… живой мегаполис со своими городскими легендами, мрачными страницами истории, любопытными местами, которых нет в путеводителях. Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного. Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В поисках страшного

Мы пройдём от стрелки Васильевского острова до Смоленского лютеранского кладбища:

снаружи увидим заброшенный особняк богатейшего человека петровского времени;

осмотрим образцовый дом для именитых горожан, в котором живут не совсем горожане;

пройдем через проходные дворы и оценим их необычную фауну;

заглянем в один из самых маленьких дворов-колодцев;

посетим несколько участков лютеранского кладбища, которые не показывают туристам.

На прогулке мы поговорим о:

🩸 кровавых ритуалах южноамериканских индейцев во дворе Кунсткамеры;

🩸 том, что происходило за стенами парадных дворцов со слугами при…, догадайтесь, ком;

🩸 борьбе с кошками и городе крыс;

🩸 и многом другом!

🚼 Экскурсия не для детей, но если описание вас не испугало, то добро пожаловать. Как сказала милейший детский психоаналитик: «А после вас они приходят ко мне».

Организационные детали