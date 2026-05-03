Увлекательная прогулка по Петроградской стороне Санкт-Петербурга откроет перед вами мир уличного искусства.Вы увидите первые настенные росписи, сохранившиеся в лабиринтах дворов, и узнаете об истории местной культуры граффити и хип-хопа.Визит в

двор Нельсона с его сказочными рисунками и гипсовыми головами Хармса и Шостаковича станет настоящим открытием. Также вас ждёт аллея фотографий Цоя и котельная, где он работал. Экскурсия не требует дополнительных расходов и полностью пешеходная

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, создавая особую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года прогулка возможна, но может быть менее комфортной из-за холодов и снега.

Сейчас август — это идеальное время.