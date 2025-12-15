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Страшная прогулка по Васильевскому острову

Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
… живой мегаполис со своими городскими легендами, мрачными страницами истории, любопытными местами, которых нет в путеводителях.

Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного.

Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.
5
72 отзыва
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Страшная прогулка по Васильевскому острову

Описание экскурсии

В поисках страшного

Мы пройдём от стрелки Васильевского острова до Смоленского лютеранского кладбища:

  • снаружи увидим заброшенный особняк богатейшего человека петровского времени;
  • осмотрим образцовый дом для именитых горожан, в котором живут не совсем горожане;
  • пройдем через проходные дворы и оценим их необычную фауну;
  • заглянем в один из самых маленьких дворов-колодцев;
  • посетим несколько участков лютеранского кладбища, которые не показывают туристам.

На прогулке мы поговорим о:

🩸 кровавых ритуалах южноамериканских индейцев во дворе Кунсткамеры;
🩸 том, что происходило за стенами парадных дворцов со слугами при…, догадайтесь, ком;
🩸 борьбе с кошками и городе крыс;
🩸 и многом другом!

🚼 Экскурсия не для детей, но если описание вас не испугало, то добро пожаловать. Как сказала милейший детский психоаналитик: «А после вас они приходят ко мне».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Прогулка является пешеходным вариантом автомобильной экскурсии Страшные истории Петербурга

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Менделеевской линии В. О
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9484 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней
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всем желающим. Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт. Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
2
1
А
Дата посещения: 3 ноя 2025
Недавно побывали на очень необычной экскурсии. Это вам не заученный стандарт, это разные ощущения, от страха леденящего душу, до сожаления и печали. Экскурсовод Дмитрий, это реально крутой человек с огромным
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багажом знаний, неравнодушный к своему городу и делу. Мы вообще с другой стороны посмотрели на Санкт-Петербург. Узнали много фактов о нашем Петре 1, который реально сумасшедший чувак был. Про крыс и кошек, про заброшки, кто там обитает и чем это опасно. Страшные дворы. Старые кладбища, брр. Когда слушали эмоциональную историю про Кунсткамеру, про Фредерика Рюйша и их с Петром любви к уродцам, зарабатыванию денег на этом, волосы вообще дыбом вставали.
Очень необычно! Хотите испытать страх, волнение и другие эмоции, то вам сюда. Рекомендуем!!!

Недавно побывали на очень необычной экскурсии. Это вам не заученный стандарт, это разные ощущения, от страха
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О
огромная благодарность Дмитрию за эту интересную, познавательную экскурсию. много интересных фактов мы узнали, много необычных мест увидели. очень рекомендую прогуляться по Васильевскому острову с Дмитрием
огромная благодарность Дмитрию за эту интересную, познавательную экскурсию. много интересных фактов мы узнали, много необычных мест
огромная благодарность Дмитрию за эту интересную, познавательную экскурсию. много интересных фактов мы узнали, много необычных мест
огромная благодарность Дмитрию за эту интересную, познавательную экскурсию. много интересных фактов мы узнали, много необычных мест
огромная благодарность Дмитрию за эту интересную, познавательную экскурсию. много интересных фактов мы узнали, много необычных мест
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Дарья
Очень интересная, насыщеннная и актуальная к реальности города экскурсия. Спасибо большое Дмитрию за незабываемую прогулку по Васильевскому острову. Экскурсовод очень качественно рассказывает материал, так что даже идя вдоль дороги его
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было отлично слышно. Содержание экскурсии связанное с истррией города подается автором без занудства и даже для тех кто считает себя абсолютно не заинтересованным в таких вещах человеком эта экскурсия будет большим удовольствием. Я с огромной радостью вернусь на новую экскурсию к Дмитрию в следующую поездку❤️

Очень интересная, насыщеннная и актуальная к реальности города экскурсия. Спасибо большое Дмитрию за незабываемую прогулку по
Очень интересная, насыщеннная и актуальная к реальности города экскурсия. Спасибо большое Дмитрию за незабываемую прогулку по
Очень интересная, насыщеннная и актуальная к реальности города экскурсия. Спасибо большое Дмитрию за незабываемую прогулку по
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Денис
Это была наверное САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ экскурсия в моей жизни! Гремучая смесь исторических фактов, не прикрытых ширмой благопристойности, мест, находящийся на самом виду, но при этом скрытых от глаз, издевательского сарказма
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и черного юмора.

Все это открывает совершенно иной взгляд на город, по которому нахожено уже множество прекрасных часов. И это не окраина, куда не пускают туристов - это исторический центр!

Рассказ Дмитрия завораживает, поражает и шокирует одновременно, но по окончанию прекрасной прогулки, пролетевшей на одном дыхании ты начинаешь задумываться о по-настоящему важных вещах. Становится немного грустно от того в каком мрачном и жестоком мире мы живем, но и тепло на сердце, когда понимаешь, что не всем на это наплевать.

Данная экскурсия - не очередная развлекательная прогулка по Питеру. Это повод подумать, почувствовать и, может быть, что-то изменить в своей жизни.

Большое, просто огромное, СПАСИБО!

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А
Были с женой. Всё очень понравилось, подача материала отличная. 1,5 часа пролетели не заметно. Гид супер, образованый, интеллектуальный. Узнали много интересных фактов, которые никогда не расскажут на обычной экскурсии. Спасибо гиду за хорошо проведенное время.
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Ирина
Восторг, феерия, взрыв мозга - это если надо кратко!!
всем, кто был в Питере больше трёх раз - эта экскурсия просто обязательна к посещению) лично я давно не испытывала такого удовольствия
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от экскурсий по СПб. Хоть в городе и не живу, но знаю многое (Дмитрий даже был слегка фоаппирован)), но и нашел, чем удивить взыскательную публику)
браво автору, нам очень понравилось! это правда - Авторская экскурсия, как она есть. Желаю удачи и процветания!

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