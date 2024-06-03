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Групповая
2 часа
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Посетить закрытые для пассажиров помещения вокзала и раскрыть их тайны
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 12:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Как устроен Толстовский дом?
Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Начало: у Толстовского дома
10 июня в 19:00
12 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала
Побывать в Российской национальной библиотеке и узнать, почему её считают храмом света и тишины
Начало: В главном здании РНБ
22 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
9 июня в 15:00
30 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Давно хотели попасть на данную экскурсию. Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂 Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера. Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
- ЮЮлия30 мая 2024Потрясающая экскурсия. Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
- ИИрина18 мая 2024Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким знанием материала. Акцент в
- ССветлана12 мая 2024Это очень красивый вокзал с историей. Конечно, это действующий вокзал, и зайти в него можно самостоятельно и бесплатно. Но столько
- ЭЭльмира12 мая 2024Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию. Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго. Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
- ЕЕлена10 мая 2024Были с супругом на экскурсии по Витебскому вокзалу 10 мая 2024г., рекомендую, очень интересная и познавательная экскурсия. Обязательно пойдем на другие
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петербург глазами инженера»
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