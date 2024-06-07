Экскурсии в Екатерининском парке

Найдено 36 экскурсий в категории «Екатерининский парк» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
«В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец, все экскурсии по программе»
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
«Екатерининский парк и жизнь монарших особ»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
«На прогулке по Екатерининскому парку поговорим о трех владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
«А также осмотрите павильоны и скульптуры Екатерининского парка»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
«Дорога в Царское Село (1 час — 1 час 20 минут)Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (1 час)Прогулка по Екатерининскому парку (1 час — 1,5 часа)Обед (50-60 мин)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
«Разгадать секреты Екатерининского парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
«— выезд из Петербурга— экскурсия с гидом по регулярной части Екатерининского парка и по одноименному дворцу (с посещением Янтарной комнаты)— обеденное время»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
214 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«Наше путешествие на велосипедах начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990 за всё до 4 чел.
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
«Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
«Екатерининский парк и дворец, Старый Голландский сад и Английский парк, лучший пейзажный парк Европы — Павловский парк, образец русской классической архитектуры — Павловский дворец, средневековый замок с подземельем — Большой Гатчинский дворец»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
«На нашей экскурсии у вас будет возможность посетить две императорские резиденции, а также прогуляться по Екатерининскому парку»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
Поиск клада в Царском Селе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
«Вы исследуете Екатерининский парк, увидите павильон с летающими столами и тарелочками, морскую пещеру и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 950 за всё до 6 чел.
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
«00 Екатерининский парк – прогулка с гидом по регулярной части парка»
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
«Я расскажу, как появилось и развивалось Царское Село, как обустраивался Екатерининский парк, какие постройки были созданы в разные императорские эпохи, о назначении этих построек и о судьбах их владельцев»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420 за всё до 4 чел.
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
210 отзывов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Прогуляетесь по Екатерининскому парку и узнаете истинное предназначение Эрмитажа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520 за человека
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Групповая
8 часов
8 отзывов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
«Екатерининский парк удивит вас обилием аллей и дорожек, скульптур и водоемов»
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250 за человека
Всё включено: едем в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
«Екатерининский парк, наполненный удивительными сооружениями и мраморными изваяниями»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33002 970 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
128 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
«Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Царское Село - летняя столица императоров
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Царское Село - летняя столица императоров
Начало: У отеля
«Затем идем в Екатерининский парк — памятник садово-паркового искусства XVIII века, совместивший в своем облике регулярный французские парки эпохи барокко и английские пейзажные парки эпохи романтизма»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 500 за всё до 4 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
76 отзывов
Популярное предложение
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 450 за человека
Царское Село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«После у вас останется время, чтобы побродить по аллеям Екатерининского парка и насладиться его пейзажами»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850 за человека
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
«Прогулка по Екатерининскому парку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400 за всё до 4 чел.
Поедем в Царское Село
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
5 отзывов
Поедем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Начало: На площади Островского
«Приглашаем вас познакомиться с летней резиденцией Романовых, впечатлиться Янтарной комнатой, прогуляться по Екатерининскому парку»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 588 за человека
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
«А после мы отправимся исследовать роскошный Екатерининский парк — его регулярную «французскую» часть и пейзажную «английскую»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
Увидеть нарядный дворец, погулять по живописному парку и узнать о прошлом императорской резиденции
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700 за всё до 7 чел.
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров
«Затем прогуляемся по Екатерининскому парку, изучим его французскую и английскую части»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 6 чел.
Путешествие в Царское Село
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие в Царское Село
Узнать особенности русской архитектуры и паркостроения в императорской резиденции
«В Екатерининском парке, в сравнении с другими пригородами — Петергофом, Павловском, Гатчиной — получили более полное отражение разные художественные стили садово-паркового искусства»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
Фото-экскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
8 отзывов
Фото-экскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»
История летних резиденций и яркие фотографии на фоне потрясающих дворцов, прудов и цветников
«Мы прогуляемся по Екатерининскому парку и сделаем фотографии на фоне дворцов, павильонов и садов»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 800 за всё до 8 чел.
Царскосельские легенды на закате дня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Царскосельские легенды на закате дня
Окунуться в волшебный мир истории в лучах заходящего солнца
Начало: Возле станции метро «Московская»
Завтра в 20:00
9 июня в 21:00
9 900 за всё до 4 чел.
Царское Село: рассвет и закат Российской империи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Царское Село: рассвет и закат Российской империи
Посетить знаковые дворцово-парковые комплексы на экскурсии в мини-группе
Начало: На площади Островского
«Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды, в Екатерининском и Александровском дворцах вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село»»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 688 за человека
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию
Начало: На площади Искусств в Петербурге (метро "Невский п...
«В нашей программе главное в Царском Селе в сопровождении профессиональных гидов: прогулка по Екатерининскому парку с его разнообразными павильонами и насыщенная экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты»
26 окт в 11:00
45003 825 за человека
В Пушкин - по дворцам
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
В Пушкин - по дворцам
Посетить Екатерининский и Александровский дворцы за один день на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
«А также прогуляетесь по тихому и уютному Екатерининскому парку»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
    Спасибо Зульфие за очень интересную экскурсию. Все было легко, интересно, с учетом пожеланий.
  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Все пришло просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне. Она профессионал своего дела.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения. Все четко по времени, комфортно, полностью соответствует описанию и ожиданиям. Рекомендую!
    Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпенияВеликолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпенияВеликолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпенияВеликолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпенияВеликолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпенияВеликолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсию вела Ольга,очень компетентный экскурсовод,несмотря на молодой возраст! Всю поездку в Царское село была изложена историческая информация с подробностями,что даже
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    и детям было понятно. На обратной дороге, так же было все информативно и интересно! Вся поездка по времени была примерно как и запланированна так и отъехали и приехали в положенное время. Большое спасибо. Все остались довольны

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Отличная организация, экскурсовод просто супер, правда физически тяжело))
  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Организация по отправке ужасная, про нас чуть не забыли, после оплаченного тура, с воскресенья перенесли на понедельник, если бы сами
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    не уточнили, что в силе ли наш тур, про нас никто и не вспомнил бы. А экскурсовод Ольга просто замечательная! Успехов ей!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    К сожелению экскурсия в Царское село не состоялась. Заменили на экскурсию в Крандштат. Хочу выразить благодарность гиду, Александре за интересную, позноаательную экскурсию. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Были на экскурсии 2 взрослых и 3 детей 8 и 10 лет. Понравилось всем. Девчонки наши были в восторге. Тамара
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    предлагала интересные задания, девчонки были вовлечены в процесс, одаривала конфетками, а в конце девчонки нашли целый клад!!! Наши дети были счастливы:) Сколько интересных историй мы услышали о наших царях, как они воспитывали детей, как и где жили. Было множество интересных подробностей. Формат на велосипедах очень удобен, мы проехали весь Александровский парк и не устали. Для людей, которые не могут долго ходить такая экскурсия была бы очень удобной. Прокатились по аллеям парка, вдоль речушек и красивых замком. Мы отдохнули на этой экскурсии. Тамара, мы благодарим вас за проведенное с нами время:) Теперь хочется также на велосипедах покататься по Павловску.

    Были на экскурсии 2 взрослых и 3 детей 8 и 10 лет. Понравилось всем. Девчонки нашиБыли на экскурсии 2 взрослых и 3 детей 8 и 10 лет. Понравилось всем. Девчонки наши
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
    Экскурсия понравилась. Все было хорошо организовано. Нареканий нет

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Екатерининский парк»

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  1. Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
  2. Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
  3. По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
  4. Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
  5. В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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