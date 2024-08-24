Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником

Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Вы посетите один из самых великих музеев России и исследуете его экспозиции.

Профессиональный художник-искусствовед выявит сюжеты, скрывающиеся за портретами и пейзажами, поделится секретами композиции.

Взяв в руки уголь или сепию, сангину или соус, вы на практике поймете, как создавались великие картины, и отразите свои впечатления.
4.68
19 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Увлекательно и в красках

Вслед за художником вы вглядитесь в старинные холсты и отыщете важные детали, которые могут ускользнуть даже от самых зорких зрителей. Наш гид-художник научит вас разбираться в конструкции картины: раскрыть тайну, как продуманная геометрическая схема управляет нашим вниманием, и выявить замысел творца. А еще после этого путешествия вы взглянете на Петербург под иным ракурсом, ведь исследование живописи — это в том числе рассказ о прошлом и погружение в контекст.

К живописи через рисунок

Вы заново откроете для себя произведения мирового искусства через личный творческий опыт. Сангина, соус, уголь, сепия — используя разные техники и материалы, с которыми работали старые мастера, вы сделаете зарисовки на состаренной бумаге. Вместе с гидом-художником разберетесь в композиции, почувствуете игру света и тени, попробуете набрать тот же контраст и увидите, насколько вам близок темперамент живописца!

Прогулка проходит в сопровождении художника-искусствоведа, преподавателя и исследователя, закончившего самое старое высшее учебное заведение России для художников — Петербуржскую Академию Художеств имени Репина.

Кому подойдет экскурсия

Всем, вне зависимости от возраста и опыта — мы адаптируем экскурсию под ваши интересы!

Организационные детали

  • Билеты на нужное время вам поможет купить ваш гид — он свяжется за несколько дней до встречи и подскажет все детали
  • Билеты в Эрмитаж и Русский музей оплачиваются отдельно. Их можно купить на Трипстере: здесь и https://experience.tripster.ru/experience/Saint_Petersburg/38129-bilety-v-russkij-muzej/" rel="nofollow" target="_blank">здесь.
  • Ничего с собой приносить не нужно, все материалы мы предоставим
  • При желании возможно увеличение группы, стоимость и детали уточняйте в сообщениях
  • Все фотографии к экскурсии сделаны нами, на фотографиях наши гиды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в выбранный музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником (Наталь)Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником (Эрика)Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником (Эрика)Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником (Антонина)
А
24 авг 2024
Я студентка художественного колледжа, ходила вместе с мамой. Нам очень понравилось! Дарья провела нас по 2 этажу Русского музея с интересным рассказом о представленных экспонатах, а после немного порисовали вместе. Получила полезные советы для своих работ и много вдохновения и впечатлений от экскурсии. А в процессе рисования ещё и приятно поболтали:) Русский музей очень понравился. Однозначно рекомендую такую экскурсию!
А
11 июл 2024
Экскурсия проходила в Русском музее. Выбор сделан был прежде всего из-за наличия многочисленных шедевров русских художников, а также, есть много мест, где можно расположиться для создания картины. По руководством гида Полины мы ознакомились со многими шедеврами русской живописи и создали небольшую работу.
Т
29 июн 2024
Скажу сразу, что ожидания у нас были высокие. Экскурсию покупала для своей дочери, она абитуриентка художественного училища, в Питер поехали за вдохновением перед вступительными экзаменами о чем заранее сообщили экскурсоводу.
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Мы купили несколько художественных мастер-классов и экскурсий. Этот, на мой взгляд, оказался самым неудачным. От индивидуальной экскурсии мы ожидали больше персонализированного подхода и профессионализма экскурсовода.
Сначала все было великолепно, на этапе планирования я получила ответы на все вопросы, нам был назначен экскурсовод, которая заранее со мной связалась, выяснила все детали и, в целом, показалась мне весьма профессиональной. НО, увы, экскурсовода нам заменили. Новая экскурсовод была достаточно безразлична как в переписке, так и на самом мастер-классе. Какого-то конкретного плана экскурсии не было, все было очень скомкано, сам мастер-класс представлял собой набросок объекта на выбор дочери цветными карандашами. Карандаши и скетчбук предоставила экскурсовод. Для этого по большому счету экскурсовод вообще не нужен, можно самостоятельно принести бумагу и несколько карандашей и позаниматься. Мастер-класс это передача навыка от мастера к обучающимся, именно этого у нас не получилось.

