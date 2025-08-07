# Увлекательная экскурсия по святыням Санкт-Петербурга В этой экскурсии мы увидим неописуемой красоты Смольный Собор — признанный шедевр мирового зодчества, поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город.
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия по святыням Санкт-Петербурга В этой экскурсии мы увидим неописуемой красоты Смольный Собор — признанный шедевр мирового зодчества, поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город. Вы узнаете, кто такие смолянки и причём тут вообще смола. Вместе мы посетим первый монастырь Санкт-Петербурга с его восхитительной архитектурой Александро-Невской лавры. Подойдём к могиле Александра Суворова и заглянем в знаменитый Некрополь, восторгаясь красотой этих мировых шедевров. Помимо Смольного собора и Александро-Невской лавры вы побываете в Благовещенской церкви — старейшей каменной святыне Петербурга, увидите мощи самого Александра Невского, восхититесь великолепной архитектурой Свято-Троицкого собора и узнаете, как появился Институт благородных девиц. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь (для женщин: возьмите с собой платки, чтобы покрыть голову при входе в церковь).
- Дополнительные расходы (по желанию): 1) Посещение некрополей Александро-Невской лавры: взрослые — 300 ₽ (два некрополя) и 150 ₽ (один некрополь); пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽ (один или два некрополя). Также необходимо будет купить билет для гида. 2) Подъём на смотровую площадку Смольного собора (возможно с 07:00 до 20:00): взрослые — 200 ₽, пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽.
В будни и выходные с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александро-Невская лавра
- Смольный Собор
- Благовещенская церковь
- Никольское кладбище с захоронениями известных людей
- Свято-Троицкий собор
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Посещение Некрополей Александро-Невской лавры (по желанию)
- Подъём на смотровую площадку Смольного собора (по желанию)
- Платная парковка - 360 руб. в час.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В будни и выходные с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 авг 2025
А
Анна
12 июн 2025
Благодарна за замечательную поездку по Санкт Петербургу. Был очень насыщенный день,очень восхищена рассказом гида Николая Шарина,замечательный человек,много интересного рассказал и показал на экскурсии. Всем советую этого гида.
О
Олеся
1 мар 2025
Питер в +2- это холодно.
У экскурсовода Николая Шарина всё «прошарено»: грелись в машине, храмах и церквях.
Посетили Смольный собор, Александро-Невскую лавру, некрополь.
Отдельное спасибо за фотографии и рекомендации по следующему посещению Санкт-Петербурга.
А
Анна
23 фев 2025
Прекрасный гид! Очень интересный, содержательный и понятный рассказ. Почувствовали себя немного туристами в родном городе!
