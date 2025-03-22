Я покажу вам тёмную сторону Петербурга.
Путешественники и местные жители привыкли к его красоте и парадности и даже не задумываются, что история Северной столицы не так уж и нарядна.
Наводнения, пожары, неожиданные трагические смерти… Вы увидите город с нового ракурса и узнаете, какие тайны хранят его улицы и дома.
Путешественники и местные жители привыкли к его красоте и парадности и даже не задумываются, что история Северной столицы не так уж и нарядна.
Наводнения, пожары, неожиданные трагические смерти… Вы увидите город с нового ракурса и узнаете, какие тайны хранят его улицы и дома.
Описание экскурсии
- Медный всадник — одно из знаковых мест Петербурга. Поговорим о самом страшном наводнении, которое уничтожило целый остров
- Исаакиевский собор — величественное сооружение, которое «убило» 60 рабочих и одного великого художника
- Англетер. Обсудим загадочную смерть известного поэта
- Большая Морская улица — когда-то сгоревшая дотла
- Красный мост — мост дьявола и самая мистическая улица города
- Дворцовая площадь и проект самого центрального кладбища в Петербурге
Мы поговорим об основании Петербурга и разберёмся, почему говорят, что он стоит на костях. Вы узнаете, как город научился справляться с пожарами и наводнениями, какой мост лучше не переходить ночью, а также истории людей, мест и целых улиц и связанные с ними проклятия и легенды.
Организационные детали
- Программа 16+
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
в субботу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 387 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С техЗадать вопрос
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