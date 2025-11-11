Приглашаю вас соприкоснуться с православной историей в удобном и комфортном формате! Мы посетим знаковые места поклонения за максимально короткое время. Вы узнаете о главных святых покровителях города и увидите, где они упокоились. А по пути рассмотрите известные храмы и достопримечательности Северной столицы.
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Собор Троицы Живоначальной и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, где находится серебряная рака с мощами Александра Невского
- Часовня Святой Блаженной Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь — усыпальница святого праведного отца Иоанна Кронштадтского
Вы услышите:
- Что увидели, когда вскрывали ковчег с мощами Александра Невского
- Где и как жила блаженная Ксения
- Почему отцу Иоанну Кронштадтскому не отдавали жалование на руки
- О современниках святых, прославивших Россию. Поговорим о Ломоносове, Суворове, Достоевском, Чайковском и других, для кого Александро-Невская лавра стала местом захоронения
И ещё много интересных историй!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mini Cooper Countryman
- Общее время поездки примерное, но не менее 3 часов
- Во время посещения в храмах могут проходить службы
- По запросу в маршрут можно добавить и другие храмы Петербурга — подробности уточняйте в переписке
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1372 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я занимаюсь экскурсиями более 10 лет. Имею высшее профессиональное образование в этой сфере, городскую аттестацию и лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Приглашаю в увлекательные путешествия на комфортном автомобиле. Даже если вы не первый раз в Петербурге, я найду, чем вас удивить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 ноя 2025
Экскурсию "Святые покровители" рекомендую тем, кто посетил все основные достопримечательности Санкт-Петербурга и теперь ищет благостное состояние, нуждается в отдыхе и тихой радости от посещения святынь. Владимир, как опытный водитель, профессиональный
Евгения
8 ноя 2025
Замечательная экскурсия и чудесный рассказчик Владимир. Подача материала нетривиальная, много путевой информации между объектами. Успели ещё заскочить в Смольный дворец- огромное спасибо за возможность взглянуть на «старого ангела». Несмотря на поздний выезд, успели везде благодаря мастерству вождения Владимира. Поездка комфортная, очень душевные объекты для посещения. Рекомендую на 100%
Дмитрий
15 окт 2025
Владимир очень интересный рассказчик. Было познавательно и интересно. Рекомендую к посещению.
Наталья
22 сен 2025
Только что вернулись с экскурсии. Смакуем послевкусие. Спасибо Владимиру за то, что пошёл нам навстречу и добавил, по нашей просьбе, посещение ещё одного храма.
Всё очень просто, доступно, профессионально. Рекомендуем!
М
Марина
16 июл 2025
Спасибо Владимиру за отлично организованную поездку, интересный рассказ и интеллигентное отношение.
Лариса
15 июн 2025
Экскурсия с Владимиром прошла в приятной и легкой атмосфере. Рассказ гида был наполнен историческими событиями и не был перегружен информацией. Владимир подстраивался под интересы группы и отвечал на все вопросы, а также давал полезные рекомендации по интересным местам прекрасного Санкт-Петербурга. Мы остались очень довольны, время провели с удовольствием. Обязательно всем рекомендуем!
Елена
22 мая 2025
Прекрасно, интересно провели время в компании Владимира. Непринужденная, легкая беседа, в течении которой мы узнали много нового. Спасибо
А
Анна
24 апр 2025
Спасибо Владимиру за интересную и увлекательную экскурсию. Маршрут был составлен грамотно. Нам рассказали о Святых покровителях Петербурга, которые жили и оставили след в истории. А также узнали много нового о
И
Ирина
10 апр 2025
Экскурсия была очень интересна и насыщена. Наш гид, Владимир, (по нашей просьбе) сумел нестандартно и профессионально переформатировать маршрут. Избежали пробок, посетили святые места и услышали много интересных фактов и историй
Е
Елена
9 апр 2025
Отлично спланированная продуманная экскурсия по знаковым «святым» местам Петербурга. Увлекательная и не банальная подача материала позволяет получить полное представление о заявленных в названии местах экскурсии даже людям достаточно далеким от религии, например таким, как я. Ну а тем, кто в «теме» будет интересно вдвойне. Спасибо Владимиру за отлично проведенное мероприятие. Полностью удовлетворена экскурсией.
Журилина
1 мар 2025
Отлично проведенное время и полученные знания духовного, исторического содержания, культурного наследия города. Владимиру удалось совместить духовное и культурно-историческое пространство по запросу в одну экскурсию! Любовь и пронизанное уважение к истории города, его величию передалось на одном дыхании и вызвало восхищение от работы данного экскурсовода.
Ольга
20 фев 2025
Прекрасная познавательная экскурсия по святым местам Петербурга, куда в один день очень сложно приехать самому. Каждое такое святое место, радостное для сердца православного человека, открывается только "своим". Мы путешествовали на
