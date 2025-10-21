Е Елена Рекомендую эту экскурсию! Интересная, позновательная, живая, шуточная подача исторических фактов

С Светлана Интересная, веселая экскурсия. Получили удовольствие и эмоции.

М Максим Было классно

K Kto Интересный вариант экскурсии. Ожидал немного другой юмор, но что есть то есть

И Иван Огромное спасибо экскурсоводу Роману! Он сделал наш с друзьями день) Крайне интересный и я бы даже сказал уникальный формат(ранее такого нигде не встречал), никакой духоты, мероприятие прошло на одном дыхании. Однозначно рекомендую)

О Оксана На экскурсии мы побывали в разных уголках Васильевского острова, включая Дворик духов и Аптеку Пеля. Было смешно в течение всего сеанса, Рома рассказал о Петербурге с новой стороны. спасибо!

П Полина Огромное спасибо за экскурсию, желаю дальнейшего развития вашей команде, и буду ждать появление новых маршрутов❤️

Было очень интересно и весело, без тягомотины))))

А Анна Эта экскурсия — классное сочетание юмора и истории. Комик рассказывал шутки на ходу, комментируя весь маршрут, и при этом делился действительно интересными историями острова🥰