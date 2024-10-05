На прогулке вы увидите жемчужины Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор, Спас на Крови, Гостиный двор, Дом Зингера. А профессиональный фотограф воплотит в художественных фотообразах вашу индивидуальность, настроение и эмоции. На память останутся яркие снимки с самыми запоминающимися моментами вашего путешествия!

Описание фото-прогулки

Вы познакомитесь с сердцем города — Дворцовой площадью. Увидите величественный Исаакиевский собор — один из крупнейших в мире. Прогуляетесь по набережным петербургских каналов и выйдете к Спасу на Крови. Отправитесь в путешествие по знаменитому Невскому Проспекту — к Казанскому собору, Дому Зингера, Гостиному двору.

А наш профессиональный фотограф подскажет лучшие локации, подберет ракурсы и поможет с позированием. И конечно, поймает в объектив лучшие моменты — на этой прогулке вы воплотите все свои фотомечты!

Организационные детали

Через 24 часа после фотосессии вы получите от 100 необработанных кадров в электронном виде

В стоимость включена постобработка 50-70 лучших кадров

Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS R5 с объективами 24-70mm и 70-200mm

Дополнительные расходы (по желанию)