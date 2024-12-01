Мы покажем вам легендарные святыни Петербурга — ими восторгаются и вдохновляются, о них пишут и говорят. Александро-Невская лавра — первый монастырь города. Здесь хранятся мощи Александра Невского и, по преданию, на хорах пел Пётр I. Смольный собор — пример пышного барокко. Вы узнаете, кто такие смолянки и при чём тут смола, и, если захотите, подниметесь на звонницу.
Описание экскурсии
Александро-Невская лавра: серебряная рака, чудотворные иконы и некрополи
- Вы побываете в Благовещенской церкви — старейшей каменной святыне Петербурга, построенной ещё при Петре I.
- В верхнем храме увидите серебряную раку весом 1,5 т для мощей Александра Невского и узнаете, какая императрица приказала её изготовить. А в нижнем подойдёте к захоронениям известных людей, в том числе Александра Суворова — генералиссимуса, не знавшего поражений.
- Полюбуетесь великолепной архитектурой Свято-Троицкого собора и хранящимися в нём чудотворными иконами. Услышите, почему одна из самых почитаемых икон называется «Невская Скоропослушница».
- Прогуляетесь по территории монастыря и Никольскому кладбищу и по желанию посетите некрополи 18 и 19 веков. Поймёте, почему большая часть похороненных тут людей — это музыканты, поэты, писатели и архитекторы.
Смольный собор: благородные девицы, революция и головокружительные виды Петербурга
- Вы рассмотрите прекрасный собор снаружи и изнутри и узнаете, как Воскресенский монастырь стал Смольным.
- Узнаете, как появился Институт благородных девиц, а потом превратился в штаб революции.
- Если захотите, подниметесь на звонницу храма по 278 ступеням и увидите весь центр Петербурга с высоты 50 м.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- В стоимость включен трансфер на автомобиле Renault Kaptur или аналогичном по комфортабельности и услуги гида.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Посещение некрополей Александро-Невской лавры: взрослые — 300 ₽ (два некрополя) и 150 ₽ (один некрополь); пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽ (один или два некрополя). Также необходимо купить билет для гида.
- Подъём на смотровую площадку Смольного собора (возможно с 07:00 до 20:00): взрослые — 200 ₽, пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5091 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
1 дек 2024
Очень понравилась экскурсия. Нас встретили на машине у отеля. Во время поездки до Смольного монастыря рассказали много интересных фактов о достопримечательностях, которые мы проезжали по дороге. Очень понравился рассказ про Смольный собор и Александро-Невскую лавру. Мы остались довольны.
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