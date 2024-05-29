В Екатерининский дворец на автобусе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «В Екатерининский дворец на автобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
57 отзывов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950 за человека
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    29 мая 2024
    Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
    Потрясающие впечатления от дворца и парка. Замечательный экскурсовод. Комфортный автобус.
  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
    Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же
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    поделилась своим мнением в микрофон 🎤 которое я услышала. А отстала я от группы потому что потеряла важную мне вещь в парке и пыталась найти, в целом рассказывала она все отлично и была доброжелательная)

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
    В целом все хорошо. Был момент, касающийся непосредственно экскурсии по Екатерининскому дворцу. Группы по дворцу идут очень плотно. Но это вопрос к организаторам в Екатерининском дворце. Много посетителей, может по другому и не получается. Очень понравился гид Игорь
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
    Великолепная экскурсиях. Гид замечательный. Рассказ яркий, запоминающийся. Море положительных эмоций
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
    Отличная экскурсия. Отличный гид, Никита. Всё чётко по времени и организации. Были на экскурсии в лицее, экскурсовод тронула до слез,насколько проникновенно, со знанием своего дела был приподнесен рассказ о годах Пушкина в лицее.
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
    экскурсовод игорь самый лучший
  • В
    Вадим
    7 мая 2024
    Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
    Очень хороший эксурсовод в автобусе.
  • Н
    Наталья
    21 апреля 2024
    Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворец
    Благодарю Вас за экскурсию! Все было на хорошем уровне! 👍👍👍
  • С
    Светлана
    3 апреля 2024
    Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
    Замечательный гид Ирина Сычёва провела экскурсию по Екатерининскому парку. В самом дворце также был хороший гид и интересный рассказ. Спасибо!
  • В
    Валерий
    30 марта 2024
    Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел
    Рекомендую! Чёткая организация; огромный плюс мини-группы; наушники, позволяющие и слушать и фотографировать. Выезд в 10.00 позволил прибыть в Царское Село
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    одними из первых и избежать столпотворения. Гид Евгения- мастер своего дела. Скучно точно не будет! Интересно, познавательно, увлекательно. По ходу экскурсии, задавая вопросы, Евгения вовлекала в беседу и участников группы. Планируем сотрудничать с Евгенией и в дальнейшем. Ещё раз спасибо и однозначно- да. Это того стоит!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Екатерининский дворец на автобусе»

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