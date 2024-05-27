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Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
Начало: Пр. Энгельса 139/21
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
- ММилена27 мая 2024Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
- ЮЮлия17 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по
- ООлег7 июля 2023Понравилось всё предложенное, но распределение времени не оптимально: на мой взгляд, нужно больше информационного исторического контента, может быть, с реконструкцией
- ДДарья18 сентября 2022Восторг!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Приозерск»
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