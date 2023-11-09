1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Из хутора мы направимся к старинной кирхе Лумиваара»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
«Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
Начало: Пр. Энгельса 139/21
«Затем мы осмотрим архитектурные достопримечательности, включая кирху в Каукола (Севастьяново) и Часовню «Во имя Невинноубиенных Младенцев», которые отражают духовную жизнь прошлых веков»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 ноября 2023Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.
- ЮЮрий30 августа 2023Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!
- ЕЕлена12 августа 2023С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все интересующие нас вопросы по Карелии. Всю дорогу чувствовали заботу и внимание Анастасии. Спасибо огромнейшее!
- ААлиса31 мая 2023Очень приятная поездка. По дороге вам многое расскажут про регион, его достопримечательности и историю, познакомят с планом поездки. Вы увидите
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кирхи»
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