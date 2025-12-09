Мои заказы

Личное свидание с Санкт-Петербургом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Два часа, чтобы влюбиться в город на Неве? Этого достаточно! В разные дни мы пройдём по одному из двух маршрутов, чтобы вы рассмотрели Санкт-Петербург с разных сторон.

Красный проведёт нас по парадной части с визитными карточками Северной столицы, а синий познакомит с менее известными домами и улицами, где чаще встречаются местные жители.
Личное свидание с Санкт-Петербургом© Российская команда гидов
Личное свидание с Санкт-Петербургом© Российская команда гидов
Личное свидание с Санкт-Петербургом© Российская команда гидов

Описание экскурсии

Красный маршрут — парадный центр Санкт-Петербурга

  • Вы увидите грандиозную Дворцовую площадь с её знаменитым Александрийским столпом и могучими Атлантами
  • Сделаете фото у Спаса на Крови — одного из самых живописных храмов города
  • Полюбуетесь спокойным течением реки Мойки у Михайловского парка
  • Загадаете желание у самого маленького памятника в Петербурге
  • Послушаете о трагических событиях, связанных с Инженерным замком
  • Ощутите грандиозность площади Искусств
  • Найдёте укромное место, которое стало яркой страницей истории Серебряного века

Синий маршрут — деловая и историческая часть города

  • Мы прогуляемся по улицам, где когда-то жили выдающиеся предприниматели
  • Отыщем дом Пиковой дамы и выясним, где Пушкин проиграл крупную сумму денег
  • Пройдём по самому широкому мосту города
  • Оценим грандиозный ансамбль Исаакиевской площади и вспомним знаменитых жителей гостиницы «Англетер»
  • Поговорим о трагических событиях на Сенатской площади
  • Увидим Медного всадника и насладимся панорамой Невы
  • Пройдём через Александровский сад, где расположены четыре памятника, каждый из которых хранит свою историю
  • Выясним, что скрыто внутри золотого шара на шпиле Адмиралтейства

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
  • Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов на ваш выбор. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
  • В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Петербурге и обменяться впечатлениями
  • В случае плохой погоды предложим одноразовые дождевики
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2180 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
читать дальше

из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Свидание с Петербургом: фотосессия с постобработкой
Пешая
2 часа
-
50%
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Свидание с Петербургом: фотосессия с постобработкой
Уникальная фото-прогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом. Запечатлейте свои эмоции на фоне величественных достопримечательностей
10 дек в 08:30
11 дек в 08:00
8500 ₽17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Пешая
3 часа
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге