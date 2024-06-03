читать дальше о здании вокзала самостоятельно узнать не возможно. Плюс с экскурсоводом вы попадете в закрытые части вокзала. Очень интересный рассказ экскурсовода о периодах жизни вокзала, о его функционале и декоре. Погружение в эпоху - гарантировано!

Это очень красивый вокзал с историей. Конечно, это действующий вокзал, и зайти в него можно самостоятельно и бесплатно. Но столько