На прогулке вы увидите жемчужины Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор, Спас на Крови, Гостиный двор, Дом Зингера.
А профессиональный фотограф воплотит в художественных фотообразах вашу индивидуальность, настроение и эмоции. На память останутся яркие снимки с самыми запоминающимися моментами вашего путешествия!
А профессиональный фотограф воплотит в художественных фотообразах вашу индивидуальность, настроение и эмоции. На память останутся яркие снимки с самыми запоминающимися моментами вашего путешествия!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание фото-прогулки
Вы познакомитесь с сердцем города — Дворцовой площадью. Увидите величественный Исаакиевский собор — один из крупнейших в мире. Прогуляетесь по набережным петербургских каналов и выйдете к Спасу на Крови. Отправитесь в путешествие по знаменитому Невскому Проспекту — к Казанскому собору, Дому Зингера, Гостиному двору.
А наш профессиональный фотограф подскажет лучшие локации, подберет ракурсы и поможет с позированием. И конечно, поймает в объектив лучшие моменты — на этой прогулке вы воплотите все свои фотомечты!
Организационные детали
- Через 24 часа после фотосессии вы получите от 100 необработанных кадров в электронном виде
- В стоимость включена постобработка 50-70 лучших кадров
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS R5 с объективами 24-70mm и 70-200mm
Дополнительные расходы (по желанию)
- Сопровождение гида
- Подбор образа
- Бронь автомобиля
- Съёмка в выбранных музеях
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7495 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
5 окт 2024
Михаил, большое спасибо за классные фото 👍за 2 часа показал мне топовые локации Питера 😍и еще успел рассказать интересные моменты из истории.
Буду рекомендовать тебя 👍
Буду рекомендовать тебя 👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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