендую, очень интересная и познавательная экскурсия. Обязательно пойдем на другие

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петербург глазами инженера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
  2. Как устроен Толстовский дом?
  3. Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала
  4. Смольный собор: архитектура компромиссов
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петербург глазами инженера" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 1 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Петербург глазами инженера», 15 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам