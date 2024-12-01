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Мы покажем вам легендарные святыни Петербурга — ими восторгаются и вдохновляются, о них пишут и говорят. Александро-Невская лавра — первый монастырь города. Здесь хранятся мощи Александра Невского и, по преданию, на хорах пел Пётр I. Смольный собор — пример пышного барокко. Вы узнаете, кто такие смолянки и при чём тут смола, и, если захотите, подниметесь на звонницу.