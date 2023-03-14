в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только

Лёгкая историческая прогулка по Васильевскому острову и знакомство со святынями Смоленского кладбища

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Ксения Блаженная — первая русская женщина-юродивая, причисленная к лику святых. Она родилась в Петербурге, всю жизнь прожила здесь и была похоронена на Смоленском кладбище. Вы узнаете, как девушка из дворянской семьи стала подвижницей, заступницей и чудотворицей. Посетите без очереди часовню на месте её погребения и подниметесь на звонницу. А также познакомитесь с богатым прошлым самого района.
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по Васильевскому острову

Мы начнём со знакомства с одним из самых маленьких по площади районов Петербурга, но по праву гордящимся своей богатой историей и архитектурой. Я расскажу, каким изначально он виделся Петру Великому и как бы выглядел сейчас, если бы планам императора суждено было воплотиться в жизнь. Вы услышите историю возникновения на берегах реки Смоленки трёх кладбищ: Смоленского православного, лютеранского и армянского. И узнаете, какие знаменитости нашли здесь свой последний приют.

Смоленское кладбище и святыня Петербурга

Тысячи путешественников и паломников ежегодно приезжают к гробнице Ксении Петербургской на Смоленское кладбище. Обращаясь к одной из любимых русских святых, люди ищут утешения, помощи и поддержки в своих нуждах. В компании местного гида вы познакомитесь со святынями Смоленского прихода, узнаете о православной юродивой дворянского происхождения, жившей в Петербурге в 18 веке, и поймете, почему её жизнь стала «подвигом любви».

Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов. Со смотровой площадки вам откроется отличный вид на окрестные церкви и часовню. А после отправимся на прогулку по одному из старейших кладбищ города. Вы услышите его историю и увидите захоронения знаменитых деятелей культуры, военных, учёных, спортсменов.

В программу экскурсии входит:

— музей святой блаженной Ксении Петербургской
— часовня Ксении Блаженной (посещение без очереди)
— Воскресенская церковь
— храм Смоленской иконы Божией Матери и звонницы со смотровой площадкой
— прогулка по Смоленскому кладбищу к захоронениям почитаемым святых угодников и известных деятелей искусства

Организационные детали

  • Экскурсию в музее Ксении Блаженной и по святыням проведёт гид Смоленского прихода
  • За дополнительную плату можно заказать молебен о здравии с чтением акафиста в часовне святой блаженной Ксении Петербургской. До 10 имён — 250 руб. Сорокоуст (молебен, который читается 40 дней подряд) — 400 руб. /1 имя.
  • Экскурсию можно заказать в индивидуальном формате: до 5 человек — 9 500 руб., если вас будет больше — 1300 руб. за каждого дополнительного участника

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Приморская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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