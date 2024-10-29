Уличное искусство — это не только граффити. На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках. Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.

Описание экскурсии

Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.

Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.