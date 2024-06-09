Добро пожаловать в захватывающее путешествие по великолепным северным землям! Вас ожидают древняя крепость и кирхи, места, полные тайн и исторической значимости. Мы посетим единственную в своем роде средневековую крепость Корела, величественную Кирху Каукола, уютную часовню, посвященную невинноубиенным младенцам, живописную долину водопадов и руины, хранителями которых являются ангелы. Не упустите возможность покормить северных оленей и насладиться неповторимым вкусом национальной ухи.

Описание экскурсии

В ходе экскурсии мы познакомимся с историческим наследием, исследуя древние стены крепости Корела — свидетельницы множества событий прошлого. Затем мы осмотрим архитектурные достопримечательности, включая кирху в Каукола (Севастьяново) и Часовню «Во имя Невинноубиенных Младенцев», которые отражают духовную жизнь прошлых веков. Вы сможете оценить естественную красоту Долины водопадов на реке Ихаланйоки, где природные ландшафты создают умиротворяющую атмосферу. В завершение экскурсии мы посетим выставку «Город ангелов», представляющую собой коллекцию уникальных скульптур и художественных объектов.