Страшная прогулка по Васильевскому острову

Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько

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… живой мегаполис, со своими городскими легендами, мрачными страницами истории, любопытными местами, которых нет в путеводителях.

Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного.

Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В поисках страшного

Мы пройдём от Стрелки Васильевского острова до Смоленского лютеранского кладбища. На нашем пути будут:

  • заброшенный особняк богатейшего человека петровского времени;
  • образцовый дом для именитых горожан, в котором живут не совсем горожане;
  • проходные дворы и их необычная фауна;
  • один из самых маленьких дворов-колодцев;
  • несколько участков лютеранского кладбища, которые не показывают туристам.

На прогулке мы поговорим о:

🩸 кровавых ритуалах южноамериканских индейцев во дворе Кунсткамеры;
🩸 том, что происходило за стенами парадных дворцов со слугами при… догадайтесь ком;
🩸 борьбе с кошками и городе крыс;
🩸 и многом другом!

🚼 Экскурсия не для детей, но если описание вас не испугало, то добро пожаловать. Как сказала милейший детских психоаналитик: «А после вас они приходят ко мне».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Менделеевской линии В. О
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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