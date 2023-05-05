Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время прогулка по городу будет особенно комфортной, а пешеходные маршруты - наиболее живописными.

В 1697 году в Голландии Петр Михайлов, будущий Петр Великий, осваивал плотницкое дело. Экскурсия расскажет о его трудах и свершениях. Прогулка вдоль Адмиралтейства позволит узнать о зарождении ВМФ России и увидеть знаменитые памятники, такие как Медный Всадник. Дети смогут изучить скульптуру «Геракл Фарнезский» и узнать о мистических наводнениях Петербурга. Это увлекательное путешествие в историю города, которое оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

А. С. Пушкин

Что вас ожидает

Город морской славы

Мы пройдем вдоль Адмиралтейства и попробуем по положению кораблика на шпиле определить, какое плаванье нам сегодня предстоит, после чего рассмотрим барельеф «Заведение флота в России» и поговорим об истоках ВМФ. Дети узнают о запутанной судьбе скульптуры Бернштама и увидят знаменитого Медного Всадника, волею Пушкина также связанного с водной стихией. Гуляя, мы будем смотреть не только по сторонам, но и под ноги, ведь именно там располагается один из самых необычных памятников Петербурга — памятник первому трамваю!

Таинственные совпадения, мифы и городские истории

Мы рассмотрим скульптуру «Геракл Фарнезский» в Александровском саду и попробуем угадать, в какой момент своей жизни изображен герой, сколько подвигов он уже совершил, а сколько ему еще предстоит. Поговорим о мистической закономерности, с которой происходят петербургские наводнения, начиная с момента его основания, и том, как в XIX веке можно было стать владельцем роскошного особняка, потратив всего один рубль.

Организационные детали