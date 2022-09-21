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Описание
Что вас ожидает
День первый. Сортавала, Корела и другие локации по маршруту
В первый день мы направимся в сторону Сортавалы: сам город можем осмотреть проездом или же исследовать с полноценной экскурсией. В окрестностях Сортавалы, на горе Паасонвуори, находится городище карелов Паасо: здесь полюбуемся видами с высоты и поговорим о находках в этом поселении. А по дороге также можем посмотреть:
Средневековую крепость Корела — я раскрою, какую роль она сыграла в истории допетровской Руси
Лосевские пороги, бурлящие под мостами
«Долину водопадов» реки Ихаланйоки, где 4 мощных водопада следуют друг за другом
Белокаменную кирху-призрак в поселке Лумиваара — памятник того периода, когда на этой территории жили финны
Дачу Густава Винтера, выдающегося хирурга: музей, где вы увидите предметы интерьера начала 20 века, архивные снимки и документы
Переночевать предлагаю в шаговой доступности от Рускеалы в хостеле «Рускеальская церковь».
День второй. Рускеала и водопады
В Рускеальский горный парк отправляемся к открытию, когда здесь еще никого нет. Этот живописный каньон прежде всего является памятником горного дела — и кому, как не геологу, проводить экскурсию по его территории. По желанию вы посетите рускеальский подземный маршрут и/или покатаетесь на лодках по карьеру. А после можно отправиться на «дикий» карьер и к отвалам еще одного месторождения мрамора: Рускеала-2. Далее в программе:
Рускеальские водопады Ахвенкоски с живописными порогами
Залив Кирьявалахти, самый северный на Ладоге
Подъём на гору Хийденвуори — с вершины открывается потрясающая панорама шхер северного берега Ладожского озера
Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год
Юканкоски, или Белые мосты — самые высокие водопады южной Карелии. В зависимости от состояния дороги, возможно, придется последние 3 км до них пройти пешком. Если вам не подходит этот вариант, вместо Юканкоски мы посетим месторождение Кительских гранатов, водопады Койриноя-1 и Койриноя-2.
Программу можно дополнить прогулкой по шхерам Ладожского озера на катере (есть разные маршруты, в том числе на Валаам).
Организационные детали
Программа гибкая и формируется исходя из ваших интересов, возможностей и пожеланий.
Дополнительные расходы
Трансфер — экскурсия проходит на вашем или моем автомобиле Renault Grand Scenic (во втором случае доплата 6000 руб.)
Входные билеты в Рускеалу, музеи, посещение платных эко-троп и другие платные опции по желанию
Ночевка в гостинице «Рускеальская церковь» (1700 руб. койко-место; оплачивать за гида не нужно) — я помогу с бронированием. Либо вы можете самостоятельно забронировать места в любых подходящих вам гостиницах, гостевых домах и базах отдыха Сортавалы и окрестностей.
Обеды и ужины — я подскажу, где можно вкусно поесть
Дополнительно:
Вас может быть и больше 4 человек, стоимость экскурсии от этого не меняется. Экскурсия может проходить на вашем транспорте; также можно арендовать микроавтобус.
Экскурсию можно начать и в Сортавале и даже в Рускеале, стоимость от этого не изменится, осматривать достопримечательности будем в обратном порядке
Возможно продление экскурсии на 1-2 дня за доплату: насыщенность региона достопримечательностями с легкостью позволяет это сделать
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваш гид в Санкт-Петербурге
У меня необычное для экскурсовода базовое образование — я магистр геологии, закончил геологический факультет СПбГУ. Работаю гидом с 2000 года. С 2000 по 2013 год — штатный экскурсовод Саблинского памятника природы. С 2011 года вожу туры в Карелию, в том числе в Рускеалу. Один из немногих петербургских гидов, имеющих лицензию на проведение экскурсий на территории Рускеальского горного парка. В своих авторских турах стараюсь совмещать научно-просветительский формат с доходчиво-увлекательной формой. Сфера особых интересов: каменное убранство Петербурга, история добычи природного камня, памятники природы, памятники истории горного дела и индустриального наследия — заброшенные карьеры, штольни (пещеры).