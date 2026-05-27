Подарите себе романтическую прогулку на катере по каналам и Неве! Вас ждут отражения старинных фасадов, изящные мосты, огни на воде и панорамы города, которые особенно красивы в вечернее время.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Начнём прогулку на Фонтанке, где старинные фасады отражаются в тёмной воде. Катер пройдёт под изящными мостами, каждый из которых хранит свою легенду.
Затем маршрут выведет нас на Мойку или в канал Грибоедова. Вы проплывёте мимо роскошных дворцов, наслаждаясь видами города и вечерней тишиной.
И вот уже перед вами акватория Невы. Огни Петропавловской крепости и Дворцовой площади, отражающиеся в реке, создадут сказочную атмосферу.
Организационные детали
- Наш катер «Птичка» вмещает до 4 персон. На борту для вас: тёплые пледы, бокалы, стол, Bluetooth, зонты, тент от дождя, бутилированная вода
- У нас есть лицензия на водные перевозки, все пассажиры застрахованы, на борту — всё необходимое спасательное оборудование, перед выходом проводится инструктаж
- Прогулку также можно провести днём
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Предлагаем в аренду уникальные, стильные чёрные катера нового поколения! С нами вы окунётесь в историю Санкт-Петербурга, пройдёте по живописным рекам и каналам, насладитесь невероятной красотой разводных мостов в акватории Невы
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Свидание с Петербургом на воде»
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
30%
Групповая
Сердце Петербурга - по Фонтанке в акваторию Невы
Полюбоваться фасадами красивых домов и особняков с Невы
Начало: На набережной Фонтанки, 71
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1120 ₽
1600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Петербурга: прогулка на катере по рекам и каналам города
Насладиться видами с воды без посторонних людей
Начало: На причале набережной Фонтанки
2 июн в 10:00
3 июн в 10:00
8265 ₽
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Петербург с воды по рекам и каналам: на катере Mustang с капитаном
Увидеть город иначе
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9400 ₽ за всё до 8 чел.
от 16 500 ₽ за экскурсию