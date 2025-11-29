Мы приглашаем вас отправиться с нами на автобусную экскурсию в Пушкин (Царское Село) с посещением Екатерининского парка, дворца и Янтарной комнаты.
Вы услышите и узнаете обо всех секретах одного из старейших парков Санкт-Петербурга, а также увидите легендарную Янтарную комнату.
Вы услышите и узнаете обо всех секретах одного из старейших парков Санкт-Петербурга, а также увидите легендарную Янтарную комнату.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Мы с вами отправимся в бывшую резиденцию русских императоров: Елизаветы, Екатерины II и Николая II. Раньше город назывался Царское Село. В Пушкин его переименовали, потому что в Царскосельском лицее учился будущий поэт. Что раньше находилось на этом месте, кто строил Екатерининский дворец и как здесь возникла таинственная Янтарная комната? Узнаете на экскурсии! Начнем нашу экскурсию с путевой информации. Царское Село расположено в 25 км. от Петербурга, и дорога до него займет около часа. Вы проедете по одной из главных магистралей Северной столицы. По пути гид расскажет о значимых объектах на маршруте. Екатерининский парк. Вас ждет прогулка по незабываемому парку. Здесь, в тени деревьев, когда-то отдыхали члены царской семьи и их приближённые. Гид расскажет о регулярном стиле на примере Старого сада и пейзажном стиле на примере Английского парка. Екатерининский дворец. Вы побываете в официальной летней резиденции трёх российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Пройдете по роскошным залам и анфиладам великого дворца. Познакомитесь с творчеством архитекторов, которые участвовали в строительстве дворца в XVIII – XIX веках, а также с достижениями реставраторов, возродивших его после Великой Отечественной войны. Янтарная комната — жемчужина Екатерининского дворца, которую также называют одним из чудес света. Она овеяна множеством тайн и легенд. Каких? Расскажем на экскурсии! Вы узнаете:
Что раньше находилось на месте Царского Села • Когда поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию • Какой итальянский архитектор внёс весомый вклад в облик Екатерининского дворца • От кого Пётр I получил в дар набор янтарных панелей для оформления дворцового интерьера И многое другое! Важная информация: Накануне поездки вам будет направлена ссылка на официальный сайт Екатерининского дворца для приобретения входных билетов, а также мы сориентируем вас по времени необходимого сеанса.
Ежедневно в 11:30, кроме вторника и последнего понедельника месяца
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарную комнату
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет во дворец и парк:/n - взрослые - 1200 ₽/n - студенты, пенсионеры, учащиеся (с 14 лет до 18 лет), - 650 ₽/n - дети с 7 лет до 13 лет (включительно) - 400 ₽/n - дети до 6 лет - бесплатно/n - иностранные граждане - 2200 ₽
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского, 6
Завершение: Площадь Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, кроме вторника и последнего понедельника месяца
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Накануне поездки вам будет направлена ссылка на официальный сайт Екатерининского дворца для приобретения входных билетов
- А также мы сориентируем вас по времени необходимого сеанса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Групповая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2925 ₽
3250 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
Императорские тайны: Царское Село и Янтарная комната в мини-группе
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно кроме вторника, в 08:45,9:45, 11:15, 12:15, 13:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4340 ₽
6200 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Автобусная экскурсия в Пушкин: Екатерининский дворец и Янтарная комната
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2340 ₽
2600 ₽ за человека