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  4. Царь-плотник: морская история Петербурга

Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен

Аделина
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Аделина – ваш гид
В 1697 году в небольшом голландском городке урядник Петр Михайлов учился плотницкому мастерству.

Согласно преданию, двухметровый богатырь работал за двоих, спал в темном чулане и на трудности не роптал.

Догадываетесь, как на самом деле звали трудолюбивого ученика? Ребята увидят домик, в котором он жил, услышат интересные факты о Петре Великом и узнают продолжение этой истории.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Адмиралтейская набережная
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

А.С. Пушкин

Что вас ожидает

Город морской славы
Мы пройдем вдоль Адмиралтейства и попробуем по положению кораблика на шпиле определить, какое плаванье нам сегодня предстоит, после чего рассмотрим барельеф «Заведение флота в России» и поговорим об истоках ВМФ. Дети узнают о запутанной судьбе скульптуры Бернштама и увидят знаменитого Медного Всадника, волею Пушкина также связанного с водной стихией. Гуляя, мы будем смотреть не только по сторонам, но и под ноги, ведь именно там располагается один из самых необычных памятников Петербурга — памятник первому трамваю!

Таинственные совпадения, мифы и городские истории
Мы рассмотрим скульптуру «Геракл Фарнезский» в Александровском саду и попробуем угадать, в какой момент своей жизни изображен герой, сколько подвигов он уже совершил, а сколько ему еще предстоит. Поговорим о мистической закономерности, с которой происходят петербургские наводнения, начиная с момента его основания, и том, как в XIX веке можно было стать владельцем роскошного особняка, потратив всего один рубль.

Организационные детали

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  • Экскурсия рассчитана на детей от 6 лет.
  • Экскурсия полностью пешеходная, наденьте, пожалуйста, удобную обувь.
  • Дополнительные расходы не предполагаются.
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга
Царь-плотник: морская история Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Адмиралтейская набережная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 ноября 2019
Аплодисменты! Отличная экскурсия! Несмотря на плохую погоду, уходить или сокращать экскурсию не хотелось! Дети были вовлечены, пенсионеры остались довольны. Всем рекомендую!

Аделина проводит ещё 4 экскурсии

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