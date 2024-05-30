1 чел.
По популярности
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Групповая
10 часов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина30 мая 2024Все что увидели просто чудо. Организация экскурсии хорошее. Гид молодец. Впечатления очень хорошие
- РРегина29 мая 2024Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же
- ССергей28 мая 2024Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
- ППетрухина28 мая 2024Замечательный гид!
- ТТатьяна27 мая 2024В целом все хорошо. Был момент, касающийся непосредственно экскурсии по Екатерининскому дворцу. Группы по дворцу идут очень плотно. Но это вопрос к организаторам в Екатерининском дворце. Много посетителей, может по другому и не получается. Очень понравился гид Игорь
- ЕЕлена27 мая 2024Великолепная экскурсиях. Гид замечательный. Рассказ яркий, запоминающийся. Море положительных эмоций
- ЮЮлия23 мая 2024Отличная экскурсия. Отличный гид, Никита. Всё чётко по времени и организации. Были на экскурсии в лицее, экскурсовод тронула до слез,насколько проникновенно, со знанием своего дела был приподнесен рассказ о годах Пушкина в лицее.
- ННаталья20 мая 2024экскурсовод игорь самый лучший
- ВВадим7 мая 2024Очень хороший эксурсовод в автобусе.
- ННаталья21 апреля 2024Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната) + Александровский дворецБлагодарю Вас за экскурсию! Все было на хорошем уровне! 👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Царское Село»
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