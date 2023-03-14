в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Ксения Блаженная — первая русская женщина-юродивая, причисленная к лику святых. Она родилась в Петербурге, всю жизнь прожила здесь и была похоронена на Смоленском кладбище. Вы узнаете, как девушка из дворянской семьи стала подвижницей, заступницей и чудотворицей. Посетите без очереди часовню на месте её погребения и подниметесь на звонницу. А также познакомитесь с богатым прошлым самого района.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по Васильевскому острову

Мы начнём со знакомства с одним из самых маленьких по площади районов Петербурга, но по праву гордящимся своей богатой историей и архитектурой. Я расскажу, каким изначально он виделся Петру Великому и как бы выглядел сейчас, если бы планам императора суждено было воплотиться в жизнь. Вы услышите историю возникновения на берегах реки Смоленки трёх кладбищ: Смоленского православного, лютеранского и армянского. И узнаете, какие знаменитости нашли здесь свой последний приют.

Смоленское кладбище и святыня Петербурга

Тысячи путешественников и паломников ежегодно приезжают к гробнице Ксении Петербургской на Смоленское кладбище. Обращаясь к одной из любимых русских святых, люди ищут утешения, помощи и поддержки в своих нуждах. В компании местного гида вы познакомитесь со святынями Смоленского прихода, узнаете о православной юродивой дворянского происхождения, жившей в Петербурге в 18 веке, и поймете, почему её жизнь стала «подвигом любви».

Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов. Со смотровой площадки вам откроется отличный вид на окрестные церкви и часовню. А после отправимся на прогулку по одному из старейших кладбищ города. Вы услышите его историю и увидите захоронения знаменитых деятелей культуры, военных, учёных, спортсменов.

В программу экскурсии входит:

— музей святой блаженной Ксении Петербургской

— часовня Ксении Блаженной (посещение без очереди)

— Воскресенская церковь

— храм Смоленской иконы Божией Матери и звонницы со смотровой площадкой

— прогулка по Смоленскому кладбищу к захоронениям почитаемым святых угодников и известных деятелей искусства

Организационные детали