Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
… живой мегаполис, со своими городскими легендами, мрачными страницами истории, любопытными местами, которых нет в путеводителях.
Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного.
Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.
Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного.
Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В поисках страшного
Мы пройдём от Стрелки Васильевского острова до Смоленского лютеранского кладбища. На нашем пути будут:
- заброшенный особняк богатейшего человека петровского времени;
- образцовый дом для именитых горожан, в котором живут не совсем горожане;
- проходные дворы и их необычная фауна;
- один из самых маленьких дворов-колодцев;
- несколько участков лютеранского кладбища, которые не показывают туристам.
На прогулке мы поговорим о:
🩸 кровавых ритуалах южноамериканских индейцев во дворе Кунсткамеры;
🩸 том, что происходило за стенами парадных дворцов со слугами при… догадайтесь ком;
🩸 борьбе с кошками и городе крыс;
🩸 и многом другом!
🚼 Экскурсия не для детей, но если описание вас не испугало, то добро пожаловать. Как сказала милейший детских психоаналитик: «А после вас они приходят ко мне».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Менделеевской линии В. О
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dmitriy — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 6524 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.Задать вопрос
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