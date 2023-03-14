в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по Васильевскому острову
Мы начнём со знакомства с одним из самых маленьких по площади районов Петербурга, но по праву гордящимся своей богатой историей и архитектурой. Я расскажу, каким изначально он виделся Петру Великому и как бы выглядел сейчас, если бы планам императора суждено было воплотиться в жизнь. Вы услышите историю возникновения на берегах реки Смоленки трёх кладбищ: Смоленского православного, лютеранского и армянского. И узнаете, какие знаменитости нашли здесь свой последний приют.
Смоленское кладбище и святыня Петербурга
Тысячи путешественников и паломников ежегодно приезжают к гробнице Ксении Петербургской на Смоленское кладбище. Обращаясь к одной из любимых русских святых, люди ищут утешения, помощи и поддержки в своих нуждах. В компании местного гида вы познакомитесь со святынями Смоленского прихода, узнаете о православной юродивой дворянского происхождения, жившей в Петербурге в 18 веке, и поймете, почему её жизнь стала «подвигом любви».
Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов. Со смотровой площадки вам откроется отличный вид на окрестные церкви и часовню. А после отправимся на прогулку по одному из старейших кладбищ города. Вы услышите его историю и увидите захоронения знаменитых деятелей культуры, военных, учёных, спортсменов.
В программу экскурсии входит:
— музей святой блаженной Ксении Петербургской — часовня Ксении Блаженной (посещение без очереди) — Воскресенская церковь — храм Смоленской иконы Божией Матери и звонницы со смотровой площадкой — прогулка по Смоленскому кладбищу к захоронениям почитаемым святых угодников и известных деятелей искусства
Организационные детали
Экскурсию в музее Ксении Блаженной и по святыням проведёт гид Смоленского прихода
За дополнительную плату можно заказать молебен о здравии с чтением акафиста в часовне святой блаженной Ксении Петербургской. До 10 имён — 250 руб. Сорокоуст (молебен, который читается 40 дней подряд) — 400 руб. /1 имя.
Экскурсию можно заказать в индивидуальном формате: до 5 человек — 9 500 руб., если вас будет больше — 1300 руб. за каждого дополнительного участника
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Приморская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Коренной петербуржец, я родился, вырос и прожил всю свою жизнь в этом городе. Помимо увлечений историей и музыкой, я могу смело назвать себя подкованным краеведом, искренне и страстно любящим Санкт-Петербург, интересующимся и постоянно изучающим его богатую историю. Я знаю необычные и неизъезженные маршруты, малоизвестные факты, забытые особняки и потаённые глухие переулки. Позвольте мне на несколько часов оказаться вашим гостеприимным хозяином в Санкт-Петербурге. Вы не пожалеете!