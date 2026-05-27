Вы посмотрите на Северную столицу по-новому и заодно разберётесь в тонкостях урбанистического искусства. Во дворах и на стенах найдёте изображения, вдохновлённые сказками, литературой, музыкой. Увидите необычные памятники, скрытые городские локации и даже масонские символы. И, конечно, больше узнаете об архитектуре и современной живописи.

Описание квеста

Вы погуляете по городу в своём темпе, разгадывая загадки из книги — иногда придётся поломать голову или поискать спрятанные архитектурные элементы. Маршрут включает разные примеры стрит-арта и неочевидные достопримечательности. А текстовое описание раскрывает направление и техники.

Вы увидите:

портрет Виктора Цоя

мурал с Русланом и Черномором

произведения в стиле ЖЭК-арт

неоднозначный памятник дырке

И многое другое!

Организационные детали

Перед стартом с вами встретится гид из нашей команды, подробно объяснит детали и даст книгу с заданиями. Квест вы проходите самостоятельно.