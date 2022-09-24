Царское Село. Екатерининский дворец + Александровский дворец

Царское Село

Царское Село. Екатерининский дворец + Александровский дворец
Царское Село. Екатерининский дворец + Александровский дворец
Царское Село. Екатерининский дворец + Александровский дворец
Царское Село. Екатерининский дворец + Александровский дворец

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник А. С. Пушкину
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Александровский дворец
  • Александровский парк
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Описание

Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы. В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.
Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца и строгая классическая изысканность Александровского дворца. Сравнить впечатления от интерьеров двух дворцов Вам и предстоит на нашей экскурсии.
Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.
Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.
Экскурсионные остановки: лицейский садик в Царском Селе, парадный плац перед Екатерининским дворцом, аллеи Екатерининского парка, парадный фасад Александровского дворца, аллеи Александровского парка (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет с экскурсией по Екатерининскому дворцу
  • Входной билет с экскурсией по Александровскому дворцу
Место начала и завершения?
Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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