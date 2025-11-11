И Ирина читать дальше экскурсовод и талантливый рассказчик раскроет неизвестные факты из жизни новых святых православной церкви, возвышающие дух и укрепляющие веру в Бога. Вы посетите намоленные места, запечатлеть в памяти которые помогут удачно выбранные ракурсы фотографий. Экскурсию "Святые покровители" рекомендую тем, кто посетил все основные достопримечательности Санкт-Петербурга и теперь ищет благостное состояние, нуждается в отдыхе и тихой радости от посещения святынь. Владимир, как опытный водитель, профессиональный

Евгения Замечательная экскурсия и чудесный рассказчик Владимир. Подача материала нетривиальная, много путевой информации между объектами. Успели ещё заскочить в Смольный дворец- огромное спасибо за возможность взглянуть на «старого ангела». Несмотря на поздний выезд, успели везде благодаря мастерству вождения Владимира. Поездка комфортная, очень душевные объекты для посещения. Рекомендую на 100%

Дмитрий Владимир очень интересный рассказчик. Было познавательно и интересно. Рекомендую к посещению.

Наталья Только что вернулись с экскурсии. Смакуем послевкусие. Спасибо Владимиру за то, что пошёл нам навстречу и добавил, по нашей просьбе, посещение ещё одного храма.

Всё очень просто, доступно, профессионально. Рекомендуем!

М Марина Спасибо Владимиру за отлично организованную поездку, интересный рассказ и интеллигентное отношение.

Лариса Экскурсия с Владимиром прошла в приятной и легкой атмосфере. Рассказ гида был наполнен историческими событиями и не был перегружен информацией. Владимир подстраивался под интересы группы и отвечал на все вопросы, а также давал полезные рекомендации по интересным местам прекрасного Санкт-Петербурга. Мы остались очень довольны, время провели с удовольствием. Обязательно всем рекомендуем!

Елена Прекрасно, интересно провели время в компании Владимира. Непринужденная, легкая беседа, в течении которой мы узнали много нового. Спасибо

А Анна читать дальше городе и его достопримечательностях. Побывали в часовне Святой Ксении Петербургской там находится ее могила; в Иоанновском женском монастыре, тут в усыпальнице хранятся мощи Иоанна Кронштадского; были в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, здесь посмотрели на раку, в которой хранятся мощи князя Александра Невского. Также было много всего еще очень интересного, даже удалось поиграть в колокола на территории храма. Спасибо Владимиру за интересную и увлекательную экскурсию. Маршрут был составлен грамотно. Нам рассказали о Святых покровителях Петербурга, которые жили и оставили след в истории. А также узнали много нового о

И Ирина читать дальше о знаменитых петербуржских и ленинградских личностях (не только по теме экскурсии). Эрудиция Владимира, его доброжелательность, солнечная погода и хорошее настроение оставили прекрасное впечатление от общения. Еще раз благодарим его за экскурсию! Экскурсия была очень интересна и насыщена. Наш гид, Владимир, (по нашей просьбе) сумел нестандартно и профессионально переформатировать маршрут. Избежали пробок, посетили святые места и услышали много интересных фактов и историй

Е Елена Отлично спланированная продуманная экскурсия по знаковым «святым» местам Петербурга. Увлекательная и не банальная подача материала позволяет получить полное представление о заявленных в названии местах экскурсии даже людям достаточно далеким от религии, например таким, как я. Ну а тем, кто в «теме» будет интересно вдвойне. Спасибо Владимиру за отлично проведенное мероприятие. Полностью удовлетворена экскурсией.

Журилина Отлично проведенное время и полученные знания духовного, исторического содержания, культурного наследия города. Владимиру удалось совместить духовное и культурно-историческое пространство по запросу в одну экскурсию! Любовь и пронизанное уважение к истории города, его величию передалось на одном дыхании и вызвало восхищение от работы данного экскурсовода.