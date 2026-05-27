Мои заказы

Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — это не просто прогулка, это возможность увидеть город с совершенно другой стороны, открыть его тайны и насладиться его красотой. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории!
Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Реки и каналы Петербурга — живая история города, отражённая в воде. Приглашаем на прогулку на катере, которая познакомит вас с архитектурой, легендами и устройством Северной столицы с уникальной водной перспективы. Что входит в программу: - Осмотр главных водных артерий: Нева, Мойка, Фонтанка, Канал Грибоедова и другие. (в зависимости от выбранного Вами маршрута) - Прохождение под историческими мостами и вдоль набережных с видом на дворцы, соборы и старинные дома. - Комфорт на борту: открытая палуба, тент от дождя, уютные пледы и мощная саунд-система. Маршрут и продолжительность: - Маршруты варьируются: обзорный тур 1–1,5 часа, расширенный — 2–3 часа. - Более 10 вариантов маршрутов. Для кого подходит: - Для туристов, желающих получить быструю и наглядную экскурсию по центру. - Для тех, кто любит фотографировать архитектуру с необычного ракурса. - Для семейных прогулок и романтических вечеров. Почему стоит выбрать именно эту прогулку: - Компактный маршрут, позволяющий за короткое время увидеть ключевые достопримечательности. - Безопасная организация на профессиональных судах с опытными капитанами и наличием лицензии. - Возможность почувствовать атмосферу Петербурга. Важная информация: Количество пассажиров любое от 1 до 8

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Спаса на Крови
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский театр
  • Михайловский замок
  • Юсуповский дворец
  • Многие другие достопримечательности исторического центра Санкт-Петербурга
Что включено
  • Теплые уютные пледы
  • Тент и дождевики
  • Бокалы для напитков
  • Можно подключить свою музыку
  • Зарядные устройства для телефонов
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
Завершение: Городской причал Конюшенное ведомство на Мойке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Количество пассажиров любое от 1 до 8
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга»

По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
134 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Северная Венеция: на теплоходе по рекам и каналам Петербурга
На теплоходе
1 час
12 отзывов
Аудиогид
Северная Венеция: на теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Отправьтесь в водное путешествие по каналам Петербурга и насладитесь видами на Исаакиевский собор, Летний сад и другие достопримечательности
Начало: На набережной реки Мойки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 980 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
-
15%
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
8415 ₽9900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
9000 ₽ за экскурсию