Вслед за художником вы вглядитесь в старинные холсты и отыщете важные детали, которые могут ускользнуть даже от самых зорких зрителей. Наш гид-художник научит вас разбираться в конструкции картины: раскрыть тайну, как продуманная геометрическая схема управляет нашим вниманием, и выявить замысел творца. А еще после этого путешествия вы взглянете на Петербург под иным ракурсом, ведь исследование живописи — это в том числе рассказ о прошлом и погружение в контекст.
К живописи через рисунок
Вы заново откроете для себя произведения мирового искусства через личный творческий опыт. Сангина, соус, уголь, сепия — используя разные техники и материалы, с которыми работали старые мастера, вы сделаете зарисовки на состаренной бумаге. Вместе с гидом-художником разберетесь в композиции, почувствуете игру света и тени, попробуете набрать тот же контраст и увидите, насколько вам близок темперамент живописца!
Прогулка проходит в сопровождении художника-искусствоведа, преподавателя и исследователя, закончившего самое старое высшее учебное заведение России для художников — Петербуржскую Академию Художеств имени Репина.
Кому подойдет экскурсия
Всем, вне зависимости от возраста и опыта — мы адаптируем экскурсию под ваши интересы!
Организационные детали
Билеты на нужное время вам поможет купить ваш гид — он свяжется за несколько дней до встречи и подскажет все детали
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 41617 туристов
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечь читать дальше
вас так, чтобы после поездки вы увезли с собой самое главное — крутые эмоции и впечатления. Мы думаем, что лучшие проводники в приключение — жители этого города, влюблённые в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, художники и музыканты работают у нас. Мы создали авторские маршруты, договорились с местами, куда не попасть обычному туристу, придумали, как сделать мероприятие максимально удобным и увлекательным для вас. До встречи!:)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
А
Анна
24 авг 2024
Я студентка художественного колледжа, ходила вместе с мамой. Нам очень понравилось! Дарья провела нас по 2 этажу Русского музея с интересным рассказом о представленных экспонатах, а после немного порисовали вместе. Получила полезные советы для своих работ и много вдохновения и впечатлений от экскурсии. А в процессе рисования ещё и приятно поболтали:) Русский музей очень понравился. Однозначно рекомендую такую экскурсию!
А
Александр
11 июл 2024
Экскурсия проходила в Русском музее. Выбор сделан был прежде всего из-за наличия многочисленных шедевров русских художников, а также, есть много мест, где можно расположиться для создания картины. По руководством гида Полины мы ознакомились со многими шедеврами русской живописи и создали небольшую работу.
Т
Татьяна
29 июн 2024
Скажу сразу, что ожидания у нас были высокие. Экскурсию покупала для своей дочери, она абитуриентка художественного училища, в Питер поехали за вдохновением перед вступительными экзаменами о чем заранее сообщили экскурсоводу. читать дальше
Мы купили несколько художественных мастер-классов и экскурсий. Этот, на мой взгляд, оказался самым неудачным. От индивидуальной экскурсии мы ожидали больше персонализированного подхода и профессионализма экскурсовода. Сначала все было великолепно, на этапе планирования я получила ответы на все вопросы, нам был назначен экскурсовод, которая заранее со мной связалась, выяснила все детали и, в целом, показалась мне весьма профессиональной. НО, увы, экскурсовода нам заменили. Новая экскурсовод была достаточно безразлична как в переписке, так и на самом мастер-классе. Какого-то конкретного плана экскурсии не было, все было очень скомкано, сам мастер-класс представлял собой набросок объекта на выбор дочери цветными карандашами. Карандаши и скетчбук предоставила экскурсовод. Для этого по большому счету экскурсовод вообще не нужен, можно самостоятельно принести бумагу и несколько карандашей и позаниматься. Мастер-класс это передача навыка от мастера к обучающимся, именно этого у нас не получилось.
Арсений и Оля
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна! Кроме карандашей, гид представляет красивые скетчбуки, сепию, пастель, черные гелевые ручки, соус и уголь при желании, а также другие читать дальше
материалы для рисования. Кроме рисования, мы изучаем законы композиции, золотое сечение, сочетания цветов, а также изучаем историю картин и живописи.
