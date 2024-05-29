А Алла Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами) Потрясающие впечатления от дворца и парка. Замечательный экскурсовод. Комфортный автобус.

Р Регина Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский читать дальше поделилась своим мнением в микрофон 🎤 которое я услышала. А отстала я от группы потому что потеряла важную мне вещь в парке и пыталась найти, в целом рассказывала она все отлично и была доброжелательная) Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же

Т Татьяна День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца В целом все хорошо. Был момент, касающийся непосредственно экскурсии по Екатерининскому дворцу. Группы по дворцу идут очень плотно. Но это вопрос к организаторам в Екатерининском дворце. Много посетителей, может по другому и не получается. Очень понравился гид Игорь

Е Елена День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца Великолепная экскурсиях. Гид замечательный. Рассказ яркий, запоминающийся. Море положительных эмоций

Ю Юлия Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея Отличная экскурсия. Отличный гид, Никита. Всё чётко по времени и организации. Были на экскурсии в лицее, экскурсовод тронула до слез,насколько проникновенно, со знанием своего дела был приподнесен рассказ о годах Пушкина в лицее.

Н Наталья День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца экскурсовод игорь самый лучший

В Вадим Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея Очень хороший эксурсовод в автобусе.

Н Наталья Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворец Благодарю Вас за экскурсию! Все было на хорошем уровне! 👍👍👍

С Светлана Царское село и Янтарная комната в мини-группе до 15 чел Замечательный гид Ирина Сычёва провела экскурсию по Екатерининскому парку. В самом дворце также был хороший гид и интересный рассказ. Спасибо!