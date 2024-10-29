Уличное искусство — это не только граффити.
На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.
Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
На нашей прогулке вы увидите работы, выполненные на разных поверхностях, в разных материалах и техниках.
Мы пройдём по чисто питерским районам между Владимирской и Чернышевской, обсудим историю стрит-арта, его зачастую непродолжительную судьбу. Urbanfresco, Myhoodisgood, Кирилл Ведерников, Культурный вандализм — в нашей программе.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Если вы идёте знакомиться со стрит-артом, то важно понимать, что стабильной программы быть не может, она каждый раз уникальна. Сегодня работа появилась, вызвала ажиотаж в соцсетях, а завтра её уже нет — закрасили.
Но это не должно вас пугать! На нашем пути будет много интересного. Мы покажем вам творчество Urbanfresco, Кирилла Ведерникова, художников под псевдонимами Культурный вандализм, Myhoodisgood и других. Вы узнаете о видах уличного искусства, техниках, смыслах, а также услышите о том, как оно зародилось и развивалось.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1182 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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