Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Юсуповский дворец на Мойке стал местом, где разыгралась самая страшная трагедия 1916 года: именно там был убит «божий человек Григорий».



Нам с вами предстоит разобраться, как и почему это произошло, а также обсудить, что происходило после смерти «старца» и с его телом, и с убийцами, и с царской семьёй, и даже со страной.