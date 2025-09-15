10.15 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5 Трассовая экскурсия. Прибытие в деревню Матокса Посещение фермы-сыроварни "Деревня" в Матоксе с дегустацией продукции. Сыроварня находится в тридцати пяти километрах от Петербурга имеет все плюсы продвинутого городского агропроекта. В 2014 году в пригороде Санкт-Петербурга была открыта ферма-сыроварня "Деревня". Цель – производить действительно качественный, натуральный продукт. Дегустация сыров — это не просто возможность оценить настоящий сыр. В ходе мероприятия Вам проведут экскурсию по ферме и расскажут об особенностях содержания животных. Во время посещения фермы туристам предложат не менее восьми видов сыра собственного производства, натуральная колбасная продукция (вяленые и копчёные колбасы) и свежий бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Во время дегустации за бокалом хорошего сухого вина туристам расскажут об интересных нюансах производства сыров, а орехи, мёд или джем подчеркнут вкусовые особенности каждого сыра. 15:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде (в зимнее время некоторые помещения обсерватории не отапливаются).