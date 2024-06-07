Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день

Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...

«А после мы отправимся исследовать роскошный Екатерининский парк — его регулярную «французскую» часть и пейзажную «английскую»»