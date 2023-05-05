В 1697 году Петр Михайлов учился плотницкому мастерству в Голландии. На экскурсии дети узнают о Петре Великом и его морских подвигах
В 1697 году в Голландии Петр Михайлов, будущий Петр Великий, осваивал плотницкое дело. Экскурсия расскажет о его трудах и свершениях.
Прогулка вдоль Адмиралтейства позволит узнать о зарождении ВМФ России и увидеть знаменитые памятники, такие как Медный Всадник. Дети смогут изучить скульптуру «Геракл Фарнезский» и узнать о мистических наводнениях Петербурга. Это увлекательное путешествие в историю города, которое оставит незабываемые впечатления
Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время прогулка по городу будет особенно комфортной, а пешеходные маршруты - наиболее живописными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Адмиралтейство
Медный Всадник
Геракл Фарнезский
Описание экскурсии
Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе.
А. С. Пушкин
Что вас ожидает
Город морской славы
Мы пройдем вдоль Адмиралтейства и попробуем по положению кораблика на шпиле определить, какое плаванье нам сегодня предстоит, после чего рассмотрим барельеф «Заведение флота в России» и поговорим об истоках ВМФ. Дети узнают о запутанной судьбе скульптуры Бернштама и увидят знаменитого Медного Всадника, волею Пушкина также связанного с водной стихией. Гуляя, мы будем смотреть не только по сторонам, но и под ноги, ведь именно там располагается один из самых необычных памятников Петербурга — памятник первому трамваю!
Таинственные совпадения, мифы и городские истории
Мы рассмотрим скульптуру «Геракл Фарнезский» в Александровском саду и попробуем угадать, в какой момент своей жизни изображен герой, сколько подвигов он уже совершил, а сколько ему еще предстоит. Поговорим о мистической закономерности, с которой происходят петербургские наводнения, начиная с момента его основания, и том, как в XIX веке можно было стать владельцем роскошного особняка, потратив всего один рубль.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей от 6 лет
Экскурсия полностью пешеходная, наденьте, пожалуйста, удобную обувь
Дополнительные расходы не предполагаются
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9651 туриста
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да читать дальшеуменьшить
так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Аделина, спасибо большое за прекрасную, очень познавательную и увлекательную прогулку-беседу! Подача материала доступная и интересная! Данная экскурсия без исключения заслуживает внимания как детей, так и для взрослых! У меня остались самые приятные впечатления и, конечно же, новые знания!
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Ирина
Познавательно. Не только для детей. Интересно. Хороший русский язык. Увлекает. Выверено по времени, маршруту, содержанию, эмоциям. Все довольны!!!!
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Д
Дарья
Прекрасная экскурсия для взрослых и детей, особенно для мальчиков. Через военно-морскую тематику хорошо идет первое знакомство с городом! Подробно, но просто и интересно про Петра и его достижения. Обошли Адмиралтейство, рассмотрели и флаг, и якоря, и детали самого здания. Детям -5 и 8 лет - очень понравилось, многое запомнили, даже младший. Аделина прекрасный экскурсовод и приятный человек. Очень рекомендую!
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Д
Дарья
Нам всем очень понравилось! Ребёнок 9 -ти лет сам выбрал эту экскурсию в свой день рождения. В какой-то момент сказал мне: «мам, так интересно, я даже про свой день рождения читать дальшеуменьшить
забыл») все взрослые тоже очень увлеклись) Аделина отлично рассказывает, так, знаете, затягивает. С одной стороны она говорит о главном, с другой акцентирует внимание на интересных деталях. Экскурсия проходит вокруг адмиралтейства, вроде мы сто раз там были, но почти ничего не знали! Другими глазами на все посмотрели. Отлично! У Аделины много «приёмчиков», чтобы ребёнок не только легко понял, но и запомнил, о чем речь. И здорово, что ребёнок вовлечён, а не просто слушает. Полтора часа держать внимание девятилетнего мальчишки - это круто! Спасибо большое! Всем рекомендуем.
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М
Марина
Большое спасибо Аделине за увлекательную и содержательную экскурсию. Целевой аудиторией был мальчик 9 лет. Слушал открыв рот! Взрослые тоже были в восторге! Обязательно обратимся к Аделине ещё раз и посоветуем всем знакомым.
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Н
Наталья
Получили колоссальное эстетическое и культурологическое удовольствие! Аделина является профессионалом с большой буквы. Прекрасное владение материалом, широкий кругозор и полный контакт как с детьми, так и со взрослыми.
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