чтобы посетить и послушать Гид на теплоходе отличный Много интересных фактов и интересная подача минусы Гид в автобусе Елена не ориентирована на позитивное общение и правильную организацию своих обязанностей Просто оставили 2 х участников экскурсии на первой локации и когда мы позвонили узнать что же дальше стала по телефону нам дерзить и упрекать вместо четких указаний как найти автобус и продолжить осмотр города Это не испортило нашего настроения. Но было неприятно