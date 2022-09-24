Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы. В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.

Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца и строгая классическая изысканность Александровского дворца. Сравнить впечатления от интерьеров двух дворцов Вам и предстоит на нашей экскурсии.

Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.

Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.

Экскурсионные остановки: лицейский садик в Царском Селе, парадный плац перед Екатерининским дворцом, аллеи Екатерининского парка, парадный фасад Александровского дворца, аллеи Александровского парка (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).