Святые покровители любви, семьи, здоровья, успеха и достатка

В ходе этой экскурсии у вас будет возможность узнать историю зарождения христианства, жития святых праведных и юродивых, поклониться и приложиться к самым почитаемым иконам верующих, которые мы посетим в монастырях, храмах и часовнях.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Петербург с самого начала строился и как столица православной державы. По преданию, христианскую религию на севере Руси утвердил апостол Андрей Первозванный, водрузивший свой жезл на островах Ладоги. На экскурсии я расскажу о чудесах и обретении святых чтимых образов «Ахтырской» Божией Матери, «Казанской», «Отрада или Утешение», «Одигитрия с предстоящими Пантелеймоном, Косьмой, Дамианом и Артемием», частицы Святого Животворящего Креста Господня, Ковчега с частицей пояса Богородицы и частицами мощей Богоотец Иоакима и Анны, Ковчеги с десницей сщмч. Иллариона (Троицкого), с частицами мощей прмц. Марии Гатчинской, шуйца прп. Иоанна Дамаскина, св. Иоанна Предтечи, мц. Софии, свт. Николая Чудотворца, св. Апостолов от 12-ти и Святителей Вселенских, св. равноап. Вел. Кнг. Ольги, с частицами мощей и тапочками свт. Спиридона Тримифунтского, Рождественскими святынями и пр. Туристы, побывав на этой экскурсии, с благодарностью делились своими радостями о встрече любимого спутника жизни, о победе в музыкальном конкурсе, о финансовом решении проблем. Обо всех реальных чудесах вы узнаете из первых уст, присоединившись к нам на экскурсию. Важная информация:
  • При посещении территории монастыря недопустимы: открытая, пляжная, спортивная одежда, шорты, мини-юбки и т. п.
  • Проводить фото и видеосъемку без благословения.
  • Иметь при себе холодное, пневматическое, огнестрельное и другие виды оружия.
  • При посещении действующих храмов женщины должны быть в юбках и с покрытой головой, мужчины должны быть без головных уборов.
  • Экскурсия проводится только на русском языке.
  • Поездка проводится на комфортабельных микроавтобусах до 20 мест.
  • Билет должен иметь каждый ребенок, независимо от возраста.
  • Сажать детей на колени взрослым категорически запрещается.
  • У места отправления на экскурсию имеется большая бесплатная парковка для автомобилей.
  • В программе экскурсии не предусмотрены скидки.

По Средам с 12:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Воскресенский Новодевичий женский монастырь
  • 2. Свято-Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
  • 3. Смоленское православное кладбище
  • 4. Церковь Смоленской иконы Божией Матери XVIII века
  • 5. Церковь Воскресения Христова начала XX века
  • 6. Музей Жития св. блаженной Ксении Петербуржской
  • 7. Часовню и памятник св. блаженной Ксении Петербуржской
  • Дополнительно по маршруту Вы увидите почитаемые:
  • 1. Князь-Владимирский собор
  • 2. Орденский собор святого апостола Андрея Первозванного
  • 3. Николо-Богоявленский морской собор
  • 4. Храм Успения Пресвятой Богородицы Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь
  • 5. Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка
  • 6. Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала
Что включено
  • Автобусное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Посещение Воскресенского Новодевичьего женского монастыря
  • Посещение Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря
  • Пожертвование Паломническому центру храма Смоленской иконы Божией Матери
  • Посещение Смоленского православного кладбища
  • Посещение Музей Жития св. блаженной Ксении Петербуржской
  • Посещение Церкови Смоленской иконы Божией Матери XVIII века
  • Посещение Церкови Воскресения Христова начала XX века
  • Посещение Часовни и памятника св. блаженной Ксении Петербуржской
  • Услуги гида сопровождающего
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Чернышевского, д. 11
Завершение: Гостиница «РОССИЯ» центральный вход
Когда и сколько длится?
Когда: По Средам с 12:00 до 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наталия
9 окт 2025
Если вы хотите по настоящему понять Петербург, бывайте в монастырях и храмах города. Спасибо Ирине Владимировне за возможность услышать много нового и интересного во время великолепной экскурсии. Бонусом мы получили тихий день солнечной осени.
И
Ирина
12 июн 2025
Очень увлекательная экскурсия, рекомендую к посещению! Благодарим Ирину Владимировну за организацию и прекрасно поданную информацию в ходе экскурсии. Эмоционально, неспешно, познавательно.
Спасибо!
Е
Елена
8 фев 2025
Н
Наталья
6 фев 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Ирине!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

