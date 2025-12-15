… живой мегаполис со своими городскими легендами, мрачными страницами истории, любопытными местами, которых нет в путеводителях.
Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного.
Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.
Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного.
Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.
Описание экскурсии
В поисках страшного
Мы пройдём от стрелки Васильевского острова до Смоленского лютеранского кладбища:
- снаружи увидим заброшенный особняк богатейшего человека петровского времени;
- осмотрим образцовый дом для именитых горожан, в котором живут не совсем горожане;
- пройдем через проходные дворы и оценим их необычную фауну;
- заглянем в один из самых маленьких дворов-колодцев;
- посетим несколько участков лютеранского кладбища, которые не показывают туристам.
На прогулке мы поговорим о:
🩸 кровавых ритуалах южноамериканских индейцев во дворе Кунсткамеры;
🩸 том, что происходило за стенами парадных дворцов со слугами при…, догадайтесь, ком;
🩸 борьбе с кошками и городе крыс;
🩸 и многом другом!
🚼 Экскурсия не для детей, но если описание вас не испугало, то добро пожаловать. Как сказала милейший детский психоаналитик: «А после вас они приходят ко мне».
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Прогулка является пешеходным вариантом автомобильной экскурсии Страшные истории Петербурга
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Менделеевской линии В. О
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9484 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 3 ноя 2025
Недавно побывали на очень необычной экскурсии. Это вам не заученный стандарт, это разные ощущения, от страха леденящего душу, до сожаления и печали. Экскурсовод Дмитрий, это реально крутой человек с огромным
Вам был полезен этот отзыв?
О
огромная благодарность Дмитрию за эту интересную, познавательную экскурсию. много интересных фактов мы узнали, много необычных мест увидели. очень рекомендую прогуляться по Васильевскому острову с Дмитрием
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная, насыщеннная и актуальная к реальности города экскурсия. Спасибо большое Дмитрию за незабываемую прогулку по Васильевскому острову. Экскурсовод очень качественно рассказывает материал, так что даже идя вдоль дороги его
Вам был полезен этот отзыв?
Это была наверное САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ экскурсия в моей жизни! Гремучая смесь исторических фактов, не прикрытых ширмой благопристойности, мест, находящийся на самом виду, но при этом скрытых от глаз, издевательского сарказма
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были с женой. Всё очень понравилось, подача материала отличная. 1,5 часа пролетели не заметно. Гид супер, образованый, интеллектуальный. Узнали много интересных фактов, которые никогда не расскажут на обычной экскурсии. Спасибо гиду за хорошо проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
Восторг, феерия, взрыв мозга - это если надо кратко!!
всем, кто был в Питере больше трёх раз - эта экскурсия просто обязательна к посещению) лично я давно не испытывала такого удовольствия
всем, кто был в Питере больше трёх раз - эта экскурсия просто обязательна к посещению) лично я давно не испытывала такого удовольствия
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Страшная прогулка по Васильевскому острову»
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
Прикоснуться к истории Каменного острова через архитектуру и знаменитостей разных эпох
10 авг в 15:00
11 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Сап-прогулка к островам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу зелёных островов Петербурга на сапах. Прекрасный маршрут для всех, кто хочет увидеть город с новой стороны и сделать яркие фото
Начало: На Каменном острове
Завтра в 10:45
10 авг в 10:45
2550 ₽
3000 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
13 авг в 13:00
17 авг в 13:00
от 7900 ₽ за всё до 5 чел.
-5%
до 9 августа
от 5130 ₽ за экскурсию