«Свидание в Тишине»
Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что такое свидание «В Тишине»:Если вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать — интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу.
Что вас ждет:
- 5 интерактивных залов;
- 60 минут вовлеченности и увлекательности;
- один билет на две персоны;
- в стоимость включен гид.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Галерная ул., 20-22
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Билеты
Необычные
Романтические
Интерактивные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2 часа
Петербург: свидание-прогулка с закрытыми глазами
Довериться, отпустить контроль, переключиться на чувственное восприятие - и ощутить мир по-новому
Завтра
29 окт
4 ноя
5 ноя
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Очарование старинной Коломны
Погулять по одному из самых интересных районов Петербурга и раскрыть его самобытный характер
На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
На ретро-катере по рекам и каналам
Набережная реки Фонтанки, 112
Сегодня
Завтра
29 окт
30 окт
от 5 900₽ за всё до 11 чел.