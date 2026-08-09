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Свидание «В Тишине»

Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку.

Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
Свидание «В Тишине»
Свидание «В Тишине»
Свидание «В Тишине»

Описание билета

Если вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Что вас ждет:Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать - интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу. Важно знать:• 5 интерактивных залов;
  • 60 минут вовлеченности и увлекательности;
  • Один билет на две персоны;
  • В стоимость включены услуги гида.

См. расписание

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в музей
  • 5 интерактивных залов
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 26
Завершение: Ул. Шпалерная, 26, литера А, пом. 14-H
Когда и как рано покупать?
Когда: См. расписание
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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