«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия

«Свидание в Тишине»

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Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку.

Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
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Описание

Что такое свидание «В Тишине»:

Если вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать — интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу.

Что вас ждет:

  • 5 интерактивных залов;
  • 60 минут вовлеченности и увлекательности;
  • один билет на две персоны;
  • в стоимость включен гид.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Галерная ул., 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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