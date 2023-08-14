Погулять по Петроградской стороне и расшифровать местное уличное искусство
Я уличный художник и молодой исследовать.
Прогуливаясь по загадочным переулкам и открывая двери в лабиринты дворов, я помогу вам раскрыть весь спектр петербургского стрит-арта. Вы увидите яркие граффити, узнаете имена их создателей и связанные с ними истории. Разберётесь во всех видах уличного искусства и поймёте, зачем оно существует.
Прогуливаясь по загадочным переулкам и открывая двери в лабиринты дворов, я помогу вам раскрыть весь спектр петербургского стрит-арта. Вы увидите яркие граффити, узнаете имена их создателей и связанные с ними истории. Разберётесь во всех видах уличного искусства и поймёте, зачем оно существует.
Ближайшие даты:
9
сен
сен
10
сен
сен
12
сен
сен
15
сен
сен
17
сен
сен
19
сен
сен
22
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петроградская сторона — настоящий заповедник стрит-арта. Здесь появились одни из первых больших настенных росписей в городе. В лабиринтах дворов сохранились гаражи, за которыми зарождалась петербургская культура граффити и хип-хопа. Здесь же расположен двор Нельсона — покрытое рисунками сказочное место, где живёт местный бард. Всё это вы увидите! А ещё оцените выступающие из стены гипсовые головы Хармса и Шостаковича, найдёте целую аллею фотографий Цоя и котельную, где он работал.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Петроградская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сёма — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Сёма, хотя некоторые привыкли называть меня Семён Ильич:) Я являюсь лучшим гидом в городе на основании рейтинга сайта AirBnb. Учусь, работаю и преподаю в Академии художеств Санкт-Петербурга — цитадели всего русского искусства, и делюсь полученными знаниями со всеми желающими! Мои пешие прогулки — это не занудные экскурсии, а живое общение на те темы, которые интересны вам.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
14 авг 2023
Большое спасибо Семену за экскурс в граффити-культуру Питера. Продуманный маршрут, много интересной сопутствующей информации. В нашей небольшой группе были и любители классического искусства, и граффити-райтер. Понравилось всем!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
По дворам и парадным
Улицы и переулки
Для студентов
Искусство
Граффити и уличное искусство
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
2 часа
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
у станции метро «Петроградская»
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
990792₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
на Итальянской улице
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Исследовать старейший район города, заглянуть во двор-колодец и получить яркие снимки на память
у метро Горьковская
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
40003 200₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду