Два часа, чтобы влюбиться в город на Неве? Этого достаточно! В разные дни мы пройдём по одному из двух маршрутов, чтобы вы рассмотрели Санкт-Петербург с разных сторон.
Красный проведёт нас по парадной части с визитными карточками Северной столицы, а синий познакомит с менее известными домами и улицами, где чаще встречаются местные жители.
Красный проведёт нас по парадной части с визитными карточками Северной столицы, а синий познакомит с менее известными домами и улицами, где чаще встречаются местные жители.
Описание экскурсии
Красный маршрут — парадный центр Санкт-Петербурга
- Вы увидите грандиозную Дворцовую площадь с её знаменитым Александрийским столпом и могучими Атлантами
- Сделаете фото у Спаса на Крови — одного из самых живописных храмов города
- Полюбуетесь спокойным течением реки Мойки у Михайловского парка
- Загадаете желание у самого маленького памятника в Петербурге
- Послушаете о трагических событиях, связанных с Инженерным замком
- Ощутите грандиозность площади Искусств
- Найдёте укромное место, которое стало яркой страницей истории Серебряного века
Синий маршрут — деловая и историческая часть города
- Мы прогуляемся по улицам, где когда-то жили выдающиеся предприниматели
- Отыщем дом Пиковой дамы и выясним, где Пушкин проиграл крупную сумму денег
- Пройдём по самому широкому мосту города
- Оценим грандиозный ансамбль Исаакиевской площади и вспомним знаменитых жителей гостиницы «Англетер»
- Поговорим о трагических событиях на Сенатской площади
- Увидим Медного всадника и насладимся панорамой Невы
- Пройдём через Александровский сад, где расположены четыре памятника, каждый из которых хранит свою историю
- Выясним, что скрыто внутри золотого шара на шпиле Адмиралтейства
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
- Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов на ваш выбор. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Петербурге и обменяться впечатлениями
- В случае плохой погоды предложим одноразовые дождевики
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2180 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Свидание с Петербургом: фотосессия с постобработкой
Уникальная фото-прогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом. Запечатлейте свои эмоции на фоне величественных достопримечательностей
10 дек в 08:30
11 дек в 08:00
8500 ₽
17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.