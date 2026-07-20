Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Рускеала, Ладожские шхеры, памятники архитектуры, бурные водопады и пороги, скалы с видовыми площадками и море леса — мы навестим самые впечатляющие локации нашего края! Как геолог я расскажу о каменных богатствах Карелии, как поклонник финно-угорского эпоса — раскрою культуру региона, и, конечно, познакомлю с историей этих мест.
День первый. Сортавала, Корела и другие локации по маршруту
В первый день мы направимся в сторону Сортавалы: сам город можем осмотреть проездом или же исследовать с полноценной экскурсией. В окрестностях Сортавалы, на горе Паасонвуори, находится городище карелов Паасо: здесь полюбуемся видами с высоты и поговорим о находках в этом поселении. А по дороге также можем посмотреть:
Средневековую крепость Корела — я раскрою, какую роль она сыграла в истории допетровской Руси
Лосевские пороги, бурлящие под мостами
«Долину водопадов» реки Ихаланйоки, где 4 мощных водопада следуют друг за другом
Белокаменную кирху-призрак в поселке Лумиваара — памятник того периода, когда на этой территории жили финны
Дачу Густава Винтера (со стороны)
Переночевать предлагаю в шаговой доступности от Рускеалы в хостеле «Рускеальская церковь».
День второй. Рускеала и водопады
В Рускеальский горный парк отправляемся к открытию, когда здесь еще никого нет. Этот живописный каньон прежде всего является памятником горного дела — и кому, как не геологу, проводить экскурсию по его территории. По желанию вы посетите рускеальский подземный маршрут и/или покатаетесь на лодках по карьеру. А после можно отправиться на «дикий» карьер и к отвалам еще одного месторождения мрамора: Рускеала-2. Далее в программе:
Рускеальские водопады Ахинкоски с живописными порогами
Залив Кирьявалахти, самый северный на Ладоге
Подъём на гору Хийденвуори — с вершины открывается потрясающая панорама шхер северного берега Ладожского озера
Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год
Юканкоски, или Белые мосты — самые высокие водопады Карелии. В зависимости от состояния дороги, возможно, придется последние 3 км до них пройти пешком. Если вам не подходит этот вариант, вместо Юканкоски мы посетим месторождение Кительских гранатов, водопады Койриноя-1 и Койриноя-2.
Программу можно дополнить прогулкой по шхерам Ладожского озера на катере (есть разные маршруты, в том числе на Валаам).
Организационные детали
Программа гибкая и формируется исходя из ваших интересов, возможностей и пожеланий
Экскурсия проходит на моём автомобиле Renault Grand Scenic
Если вы на своём авто, стоимость экскурсии составит 25 000 ₽
Дополнительные расходы
Входные билеты в Рускеалу, музеи, посещение платных эко-троп и другие платные опции по желанию
Ночевка в гостинице «Рускеальская церковь» (1800 ₽ койко-место; оплачивать за гида не нужно) — я помогу с бронированием. Либо вы можете самостоятельно забронировать места в любых подходящих вам гостиницах, гостевых домах и базах отдыха Сортавалы, Рускеалы и окрестностей
Обеды и ужины — я подскажу, где можно вкусно поесть
Дополнительно:
Вас может быть и больше 4 человек, стоимость экскурсии от этого не меняется. Экскурсия может проходить на вашем транспорте; также можно арендовать микроавтобус.
Возможно продление экскурсии на 1-2 дня за доплату: насыщенность региона достопримечательностями с легкостью позволяет это сделать
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 243 туристов
У меня необычное для экскурсовода базовое образование — я магистр геологии, закончил геологический факультет СПбГУ. Работаю гидом с 2000 года. С 2000 по 2013 год — штатный экскурсовод Саблинского памятника читать дальшеуменьшить
природы. С 2011 года вожу туры в Карелию, в том числе в Рускеалу.
В своих авторских турах стараюсь совмещать научно-просветительский формат с доходчиво-увлекательной формой. Сфера особых интересов: каменное убранство Петербурга, история добычи природного камня, памятники природы, памятники истории горного дела и индустриального наследия — заброшенные карьеры, штольни (пещеры).
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
2 незабываемых дня!!! Отличное маленькое путешествие с очень подготовленным, образованным профессионалом-гидом и интересным собеседником Федором. Такое количество информации по истории, минералогии, географии, топономике!!! Чувствовали себя неучами))) Много мест посетили, старались читать дальшеуменьшить
придерживаться нашего списка. Конечно же времени катастрофически не хватило, но силы были уже на исходе)) Вернулись в Питер в 12 часов ночи (м. Просвещения). Большая благодарность Федору- отличному гиду и прекрасному человеку. Обязательно продолжим с Вами путешествие по Карелии в следующем году.)))
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Татьяна
Федор провел экскурсию длиной в два дня. На протяжении всего времени нам было интересно узнавать что-то новое о Карелии, о истории этих мест. Экскурсия очень понравилась. Очень удобно было нам читать дальшеуменьшить
(4 человека) перемещаться самостоятельно с гидом в те места, которые нам предлагал Федор и нам это было интересно. Федор рекомендовал хорошие места для обеда и завтрака. Что в поездке тоже важно - так как хочется попробовать что-нибудь местное и вкусное:) Спасибо за Ваше внимание, удачи в работе. Однозначно рекомендуем гида Федора.
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Н
Наталья
Грамотный гид, Федор знающий архитектурные тонкости исторических зданий, также имеет обширные знания по теме геологии регионов в которых проводит экскурсию. Все прошло очень интересно. Еще немного забавные четыре способа, как добыть гранат😊
+2
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С
Светлана
отличный маршрут, Фёдор отличный экскурсовод, собеседник, впечатления только чудесные от поездки. спасибо 💕
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О
Ольга
Замечательная экскурсия. 2 дня пролетели незаметно. Фёдор отличный рассказчик. Сумел заинтересовать даже подростка 13 лет. Это не у всех получается. Он открыл для нас Карелию. Думаю, что скоро захочется ещё приехать сюда. Море впечатлений за эти дни. Спасибо.
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Л
Лидия
присоединяемся ко всем положительным отзывам! всё было супер замечательно! огромное спасибо Фёдору!!!
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