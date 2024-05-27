Экскурсии в Приозерск из Санкт-Петербурга

Найдено 5 экскурсий в категории «Приозерск» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека
Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
Начало: Пр. Энгельса 139/21
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • М
    Милена
    27 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по
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    маршруту сообщал о каждом значимом месте. Мы посетили все запланированные программой достопримечательности. Комфортный автобус, прекрасный водитель. Получила большое удовольствие от поездки. На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!!

  • О
    Олег
    7 июля 2023
    Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
    Понравилось всё предложенное, но распределение времени не оптимально: на мой взгляд, нужно больше информационного исторического контента, может быть, с реконструкцией
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    исторического быта или значимых событий прошлого. А "диснейленд овская активность", конечно, тоже нужна, но она, в условиях её избытка выхолащивает исторически-культурную направленность. М. Б., надо разделить туры тематически.

  • Д
    Дарья
    18 сентября 2022
    Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
    Восторг!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Приозерск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
  2. Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
  3. Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
  4. Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
  5. Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Приозерск" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 300 до 5 690. Туристы уже оставили гидам 460 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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