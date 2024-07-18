Уличное искусство — это не только граффити.
На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.
Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.
Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание фото-прогулки
Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили. Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Литейный просп., 60
Завершение: Кирочная ул., 24
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Доплата наличными на экскурсии
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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