Царская резиденция Уже познакомились с красотой Северной столицы? Тогда отправляйтесь с нами за ее пределы — в пригородах спрятаны настоящие жемчужины императорской эпохи! Наш путь лежит в Пушкин. Здесь расположилась резиденция Царское Село со знаменитым Екатерининским дворцом — рассмотрим роскошные залы комплекса и познакомимся с его историей. Непременно заглянем и в воссозданную Янтарную комнату (или как ее называют иначе — «восьмое чудо света»). После у нас останется время для прогулки по 300-летнему парку: отдохнем в уютных беседках, полюбуемся прудами и поговорим о жизни императорских особ. Организационные детали Экскурсия проводится в трех форматах — выбирайте, что вам по душе:

индивидуальная поездка с близкими, • комфортная мини-группа, • классический маршрут на туристическом автобусе. Обратите внимание, что для индивидуальный экскурсии входные билеты не включены в стоимость и приобретаются вами самостоятельно.