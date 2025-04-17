Юсуповский дворец на Мойке стал местом, где разыгралась самая страшная трагедия 1916 года: именно там был убит «божий человек Григорий».
Нам с вами предстоит разобраться, как и почему это произошло, а также обсудить, что происходило после смерти «старца» и с его телом, и с убийцами, и с царской семьёй, и даже со страной.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Мы встретимся у Конюшенного флигеля и, пройдя по усадебному парку, поговорим о том, как этот дворец достался семье Юсуповых.
- Во дворце на «половине молодых» будет краткий экскурс в то, как и почему эта часть дворца была передана Феликсу Юсупову-мл., кем он был, и почему Распутин приехал к нему.
- Обсудим «великокняжескую фронду»: тех, кто познакомил русского царя с Распутиным, и тех, кто ненавидел его. Вы увидите восковые фигуры участников убийства, а также главных действующих лиц — Феликса и Григория.
- В подвальных помещениях дворца, где молодой князь развлекал гостя, восстановим последовательность событий той ночи:
— Почему «старец» отпустил агентов, приставленных для его охраны
— Как Феликс заманил его и как убивал
— Как пытался спастись Григорий
— Почему не сработал яд
— Почему повезли к Петровскому мосту (и где он находится)
— Была ли в лёгких вода
— Почему тело нашли быстро и как оно выглядело.
- А затем уже проследим, что происходило после смерти «старца».
- Помимо этого, вспомним о других покушениях, фальсификациях, слухах и даже о «британском следе».
Организационные детали
Билет во дворец
- В стоимость экскурсии входит экскурсионная путёвка в Юсуповский дворец — 9600 ₽. Её закажет гид, эту часть стоимости необходимо перевести не позднее, чем за 3 дня до начала экскурсии.
- Путёвка невозвратная.
- Билет включает осмотр экспозиции, связанной с Распутиным, а также парадных залов дворца (2-й этаж). О желании их посетить сообщите гиду заранее — в этом случае длительность экскурсии составит 2 часа, стоимость программы не изменится.
Другие детали
- Рекомендованный возраст участников от 14 лет.
- Мы можем провести экскурсию для большего числа гостей, также можно осмотреть другие части дворца — детали уточняйте при бронировании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 11% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 апр 2025
Были на экскурсии в Юсуповском, так как очень интересна личность Распутина, решили посетить место его убийства. С нами была экскурсовод Любовь. Спасибо ей за интересную подачу материала и интересный маршрут.
