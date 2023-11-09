Экскурсии по кирхам в Санкт-Петербурге и региону

Найдено 3 экскурсии в категории «Кирхи» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Из хутора мы направимся к старинной кирхе Лумиваара»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
«Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
Начало: Пр. Энгельса 139/21
«Затем мы осмотрим архитектурные достопримечательности, включая кирху в Каукола (Севастьяново) и Часовню «Во имя Невинноубиенных Младенцев», которые отражают духовную жизнь прошлых веков»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 ноября 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.
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    Небольшой пикник на берегу с котиками. Многое узнали о людях и культуре Карелии. Лошади были добряками, хорошо откормлены! Поездка до СПб прошла с песнями в машине)

    Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было
  • Ю
    Юрий
    30 августа 2023
    Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
    Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все интересующие нас вопросы по Карелии. Всю дорогу чувствовали заботу и внимание Анастасии. Спасибо огромнейшее!
    С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все
  • А
    Алиса
    31 мая 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    Очень приятная поездка. По дороге вам многое расскажут про регион, его достопримечательности и историю, познакомят с планом поездки. Вы увидите
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    некоторые из прекрасных карельских видов, а конная прогулка доставит вам много радости от общения с лошадьми (между прочим, очень ухоженными и воспитанными) и созерцания прекрасных местных пейзажей.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кирхи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
  2. Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
  3. Тайны лютеранских кирх и крепости Северного Приладожья
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кирхи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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