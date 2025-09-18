Вы погрузитесь в эпоху, где каждая картина — зашифрованный манифест: от алхимии символов Босха до политических аллюзий Рубенса. Увидите, как художники превращали быт в философию, а библейские сюжеты — в зеркало своей эпохи. Здесь даже цветок в вазе или разбитое яйцо — ключи к пониманию мировоззрения целых поколений.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вместе пройдём по залам, рассмотрим шедевры и поговорим:
- Как Хуго ван дер Гус в «Поклонении волхвов» скрыл послание о единении Фландрии и Испании
- Почему «Завтрак с крабом» Виллема Класа Хеды стал манифестом голландского среднего класса
- Как Лукас ван Лейден в 14 лет создал гравюру, которая шокировала Европу смелостью линий и мрачным юмором
- Каким образом Питер Брейгель Младший превратил копирование работ отца в прибыльный бизнес
- Почему Рембрандт изменил лицо героини в «Данае» через 10 лет после создания картины
- Как Рубенс в «Отцелюбии римлянки» превратил античный сюжет в метафору материнской жертвенности
И это — лишь малая часть того, о чём вы узнаете.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж нужно купить заранее (в том числе и для гида) на официальном сайте музея. Цена — 500 ₽ за чел.
- Тема будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Мероприятие можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1700 ₽ за каждого дополнительного гостя
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
O
Olegas
18 сен 2025
Интересно, познавательно, ярко и по теме, так можно охарактеризовать экскурсовода.
