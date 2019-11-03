Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
А.С. Пушкин
Город морской славы
Мы пройдем вдоль Адмиралтейства и попробуем по положению кораблика на шпиле определить, какое плаванье нам сегодня предстоит, после чего рассмотрим барельеф «Заведение флота в России» и поговорим об истоках ВМФ. Дети узнают о запутанной судьбе скульптуры Бернштама и увидят знаменитого Медного Всадника, волею Пушкина также связанного с водной стихией. Гуляя, мы будем смотреть не только по сторонам, но и под ноги, ведь именно там располагается один из самых необычных памятников Петербурга — памятник первому трамваю!
Таинственные совпадения, мифы и городские истории
Мы рассмотрим скульптуру «Геракл Фарнезский» в Александровском саду и попробуем угадать, в какой момент своей жизни изображен герой, сколько подвигов он уже совершил, а сколько ему еще предстоит. Поговорим о мистической закономерности, с которой происходят петербургские наводнения, начиная с момента его основания, и том, как в XIX веке можно было стать владельцем роскошного особняка, потратив всего один рубль.
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