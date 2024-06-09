Добро пожаловать в захватывающее путешествие по великолепным северным землям! Вас ожидают древняя крепость и кирхи, места, полные тайн и исторической значимости.
Мы посетим единственную в своем роде средневековую крепость Корела, величественную Кирху Каукола, уютную часовню, посвященную невинноубиенным младенцам, живописную долину водопадов и руины, хранителями которых являются ангелы.
Не упустите возможность покормить северных оленей и насладиться неповторимым вкусом национальной ухи.
Мы посетим единственную в своем роде средневековую крепость Корела, величественную Кирху Каукола, уютную часовню, посвященную невинноубиенным младенцам, живописную долину водопадов и руины, хранителями которых являются ангелы.
Не упустите возможность покормить северных оленей и насладиться неповторимым вкусом национальной ухи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Средневековая крепость Корела
- Величественная кирха в Каукола (Севастьяново)
- Часовня «Во имя Невинноубиенных Младенцев»
- Долина водопадов на реке Ихаланйоки
- Выставка «Город ангелов»
Описание экскурсии
В ходе экскурсии мы познакомимся с историческим наследием, исследуя древние стены крепости Корела — свидетельницы множества событий прошлого. Затем мы осмотрим архитектурные достопримечательности, включая кирху в Каукола (Севастьяново) и Часовню «Во имя Невинноубиенных Младенцев», которые отражают духовную жизнь прошлых веков. Вы сможете оценить естественную красоту Долины водопадов на реке Ихаланйоки, где природные ландшафты создают умиротворяющую атмосферу. В завершение экскурсии мы посетим выставку «Город ангелов», представляющую собой коллекцию уникальных скульптур и художественных объектов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековая крепость Корела
- Величественная кирха в Каукола (Севастьяново)
- Часовня «Во имя Невинноубиенных Младенцев»
- Долина водопадов на реке Ихаланйоки
- Выставка «Город ангелов»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Услуги гида
- Чаепитие в кирхе
Что не входит в цену
- Билет в эко-парк - 300 руб. /чел.
- Билет на выставку «Город ангелов» - 200 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный
- Обед - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Пр. Энгельса 139/21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Поездка до первой локации займёт 1,5 часа
- Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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