Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
Описание билетаЕсли вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Что вас ждет:Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать - интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу. Важно знать:• 5 интерактивных залов;
- 60 минут вовлеченности и увлекательности;
- Один билет на две персоны;
- В стоимость включены услуги гида.
См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в музей
- 5 интерактивных залов
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 26
Завершение: Ул. Шпалерная, 26, литера А, пом. 14-H
Когда и как рано покупать?
Когда: См. расписание
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Свидание «В Тишине»»
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Шпалерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1067 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Петербургом на воде
От Фонтанки до Невы - вечерняя прогулка на катере через сердце города
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
от 16 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Свидание с Петербургом: фотосессия с постобработкой
Увидеть главные достопримечательности и сохранить моменты на профессиональных снимках
Начало: Адмиралтейская
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 4250 ₽
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Санкт-Петербургом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У Триумфальной арки
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
4660 ₽ за экскурсию