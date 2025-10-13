По следам морской славы: экскурсия из Петербурга в Кронштадт + прогулка на теплоходе

Погрузиться в военно-морскую историю страны
Приглашаем вас в Кронштадт — город-крепость и символ морской мощи России.

Вы пройдёте по его историческим площадям, увидите знаменитый Морской собор и с борта теплохода рассмотрите легендарные форты. Узнаете о прошлом и настоящем Кронштадта и почувствуете его особый характер.
Описание экскурсии

На пешеходной экскурсии по Кронштадту вы осмотрите:

  • Якорную площадь — сердце города и место главных событий.
  • Морской Никольский собор — главный духовный центр российского флота с уникальными мозаиками и иконостасом, мемориальными досками и музейной экспозицией.
  • Футшток — измерительный прибор, который показывает нулевую отметку уровня Балтийского моря.
  • Голландскую кухню 18 века, памятник Петру I, Гостиный двор, Адмиралтейство.
  • Петровский парк, сквер Подводников и памятник колюшке — символ блокадного Ленинграда.

С борта теплохода вы увидите:

  • Форт «Кроншлот» — первый форпост, заложенный в 1704 году.
  • Форты «Император Пётр I», «Александр I» («Чумный»), «Павел I», «Константин» и «Милютин» — уникальные оборонительные сооружения, каждый со своей историей.

Вы узнаете:

  • Как Пётр I основал город-крепость на острове Котлин и создал военно-морскую базу.
  • Как Кронштадт защищал Петербург три столетия и какую роль сыграли его форты в годы блокады.
  • Какие подвиги совершили моряки и как колюшка спасла тысячи жизней.

А ещё вас ждёт парк «Остров фортов»:

  • Аллея героев с памятниками выдающимся флотоводцам.
  • Уличная экспозиция с макетами кораблей.
  • Интерактивные зоны и пространства, где можно погрузиться в морскую тематику.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе, вход на территорию основных локаций и водная прогулка.
  • Дорога до Кронштадта займёт около 1 часа 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Кронштадту — около 1 часа 30 мин., прогулка на теплоходе — 45 мин., посещение парка «Остров фортов» — 1 час.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 12:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2490 ₽
Дети до 7 лет1090 ₽
Пенсионеры1990 ₽
Школьники1690 ₽
Студенты1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1137 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Отзывы и рейтинг

5
1
4
1
3
2
1
1
Ю
Великолепная экскурсия!!!!!! Рекомендую! Слушать Анастасию было одно удовольствие👍Приятный голос, грамотная подача информации,доброжелательное отношение и улыбка запомнятся надолго.
Огромное спасибо 🌹
Т
плюсы экскурсии Кронштадт чудесный город который стоит посмотреть Экскурсия построена так что охватывает все знаковые локации города Очень понравилась прогулка на теплоходе Обзор и вид города с воды Стоит того
чтобы посетить и послушать Гид на теплоходе отличный Много интересных фактов и интересная подача минусы Гид в автобусе Елена не ориентирована на позитивное общение и правильную организацию своих обязанностей Просто оставили 2 х участников экскурсии на первой локации и когда мы позвонили узнать что же дальше стала по телефону нам дерзить и упрекать вместо четких указаний как найти автобус и продолжить осмотр города Это не испортило нашего настроения. Но было неприятно

Татьяна
Не могу написать какая была экскурсия, так как по вине организаторов она для нас не состоялась. Мы 40 мин ждали автобус в месте, которое сообщили на организаторы на Лиговском проспекте,
вместе с представителем тур фирмы, которая говорила, что автобус за нами выехал и немного задерживается, через 40 мин нам сообщили, что автобус по неизвестной причине не приедет и предложили перенести экскурсию на другой день, что для нас было невозможно. Деньги за экскурсию нам вернули, хотелось бы еще вернуть предоплату, которую вносили на сайте Tripster

