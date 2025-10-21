Васильевский остров — один из самых таинственных районов Петербурга! Почему он должен был стать центром петровской столицы? Какие секреты скрывают его дворы и особняки?
Описание экскурсии
Васильевский остров с комиком-экскурсоводом Мы покажем весь спектр красот Васильевского острова:
- от гениальных красивейших соборов до каких-то нелепых самоделок;
- самые красивые доходные дома Васильевского острова самых знаменитых архитекторов в перемешку с максимально невзрачным самостроем, который чудом уцелел. Алхимики, скульпторы-самоучки, сумасшедшие учёные — в компании этих весёлых ребят и комика-экскурсовода, вы окажетесь на новом маршруте стендап-экскурсии в Санкт-Петербурге!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Конке
- Андреевский собор
- Андреевский бульвар
- Змей-Горыныч
- Аптека Пеля
- Дворик духов
Что включено
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6-я линия Васильевского о., уч. 11
Завершение: Улица Репина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2025
Рекомендую эту экскурсию! Интересная, позновательная, живая, шуточная подача исторических фактов
К
Кристина
31 авг 2025
С
Светлана
25 авг 2025
Интересная, веселая экскурсия. Получили удовольствие и эмоции.
К
Константин
23 авг 2025
К
Кирилл
21 авг 2025
М
Максим
11 авг 2025
Было классно
K
Kto
24 июл 2025
Интересный вариант экскурсии. Ожидал немного другой юмор, но что есть то есть
П
Петр
6 мая 2025
И
Иван
6 мая 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Роману! Он сделал наш с друзьями день) Крайне интересный и я бы даже сказал уникальный формат(ранее такого нигде не встречал), никакой духоты, мероприятие прошло на одном дыхании. Однозначно рекомендую)
М
Мила
6 мая 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Роману! Он сделал наш с друзьями день) Крайне интересный и я бы даже сказал уникальный формат(ранее такого нигде не встречал), никакой духоты, мероприятие прошло на одном дыхании. Однозначно рекомендую)
Р
Роман
6 мая 2025
О
Оксана
5 мая 2025
На экскурсии мы побывали в разных уголках Васильевского острова, включая Дворик духов и Аптеку Пеля. Было смешно в течение всего сеанса, Рома рассказал о Петербурге с новой стороны. спасибо!
П
Полина
4 мая 2025
Огромное спасибо за экскурсию, желаю дальнейшего развития вашей команде, и буду ждать появление новых маршрутов❤️
Было очень интересно и весело, без тягомотины))))
Было очень интересно и весело, без тягомотины))))
А
Анна
4 мая 2025
Эта экскурсия — классное сочетание юмора и истории. Комик рассказывал шутки на ходу, комментируя весь маршрут, и при этом делился действительно интересными историями острова🥰
С
Сергей
1 мая 2025
Мне очень понравилось, было и интересно и смешно, классный формат. Хочется больше маршрутов! Отдельное спасибо Роману, и текст и импровизация, все смешило меня
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 3 чел.
Северные острова Петербурга на авто
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, путешествуя по шести островам. Насладитесь природой, историей и современными достопримечательностями
Начало: В Исаакиевском сквере
Завтра в 11:00
16 ноя в 11:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Три острова, семь мифологий. Петербург
Начало: На выходе из М. Василеостровская у памятника Конке
Расписание: По расписанию
16 ноя в 12:30
17 ноя в 12:30
1935 ₽
2150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое островов Петербурга
Прикоснуться к истории Каменного острова через архитектуру и знаменитостей разных эпох
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9500 ₽ за всё до 10 чел.