Билеты в Царское Село

Найдено 8 экскурсий в категории «Билеты в Царское Село» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
57 отзывов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950 за человека
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000 за человека
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300 за всё до 4 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Царское Село»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
  2. Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
  3. Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
  4. Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
  5. День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Билеты в Царское Село" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 300 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 6931 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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