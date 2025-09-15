Ферма-сыроварня в деревне Матокса: экскурсия, дегустация 8+ сыров, колбасы, хлеб и вино — гастроуикенд в стиле slow food.
Описание экскурсии
10.15 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5 Трассовая экскурсия. Прибытие в деревню Матокса Посещение фермы-сыроварни "Деревня" в Матоксе с дегустацией продукции. Сыроварня находится в тридцати пяти километрах от Петербурга имеет все плюсы продвинутого городского агропроекта. В 2014 году в пригороде Санкт-Петербурга была открыта ферма-сыроварня "Деревня". Цель – производить действительно качественный, натуральный продукт. Дегустация сыров — это не просто возможность оценить настоящий сыр. В ходе мероприятия Вам проведут экскурсию по ферме и расскажут об особенностях содержания животных. Во время посещения фермы туристам предложат не менее восьми видов сыра собственного производства, натуральная колбасная продукция (вяленые и копчёные колбасы) и свежий бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Во время дегустации за бокалом хорошего сухого вина туристам расскажут об интересных нюансах производства сыров, а орехи, мёд или джем подчеркнут вкусовые особенности каждого сыра. 15:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Звенигородская
удобную обувь и одежду по погоде
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе
- Посещение фермы и дегустация продукции
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Рекомендуем:
- Удобную обувь и одежду по погоде
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
15 сен 2025
