Я покажу вам тёмную сторону Петербурга. Путешественники и местные жители привыкли к его красоте и парадности и даже не задумываются, что история Северной столицы не так уж и нарядна. Наводнения, пожары, неожиданные трагические смерти… Вы увидите город с нового ракурса и узнаете, какие тайны хранят его улицы и дома.

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Описание экскурсии

Медный всадник — одно из знаковых мест Петербурга. Поговорим о самом страшном наводнении, которое уничтожило целый остров

— одно из знаковых мест Петербурга. Поговорим о самом страшном наводнении, которое уничтожило целый остров Исаакиевский собор — величественное сооружение, которое «убило» 60 рабочих и одного великого художника

— величественное сооружение, которое «убило» 60 рабочих и одного великого художника Англетер . Обсудим загадочную смерть известного поэта

. Обсудим загадочную смерть известного поэта Большая Морская улица — когда-то сгоревшая дотла

— когда-то сгоревшая дотла Красный мост — мост дьявола и самая мистическая улица города

— мост дьявола и самая мистическая улица города Дворцовая площадь и проект самого центрального кладбища в Петербурге

Мы поговорим об основании Петербурга и разберёмся, почему говорят, что он стоит на костях. Вы узнаете, как город научился справляться с пожарами и наводнениями, какой мост лучше не переходить ночью, а также истории людей, мест и целых улиц и связанные с ними проклятия и легенды.

Организационные детали