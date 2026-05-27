Вы посмотрите на Северную столицу по-новому и заодно разберётесь в тонкостях урбанистического искусства. Во дворах и на стенах найдёте изображения, вдохновлённые сказками, литературой, музыкой. Увидите необычные памятники, скрытые городские локации и даже масонские символы. И, конечно, больше узнаете об архитектуре и современной живописи.
Описание квеста
Вы погуляете по городу в своём темпе, разгадывая загадки из книги — иногда придётся поломать голову или поискать спрятанные архитектурные элементы. Маршрут включает разные примеры стрит-арта и неочевидные достопримечательности. А текстовое описание раскрывает направление и техники.
Вы увидите:
- портрет Виктора Цоя
- мурал с Русланом и Черномором
- произведения в стиле ЖЭК-арт
- неоднозначный памятник дырке
И многое другое!
Организационные детали
Перед стартом с вами встретится гид из нашей команды, подробно объяснит детали и даст книгу с заданиями. Квест вы проходите самостоятельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 6547 туристов
Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю его барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в её современном виде в 2004 году. Вместе
