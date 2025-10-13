Приглашаем вас в Кронштадт — город-крепость и символ морской мощи России.
Вы пройдёте по его историческим площадям, увидите знаменитый Морской собор и с борта теплохода рассмотрите легендарные форты. Узнаете о прошлом и настоящем Кронштадта и почувствуете его особый характер.
Описание экскурсии
На пешеходной экскурсии по Кронштадту вы осмотрите:
- Якорную площадь — сердце города и место главных событий.
- Морской Никольский собор — главный духовный центр российского флота с уникальными мозаиками и иконостасом, мемориальными досками и музейной экспозицией.
- Футшток — измерительный прибор, который показывает нулевую отметку уровня Балтийского моря.
- Голландскую кухню 18 века, памятник Петру I, Гостиный двор, Адмиралтейство.
- Петровский парк, сквер Подводников и памятник колюшке — символ блокадного Ленинграда.
С борта теплохода вы увидите:
- Форт «Кроншлот» — первый форпост, заложенный в 1704 году.
- Форты «Император Пётр I», «Александр I» («Чумный»), «Павел I», «Константин» и «Милютин» — уникальные оборонительные сооружения, каждый со своей историей.
Вы узнаете:
- Как Пётр I основал город-крепость на острове Котлин и создал военно-морскую базу.
- Как Кронштадт защищал Петербург три столетия и какую роль сыграли его форты в годы блокады.
- Какие подвиги совершили моряки и как колюшка спасла тысячи жизней.
А ещё вас ждёт парк «Остров фортов»:
- Аллея героев с памятниками выдающимся флотоводцам.
- Уличная экспозиция с макетами кораблей.
- Интерактивные зоны и пространства, где можно погрузиться в морскую тематику.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе, вход на территорию основных локаций и водная прогулка.
- Дорога до Кронштадта займёт около 1 часа 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Кронштадту — около 1 часа 30 мин., прогулка на теплоходе — 45 мин., посещение парка «Остров фортов» — 1 час.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2490 ₽
|Дети до 7 лет
|1090 ₽
|Пенсионеры
|1990 ₽
|Школьники
|1690 ₽
|Студенты
|1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1137 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Великолепная экскурсия!!!!!! Рекомендую! Слушать Анастасию было одно удовольствие👍Приятный голос, грамотная подача информации,доброжелательное отношение и улыбка запомнятся надолго.
Огромное спасибо 🌹
Т
плюсы экскурсии Кронштадт чудесный город который стоит посмотреть Экскурсия построена так что охватывает все знаковые локации города Очень понравилась прогулка на теплоходе Обзор и вид города с воды Стоит того
Не могу написать какая была экскурсия, так как по вине организаторов она для нас не состоялась. Мы 40 мин ждали автобус в месте, которое сообщили на организаторы на Лиговском проспекте,