Арсений и Оля
Арсений и Оля
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Кроме карандашей, гид представляет красивые скетчбуки, сепию, пастель, черные гелевые ручки, соус и уголь при желании, а также другие
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материалы для рисования. Кроме рисования, мы изучаем законы композиции, золотое сечение, сочетания цветов, а также изучаем историю картин и живописи.

В любом случае, нам очень жаль, что что-то в содержании экскурсии не оправдало ваши ожидания.

Будем благодарны, если вы разрешите связаться с вами, компенсировать вам то, что не понравилось и расскажете, что именно было не так. На основании вашей обратной связи мы улучшим предложение.

Татьяна
8 мая 2024
Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
О
17 мар 2024
Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей.
Н
16 мар 2024
Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый человек. И по Эрмитажу погуляли, и порисовать получилось. Несмотря на то, что рисовать я не умею- скетч получился, сохранила себе на память.
P.S. Дарья, спасибо за рекомендацию- мы попали вечером на выставку Никиты Кульнева в музее Эрарта, очень понравилось.
Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный
С
2 авг 2023
Экскурсию нам проводила экскурсовод Катя, художница, студентка Академии. Экскурсия действительно не содержит фактов о биографии художников, но это и не заявляется. Катя обратила наше внимание на то, как художники используют
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цветовой круг для создания нужных эффектов, на особенности наложения света и тени.
Были в восторге, когда рисовали портрет Победоносцева (его мы выбрали сами), получили массу живых эмоций.
Экскурсия очень необычная и не заменяет вдумчивого знакомства с экспозициями Русского музея.

Эрика
23 июн 2023
Очень понравилась встреча с Марией, прошлись по музею, посмотрели интересные работы известных художников и немного порисовали. Как смогли! Спасибо 🙏🏻
Очень понравилась встреча с Марией, прошлись по музею, посмотрели интересные работы известных художников и немного порисовали.Очень понравилась встреча с Марией, прошлись по музею, посмотрели интересные работы известных художников и немного порисовали.
Т
15 апр 2023
Были на экскурсии с дочкой 8 лет, успели нарисовать две картины (было запланировано три), тк она очень медленно рисовала. Но ребенок в восторге! Уже сейчас видно, что переняла некоторые советы художника и использует их в рисовании. Художник Саша очень приятная, легкая в общении девушка. Рисовали угольным карандашом. Считаю это лучший способ знакомить детей с музеями.
А
3 мая 2022
Спасибо большое!!!
Нам с дочкой (8 лет) очень понравилось! 2,5 часа пролетели незаметно!
Спасибо большое!!!
О
11 апр 2022
На экскурсию пришли с сыном, 23 года и с дочкой, ей 12. Выбор произведений очень грамотный, позволяет попробовать свои силы в различных композициях. Александра показывала различные приемы, объясняла и помогала делать наброски. Все остались довольны, почувствовали себя художниками. Рекомендую эту экскурсию для всех!
Т
1 апр 2022
Сама задумка экскурсии очень интересна и выгодно отличается от стандартных музейных вариантов. Будет полезна даже тем, кто не имеет навыков рисования, но хочет узнать больше о том, как пишутся картины.
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1,5 часа объективно мало, 2 -2,5 было бы оптимально, особенно учитывая недешевую стоимость экскурсии- 4500 руб. Маршрут по картинам хочется скорректировать в пользу более известных, особенно если на экскурсии с детьми или подростками. Было ощущение что мы останавливались у случайных картин, из за чего многое не посмотрели. Экскурсия оборвалась на самом интересном месте. Также организаторам необходимо обеспечить инвентарь для рисования (держатели для бумаги, салфетки и др), т к рисовать на коленях руками, перепачканными сангиной, очень некомфортно. В целом интересный опыт.

М
28 янв 2022
Все понравилось
Экскурсовод замечательный, программа тоже
Буду пользоваться услугами не раз
Г
30 июл 2021
Супер экскурсия! О живописи и художниках от профессионала, но очень доступным языком! Действительно научились рисовать, узнали много нового! Рекомендую!
А
10 июн 2021
Были в Эрмитаже с Сашей, и ребенку это запомнится, как самый необычный и интересный поход в музей! Экскурсия была в формате мастер-класса для тех, кому интересно взглянуть на картину взглядом
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художника и попробовать сделать её зарисовку. Очень рекомендую всем, кто любит рисовать и думает о художественном образовании. Единственное пожелание, как и пишут многие, сделать её длиннее - очень уж хотелось успеть чуть больше и послушать рассказы о большем количестве произведений. А в целом всё чудесно! Спасибо, Саша!

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