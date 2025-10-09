В ходе этой экскурсии у вас будет возможность узнать историю зарождения христианства, жития святых праведных и юродивых, поклониться и приложиться к самым почитаемым иконам верующих, которые мы посетим в монастырях, храмах и часовнях.
Описание экскурсииПетербург с самого начала строился и как столица православной державы. По преданию, христианскую религию на севере Руси утвердил апостол Андрей Первозванный, водрузивший свой жезл на островах Ладоги. На экскурсии я расскажу о чудесах и обретении святых чтимых образов «Ахтырской» Божией Матери, «Казанской», «Отрада или Утешение», «Одигитрия с предстоящими Пантелеймоном, Косьмой, Дамианом и Артемием», частицы Святого Животворящего Креста Господня, Ковчега с частицей пояса Богородицы и частицами мощей Богоотец Иоакима и Анны, Ковчеги с десницей сщмч. Иллариона (Троицкого), с частицами мощей прмц. Марии Гатчинской, шуйца прп. Иоанна Дамаскина, св. Иоанна Предтечи, мц. Софии, свт. Николая Чудотворца, св. Апостолов от 12-ти и Святителей Вселенских, св. равноап. Вел. Кнг. Ольги, с частицами мощей и тапочками свт. Спиридона Тримифунтского, Рождественскими святынями и пр. Туристы, побывав на этой экскурсии, с благодарностью делились своими радостями о встрече любимого спутника жизни, о победе в музыкальном конкурсе, о финансовом решении проблем. Обо всех реальных чудесах вы узнаете из первых уст, присоединившись к нам на экскурсию. Важная информация:
- При посещении территории монастыря недопустимы: открытая, пляжная, спортивная одежда, шорты, мини-юбки и т. п.
- Проводить фото и видеосъемку без благословения.
- Иметь при себе холодное, пневматическое, огнестрельное и другие виды оружия.
- При посещении действующих храмов женщины должны быть в юбках и с покрытой головой, мужчины должны быть без головных уборов.
- Экскурсия проводится только на русском языке.
- Поездка проводится на комфортабельных микроавтобусах до 20 мест.
- Билет должен иметь каждый ребенок, независимо от возраста.
- Сажать детей на колени взрослым категорически запрещается.
- У места отправления на экскурсию имеется большая бесплатная парковка для автомобилей.
- В программе экскурсии не предусмотрены скидки.
По Средам с 12:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Воскресенский Новодевичий женский монастырь
- 2. Свято-Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- 3. Смоленское православное кладбище
- 4. Церковь Смоленской иконы Божией Матери XVIII века
- 5. Церковь Воскресения Христова начала XX века
- 6. Музей Жития св. блаженной Ксении Петербуржской
- 7. Часовню и памятник св. блаженной Ксении Петербуржской
- Дополнительно по маршруту Вы увидите почитаемые:
- 1. Князь-Владимирский собор
- 2. Орденский собор святого апостола Андрея Первозванного
- 3. Николо-Богоявленский морской собор
- 4. Храм Успения Пресвятой Богородицы Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь
- 5. Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка
- 6. Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала
Что включено
- Автобусное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Посещение Воскресенского Новодевичьего женского монастыря
- Посещение Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря
- Пожертвование Паломническому центру храма Смоленской иконы Божией Матери
- Посещение Смоленского православного кладбища
- Посещение Музей Жития св. блаженной Ксении Петербуржской
- Посещение Церкови Смоленской иконы Божией Матери XVIII века
- Посещение Церкови Воскресения Христова начала XX века
- Посещение Часовни и памятника св. блаженной Ксении Петербуржской
- Услуги гида сопровождающего
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Чернышевского, д. 11
Завершение: Гостиница «РОССИЯ» центральный вход
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
9 окт 2025
Если вы хотите по настоящему понять Петербург, бывайте в монастырях и храмах города. Спасибо Ирине Владимировне за возможность услышать много нового и интересного во время великолепной экскурсии. Бонусом мы получили тихий день солнечной осени.
И
Ирина
12 июн 2025
Очень увлекательная экскурсия, рекомендую к посещению! Благодарим Ирину Владимировну за организацию и прекрасно поданную информацию в ходе экскурсии. Эмоционально, неспешно, познавательно.
Спасибо!
Спасибо!
Е
Елена
8 фев 2025
Н
Наталья
6 фев 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Ирине!
