… живой мегаполис, со своими городскими легендами, мрачными страницами истории, любопытными местами, которых нет в путеводителях. Я покажу вам именно такой Петербург на примере Васильевского острова, где — так сложилось — всегда было немало страшного. Расчленёнка во дворцах? Борьба со всеми любимыми кошками? Двор-колодец, вызывающий клаустрофобию? Да, всё это есть в нашем славном городе, на который вы взглянете по-новому.

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Описание

Что вас ожидает

В поисках страшного

Мы пройдём от Стрелки Васильевского острова до Смоленского лютеранского кладбища. На нашем пути будут:

заброшенный особняк богатейшего человека петровского времени;

образцовый дом для именитых горожан, в котором живут не совсем горожане;

проходные дворы и их необычная фауна;

один из самых маленьких дворов-колодцев;

несколько участков лютеранского кладбища, которые не показывают туристам.

На прогулке мы поговорим о:

🩸 кровавых ритуалах южноамериканских индейцев во дворе Кунсткамеры;

🩸 том, что происходило за стенами парадных дворцов со слугами при… догадайтесь ком;

🩸 борьбе с кошками и городе крыс;

🩸 и многом другом!

🚼 Экскурсия не для детей, но если описание вас не испугало, то добро пожаловать. Как сказала милейший детских психоаналитик: «А после вас они приходят ко мне».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.