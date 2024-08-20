Проведите день в знаменитой императорской резиденции Царское Село! Вы узнаете, как возводился Екатерининский дворец, прогуляетесь по его залам, заглянете в ту самую Янтарную комнату и расслабитесь в живописном парке.
Экскурсия проводится в нескольких форматах — выбирайте приглянувшийся и отправляйтесь в путешествие.
Экскурсия проводится в нескольких форматах — выбирайте приглянувшийся и отправляйтесь в путешествие.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30
Описание экскурсии
Царская резиденция Уже познакомились с красотой Северной столицы? Тогда отправляйтесь с нами за ее пределы — в пригородах спрятаны настоящие жемчужины императорской эпохи! Наш путь лежит в Пушкин. Здесь расположилась резиденция Царское Село со знаменитым Екатерининским дворцом — рассмотрим роскошные залы комплекса и познакомимся с его историей. Непременно заглянем и в воссозданную Янтарную комнату (или как ее называют иначе — «восьмое чудо света»). После у нас останется время для прогулки по 300-летнему парку: отдохнем в уютных беседках, полюбуемся прудами и поговорим о жизни императорских особ. Организационные детали Экскурсия проводится в трех форматах — выбирайте, что вам по душе:
индивидуальная поездка с близкими, • комфортная мини-группа, • классический маршрут на туристическом автобусе. Обратите внимание, что для индивидуальный экскурсии входные билеты не включены в стоимость и приобретаются вами самостоятельно.
Ежедневно кроме вторника, в 08:45,9:45, 11:15, 12:15, 13:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Студенты дневной формы обучения (РФ и ЕАЭС)
|2 850 ₽
|Школьники от 6 до 13 лет (РФ и ЕАЭС)
|2 500 ₽
|Взрослый от 14 лет (РФ и ЕАЭС)
|3 000 ₽
|Пенсионеры (РФ и ЕАЭС)
|2 850 ₽
|Детский до 5 лет с местом (РФ и ЕАЭС)
|2 000 ₽
|Иностранные граждане без льгот
|3 550 ₽
|Льготный (пенсионеры и дети до 16 лет)
|3 490 ₽
|Общий билет (без льгот)
|3 990 ₽
|Экскурсия для 1-7 человек
|12 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское Село
- Екатерининский дворец
- Екатерининский парк
- Золотая анфилада
- Янтарная комната
Что включено
- Услуги лицензированного гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк (только для групповой сборной и мини-группы)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в парк для индивидуальной экскурсии (при покупке билетов необходимо купить билет для гида)
- Билеты в Екатерининский дворец (для индивидуальной экскурсии): взрослый - 700 руб., студент, школьник, пенсионер - 350р., дети до 14 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме вторника, в 08:45,9:45, 11:15, 12:15, 13:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В день отправления с Вами свяжется наш сотрудник
- Чтобы подтвердить актуальность брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 авг 2024
Н
Наталья
19 авг 2024
Мало было парка, хотелось больше, экскурсовод во дворце работала «так себе» не заинтересовала, хочется видеть людей увлеченных
С
Сергей
17 авг 2024
М
Марина
15 авг 2024
Экскурсия и, собенно, рассказ экскурсовода Натальи Юрьевна, очень понравились.
Жаль, что в Екатеринском дворце времени было мало: прошлись быстро по залам и 25 минут в очереди на вход простояли.
Пожелания организаторам: укажите, пожалуйста, что офис турфирмы находится сразу за зданием метро "Площадь Восстания".
Это облегчит многим туристам жизнь.
Жаль, что в Екатеринском дворце времени было мало: прошлись быстро по залам и 25 минут в очереди на вход простояли.
Пожелания организаторам: укажите, пожалуйста, что офис турфирмы находится сразу за зданием метро "Площадь Восстания".
Это облегчит многим туристам жизнь.
Д
Данилова
15 авг 2024
Экскурсия замечательная! Всё хорошо, четко организовано. Немного была неразбериха и задержка при входе в Екатерининский дворец. А так - всё замечательно. Автобус комфортабельный. Доехали быстро. Хорошее соотношение времени экскурсии и
В
Виктория
15 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую
Н
Надежда
13 авг 2024
Экскурсовод опоздал почти на пол часа, в автобусе говорил, что это пробки, человеческий фактор, простите-извините, но когда мы опоздали на сбор на ОДНУ минуту (вместо 15:00 подошли 15:01 - он
А
Андрей
13 авг 2024
М
Мария
12 авг 2024
Т
Татьяна
11 авг 2024
Несмотря на плохую погоду экскурсия прошла отлично, экскурсоводы молодцы! Всё было по намеченному распорядку. Хочется еще съездить, например, в Павловск, Ломоносов, Петродворец.
Н
Надежда
10 авг 2024
Экскурия проведена на высшем уровне, большое количество гидов. Наушники работали хорошо. Хотелось бы побольше интервал между группами, чтобы не мешаться в комнатах и залах друг дружке. Очень мало побыли в Янтарной комнате, где одновременно было почему- то 3 группы
Е
Екатерина
9 авг 2024
Т
Татьяна
6 авг 2024
Поездка хорошая. Парк и Дворец прекрасны! Экскурсовод отличный! До оценки 5 организатор не дотягивает из-за опозданий автобуса к началу экскурсии.
Е
Елена
4 авг 2024
Всё было классно, Виктория интересно рассказывает, на одном дыхании
Е
Елена
4 авг 2024
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