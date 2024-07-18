Описание фото-прогулки

Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили. Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.