В любом случае, нам очень жаль, что что-то в содержании экскурсии не оправдало ваши ожидания.
Будем благодарны, если вы разрешите связаться с вами, компенсировать вам то, что не понравилось и расскажете, что именно было не так. На основании вашей обратной связи мы улучшим предложение.
Татьяна
8 мая 2024
Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
О
Ольга
17 мар 2024
Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей.
Н
Наталь
16 мар 2024
Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый человек. И по Эрмитажу погуляли, и порисовать получилось. Несмотря на то, что рисовать я не умею- скетч получился, сохранила себе на память. P.S. Дарья, спасибо за рекомендацию- мы попали вечером на выставку Никиты Кульнева в музее Эрарта, очень понравилось.
С
Светлана
2 авг 2023
Экскурсию нам проводила экскурсовод Катя, художница, студентка Академии. Экскурсия действительно не содержит фактов о биографии художников, но это и не заявляется. Катя обратила наше внимание на то, как художники используют читать дальше
цветовой круг для создания нужных эффектов, на особенности наложения света и тени. Были в восторге, когда рисовали портрет Победоносцева (его мы выбрали сами), получили массу живых эмоций. Экскурсия очень необычная и не заменяет вдумчивого знакомства с экспозициями Русского музея.
Эрика
23 июн 2023
Очень понравилась встреча с Марией, прошлись по музею, посмотрели интересные работы известных художников и немного порисовали. Как смогли! Спасибо 🙏🏻
Т
Татьяна
15 апр 2023
Были на экскурсии с дочкой 8 лет, успели нарисовать две картины (было запланировано три), тк она очень медленно рисовала. Но ребенок в восторге! Уже сейчас видно, что переняла некоторые советы художника и использует их в рисовании. Художник Саша очень приятная, легкая в общении девушка. Рисовали угольным карандашом. Считаю это лучший способ знакомить детей с музеями.
А
Антонина
3 мая 2022
Спасибо большое!!! Нам с дочкой (8 лет) очень понравилось! 2,5 часа пролетели незаметно!
О
Ольга
11 апр 2022
На экскурсию пришли с сыном, 23 года и с дочкой, ей 12. Выбор произведений очень грамотный, позволяет попробовать свои силы в различных композициях. Александра показывала различные приемы, объясняла и помогала делать наброски. Все остались довольны, почувствовали себя художниками. Рекомендую эту экскурсию для всех!
Т
Татьяна
1 апр 2022
Сама задумка экскурсии очень интересна и выгодно отличается от стандартных музейных вариантов. Будет полезна даже тем, кто не имеет навыков рисования, но хочет узнать больше о том, как пишутся картины. читать дальше
1,5 часа объективно мало, 2 -2,5 было бы оптимально, особенно учитывая недешевую стоимость экскурсии- 4500 руб. Маршрут по картинам хочется скорректировать в пользу более известных, особенно если на экскурсии с детьми или подростками. Было ощущение что мы останавливались у случайных картин, из за чего многое не посмотрели. Экскурсия оборвалась на самом интересном месте. Также организаторам необходимо обеспечить инвентарь для рисования (держатели для бумаги, салфетки и др), т к рисовать на коленях руками, перепачканными сангиной, очень некомфортно. В целом интересный опыт.
М
Михаил
28 янв 2022
Все понравилось Экскурсовод замечательный, программа тоже Буду пользоваться услугами не раз
Г
Галина
30 июл 2021
Супер экскурсия! О живописи и художниках от профессионала, но очень доступным языком! Действительно научились рисовать, узнали много нового! Рекомендую!
А
Анжела
10 июн 2021
Были в Эрмитаже с Сашей, и ребенку это запомнится, как самый необычный и интересный поход в музей! Экскурсия была в формате мастер-класса для тех, кому интересно взглянуть на картину взглядом читать дальше
художника и попробовать сделать её зарисовку. Очень рекомендую всем, кто любит рисовать и думает о художественном образовании. Единственное пожелание, как и пишут многие, сделать её длиннее - очень уж хотелось успеть чуть больше и послушать рассказы о большем количестве произведений. А в целом всё чудесно! Спасибо, Саша!