Рускеала, Ладожские шхеры, памятники архитектуры, бурные водопады и пороги, скалы с видовыми площадками и море леса — мы навестим самые впечатляющие локации нашего края! Как геолог я расскажу о каменных богатствах Карелии, как поклонник финно-угорского эпоса — раскрою культуру региона, и, конечно, познакомлю с историей этих мест.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День первый. Сортавала, Корела и другие локации по маршруту

В первый день мы направимся в сторону Сортавалы: сам город можем осмотреть проездом или же исследовать с полноценной экскурсией. В окрестностях Сортавалы, на горе Паасонвуори, находится городище карелов Паасо: здесь полюбуемся видами с высоты и поговорим о находках в этом поселении.

А по дороге также можем посмотреть:

Средневековую крепость Корела — я раскрою, какую роль она сыграла в истории допетровской Руси

Лосевские пороги, бурлящие под мостами

«Долину водопадов» реки Ихаланйоки, где 4 мощных водопада следуют друг за другом

Белокаменную кирху-призрак в поселке Лумиваара — памятник того периода, когда на этой территории жили финны

Дачу Густава Винтера (со стороны)

Переночевать предлагаю в шаговой доступности от Рускеалы в хостеле «Рускеальская церковь».

День второй. Рускеала и водопады

В Рускеальский горный парк отправляемся к открытию, когда здесь еще никого нет. Этот живописный каньон прежде всего является памятником горного дела — и кому, как не геологу, проводить экскурсию по его территории.

По желанию вы посетите рускеальский подземный маршрут и/или покатаетесь на лодках по карьеру. А после можно отправиться на «дикий» карьер и к отвалам еще одного месторождения мрамора: Рускеала-2.

Далее в программе:

Рускеальские водопады Ахинкоски с живописными порогами

Залив Кирьявалахти, самый северный на Ладоге

Подъём на гору Хийденвуори — с вершины открывается потрясающая панорама шхер северного берега Ладожского озера

Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год

Юканкоски, или Белые мосты — самые высокие водопады Карелии. В зависимости от состояния дороги, возможно, придется последние 3 км до них пройти пешком. Если вам не подходит этот вариант, вместо Юканкоски мы посетим месторождение Кительских гранатов, водопады Койриноя-1 и Койриноя-2.

Программу можно дополнить прогулкой по шхерам Ладожского озера на катере (есть разные маршруты, в том числе на Валаам).

Организационные детали

Программа гибкая и формируется исходя из ваших интересов, возможностей и пожеланий

Экскурсия проходит на моём автомобиле Renault Grand Scenic

Если вы на своём авто, стоимость экскурсии составит 25 000 ₽

Дополнительные расходы

Входные билеты в Рускеалу, музеи, посещение платных эко-троп и другие платные опции по желанию

Ночевка в гостинице «Рускеальская церковь» (1800 ₽ койко-место; оплачивать за гида не нужно) — я помогу с бронированием. Либо вы можете самостоятельно забронировать места в любых подходящих вам гостиницах, гостевых домах и базах отдыха Сортавалы, Рускеалы и окрестностей

Обеды и ужины — я подскажу, где можно вкусно поесть

Дополнительно: