Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — это не просто прогулка, это возможность увидеть город с совершенно другой стороны, открыть его тайны и насладиться его красотой. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории!
Описание экскурсииРеки и каналы Петербурга — живая история города, отражённая в воде. Приглашаем на прогулку на катере, которая познакомит вас с архитектурой, легендами и устройством Северной столицы с уникальной водной перспективы. Что входит в программу: - Осмотр главных водных артерий: Нева, Мойка, Фонтанка, Канал Грибоедова и другие. (в зависимости от выбранного Вами маршрута) - Прохождение под историческими мостами и вдоль набережных с видом на дворцы, соборы и старинные дома. - Комфорт на борту: открытая палуба, тент от дождя, уютные пледы и мощная саунд-система. Маршрут и продолжительность: - Маршруты варьируются: обзорный тур 1–1,5 часа, расширенный — 2–3 часа. - Более 10 вариантов маршрутов. Для кого подходит: - Для туристов, желающих получить быструю и наглядную экскурсию по центру. - Для тех, кто любит фотографировать архитектуру с необычного ракурса. - Для семейных прогулок и романтических вечеров. Почему стоит выбрать именно эту прогулку: - Компактный маршрут, позволяющий за короткое время увидеть ключевые достопримечательности. - Безопасная организация на профессиональных судах с опытными капитанами и наличием лицензии. - Возможность почувствовать атмосферу Петербурга. Важная информация: Количество пассажиров любое от 1 до 8
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Спаса на Крови
- Исаакиевский собор
- Мариинский театр
- Михайловский замок
- Юсуповский дворец
- Многие другие достопримечательности исторического центра Санкт-Петербурга
Что включено
- Теплые уютные пледы
- Тент и дождевики
- Бокалы для напитков
- Можно подключить свою музыку
- Зарядные устройства для телефонов
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
Завершение: Городской причал Конюшенное ведомство на Мойке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Количество пассажиров любое от 1 до 8
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
