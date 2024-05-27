читать дальше исторического быта или значимых событий прошлого. А "диснейленд овская активность", конечно, тоже нужна, но она, в условиях её избытка выхолащивает исторически-культурную направленность. М. Б., надо разделить туры тематически.

Понравилось всё предложенное, но распределение времени не оптимально: на мой взгляд, нужно больше информационного исторического контента, может быть, с реконструкцией