1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
«В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец, все экскурсии по программе»
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
«Екатерининский парк и жизнь монарших особ»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825₽ за человека
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
«На прогулке по Екатерининскому парку поговорим о трех владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
«А также осмотрите павильоны и скульптуры Екатерининского парка»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
«Дорога в Царское Село (1 час — 1 час 20 минут)Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (1 час)Прогулка по Екатерининскому парку (1 час — 1,5 часа)Обед (50-60 мин)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
«Разгадать секреты Екатерининского парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
«— выезд из Петербурга— экскурсия с гидом по регулярной части Екатерининского парка и по одноименному дворцу (с посещением Янтарной комнаты)— обеденное время»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«Наше путешествие на велосипедах начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
«Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
«Екатерининский парк и дворец, Старый Голландский сад и Английский парк, лучший пейзажный парк Европы — Павловский парк, образец русской классической архитектуры — Павловский дворец, средневековый замок с подземельем — Большой Гатчинский дворец»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
«На нашей экскурсии у вас будет возможность посетить две императорские резиденции, а также прогуляться по Екатерининскому парку»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
«Вы исследуете Екатерининский парк, увидите павильон с летающими столами и тарелочками, морскую пещеру и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
«00 Екатерининский парк – прогулка с гидом по регулярной части парка»
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
«Я расскажу, как появилось и развивалось Царское Село, как обустраивался Екатерининский парк, какие постройки были созданы в разные императорские эпохи, о назначении этих построек и о судьбах их владельцев»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Прогуляетесь по Екатерининскому парку и узнаете истинное предназначение Эрмитажа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520₽ за человека
Групповая
8 часов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
«Екатерининский парк удивит вас обилием аллей и дорожек, скульптур и водоемов»
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
«Екатерининский парк, наполненный удивительными сооружениями и мраморными изваяниями»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33002 970₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
«Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - летняя столица императоров
Начало: У отеля
«Затем идем в Екатерининский парк — памятник садово-паркового искусства XVIII века, совместивший в своем облике регулярный французские парки эпохи барокко и английские пейзажные парки эпохи романтизма»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Групповая
7 часов
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«После у вас останется время, чтобы побродить по аллеям Екатерининского парка и насладиться его пейзажами»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
«Прогулка по Екатерининскому парку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Поедем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Начало: На площади Островского
«Приглашаем вас познакомиться с летней резиденцией Романовых, впечатлиться Янтарной комнатой, прогуляться по Екатерининскому парку»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 588₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
«А после мы отправимся исследовать роскошный Екатерининский парк — его регулярную «французскую» часть и пейзажную «английскую»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
Увидеть нарядный дворец, погулять по живописному парку и узнать о прошлом императорской резиденции
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров
«Затем прогуляемся по Екатерининскому парку, изучим его французскую и английскую части»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Царское Село
Узнать особенности русской архитектуры и паркостроения в императорской резиденции
«В Екатерининском парке, в сравнении с другими пригородами — Петергофом, Павловском, Гатчиной — получили более полное отражение разные художественные стили садово-паркового искусства»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-экскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»
История летних резиденций и яркие фотографии на фоне потрясающих дворцов, прудов и цветников
«Мы прогуляемся по Екатерининскому парку и сделаем фотографии на фоне дворцов, павильонов и садов»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Царскосельские легенды на закате дня
Окунуться в волшебный мир истории в лучах заходящего солнца
Начало: Возле станции метро «Московская»
Завтра в 20:00
9 июня в 21:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Царское Село: рассвет и закат Российской империи
Посетить знаковые дворцово-парковые комплексы на экскурсии в мини-группе
Начало: На площади Островского
«Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды, в Екатерининском и Александровском дворцах вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село»»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 688₽ за человека
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию
Начало: На площади Искусств в Петербурге (метро "Невский п...
«В нашей программе главное в Царском Селе в сопровождении профессиональных гидов: прогулка по Екатерининскому парку с его разнообразными павильонами и насыщенная экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты»
26 окт в 11:00
45003 825₽ за человека
Групповая
6 часов
В Пушкин - по дворцам
Посетить Екатерининский и Александровский дворцы за один день на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
«А также прогуляетесь по тихому и уютному Екатерининскому парку»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Спасибо Зульфие за очень интересную экскурсию. Все было легко, интересно, с учетом пожеланий.
- ИИгорь6 июня 2024Все пришло просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне. Она профессионал своего дела.
- ААнна6 июня 2024Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения. Все четко по времени, комфортно, полностью соответствует описанию и ожиданиям. Рекомендую!
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсию вела Ольга,очень компетентный экскурсовод,несмотря на молодой возраст! Всю поездку в Царское село была изложена историческая информация с подробностями,что даже
- ООльга6 июня 2024Отличная организация, экскурсовод просто супер, правда физически тяжело))
- ААлена6 июня 2024Организация по отправке ужасная, про нас чуть не забыли, после оплаченного тура, с воскресенья перенесли на понедельник, если бы сами
- ООльга6 июня 2024К сожелению экскурсия в Царское село не состоялась. Заменили на экскурсию в Крандштат. Хочу выразить благодарность гиду, Александре за интересную, позноаательную экскурсию. Спасибо.
- ЮЮлия6 июня 2024Были на экскурсии 2 взрослых и 3 детей 8 и 10 лет. Понравилось всем. Девчонки наши были в восторге. Тамара
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
- ННадежда5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было хорошо организовано. Нареканий нет
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Екатерининский парк»
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