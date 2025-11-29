Мы с вами отправимся в бывшую резиденцию русских императоров: Елизаветы, Екатерины II и Николая II. Раньше город назывался Царское Село. В Пушкин его переименовали, потому что в Царскосельском лицее учился будущий поэт. Что раньше находилось на этом месте, кто строил Екатерининский дворец и как здесь возникла таинственная Янтарная комната? Узнаете на экскурсии! Начнем нашу экскурсию с путевой информации. Царское Село расположено в 25 км. от Петербурга, и дорога до него займет около часа. Вы проедете по одной из главных магистралей Северной столицы. По пути гид расскажет о значимых объектах на маршруте. Екатерининский парк. Вас ждет прогулка по незабываемому парку. Здесь, в тени деревьев, когда-то отдыхали члены царской семьи и их приближённые. Гид расскажет о регулярном стиле на примере Старого сада и пейзажном стиле на примере Английского парка. Екатерининский дворец. Вы побываете в официальной летней резиденции трёх российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Пройдете по роскошным залам и анфиладам великого дворца. Познакомитесь с творчеством архитекторов, которые участвовали в строительстве дворца в XVIII – XIX веках, а также с достижениями реставраторов, возродивших его после Великой Отечественной войны. Янтарная комната — жемчужина Екатерининского дворца, которую также называют одним из чудес света. Она овеяна множеством тайн и легенд. Каких? Расскажем на экскурсии! Вы узнаете:

Что раньше находилось на месте Царского Села • Когда поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию • Какой итальянский архитектор внёс весомый вклад в облик Екатерининского дворца • От кого Пётр I получил в дар набор янтарных панелей для оформления дворцового интерьера И многое другое! Важная информация: Накануне поездки вам будет направлена ссылка на официальный сайт Екатерининского дворца для приобретения входных билетов, а также мы сориентируем вас по времени необходимого сеанса.