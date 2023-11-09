читать дальше некоторые из прекрасных карельских видов, а конная прогулка доставит вам много радости от общения с лошадьми (между прочим, очень ухоженными и воспитанными) и созерцания прекрасных местных пейзажей.

Очень приятная поездка. По дороге вам многое расскажут про регион, его достопримечательности и историю, познакомят с планом поездки. Вы увидите