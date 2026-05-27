Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — это не просто прогулка, это возможность увидеть город с совершенно другой стороны, открыть его тайны и насладиться его красотой. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории!

ПолныйВперед! Ваш гид в Санкт-Петербурге Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1 час 1-8 человек На катере

Описание экскурсии Реки и каналы Петербурга — живая история города, отражённая в воде. Приглашаем на прогулку на катере, которая познакомит вас с архитектурой, легендами и устройством Северной столицы с уникальной водной перспективы. Что входит в программу: - Осмотр главных водных артерий: Нева, Мойка, Фонтанка, Канал Грибоедова и другие. (в зависимости от выбранного Вами маршрута) - Прохождение под историческими мостами и вдоль набережных с видом на дворцы, соборы и старинные дома. - Комфорт на борту: открытая палуба, тент от дождя, уютные пледы и мощная саунд-система. Маршрут и продолжительность: - Маршруты варьируются: обзорный тур 1–1,5 часа, расширенный — 2–3 часа. - Более 10 вариантов маршрутов. Для кого подходит: - Для туристов, желающих получить быструю и наглядную экскурсию по центру. - Для тех, кто любит фотографировать архитектуру с необычного ракурса. - Для семейных прогулок и романтических вечеров. Почему стоит выбрать именно эту прогулку: - Компактный маршрут, позволяющий за короткое время увидеть ключевые достопримечательности. - Безопасная организация на профессиональных судах с опытными капитанами и наличием лицензии. - Возможность почувствовать атмосферу Петербурга. Важная информация: Количество пассажиров любое от 1 до 8

