Увлекательная прогулка по Петроградской стороне Санкт-Петербурга откроет перед вами мир уличного искусства.
Вы увидите первые настенные росписи, сохранившиеся в лабиринтах дворов, и узнаете об истории местной культуры граффити и хип-хопа.
Визит в
Вы увидите первые настенные росписи, сохранившиеся в лабиринтах дворов, и узнаете об истории местной культуры граффити и хип-хопа.
Визит в
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Яркие граффити и скульптуры
- 🗺️ Прогулка по историческим местам
- 🎭 Истории местных художников
- 👣 Пешеходная экскурсия
- 📸 Фотогеничные локации
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, создавая особую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года прогулка возможна, но может быть менее комфортной из-за холодов и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гипсовые головы Хармса и Шостаковича
- Аллея фотографий Цоя
- Котельная, где работал Цой
Описание экскурсии
Петроградская сторона — настоящий заповедник стрит-арта. Здесь появились одни из первых больших настенных росписей в городе. В лабиринтах дворов сохранились гаражи, за которыми зарождалась петербургская культура граффити и хип-хопа. Здесь же расположен двор Нельсона — покрытое рисунками сказочное место, где живёт местный бард. Всё это вы увидите! А ещё оцените выступающие из стены гипсовые головы Хармса и Шостаковича, найдёте целую аллею фотографий Цоя и котельную, где он работал.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сёма — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Сёма, хотя некоторые привыкли называть меня Семён Ильич:) Я являюсь лучшим гидом в городе на основании рейтинга сайта AirBnb. Учусь, работаю и преподаю в Академии художеств Санкт-Петербурга — цитадели всего русского искусства, и делюсь полученными знаниями со всеми желающими! Мои пешие прогулки — это не занудные экскурсии, а живое общение на те темы, которые интересны вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия была у нас самой первой после приезда в Питер. Даже раньше, чем обзорная.
И резко включила в нас вайб Питера: разглядывание деталей, искусство везде и свобода самовыражения.
Все случайно встречающиеся по дороге люди интересовались мгновенно и тоже хотели присоединиться.
Сам гид явно крутится в кругах художников и скульпторов и обладает острым взглядом и художественным чутьем.
Очень советую!
И резко включила в нас вайб Питера: разглядывание деталей, искусство везде и свобода самовыражения.
Все случайно встречающиеся по дороге люди интересовались мгновенно и тоже хотели присоединиться.
Сам гид явно крутится в кругах художников и скульпторов и обладает острым взглядом и художественным чутьем.
Очень советую!
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Было супер интересно, спасибо!
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Очень понравилась экскурсия по уличному искусству на Петроградской стороне! Помимо замечательной прогулки мы получили много интересных фактов о паблик-, стрит-арте и граффити и увидели множество примеров в самом городе. Но
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От души рекомендую Семёна как экскурсовода! Очень непринужденная подача и живой контакт, как с участниками экскурсии, так и с самим «материалом», т. к. полотна на городских стенах живут примерно столько
+2
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Были сегодня на экскурсии с Семеном, довольны без прекрас! Спасибо! Подача материала лёгкая, без занудств, как будто гуляли с другом, который очень глубоко разбирается в теме. Было интересно и нам
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Раскрыв рот слушали и взрослые, и подростки! Как же многогранен стрит-арт! Какие прекрасные и свободные художники жили и живут в Питере! Какие замечательные, не замыленные, не стандартные и разноплановые точки на маршруте у нас были. Ни один участник не остался равнодушен! Огромная благодарность Семёну за такой Санкт-Петербург. Мы великолепно начали учебный год!
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