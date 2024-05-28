Вас ждет увлекательная экскурсия по Юсуповскому дворцу — резиденции знатного рода Юсуповых, занимавшегося коллекционированием, благотворительностью и развитием промышленности.
Вы пройдетесь по парадным залам дворца, оцените его богатейшее убранство, а еще рассмотрите восстановленные интерьеры дня убийства Григория Распутина.
Вы пройдетесь по парадным залам дворца, оцените его богатейшее убранство, а еще рассмотрите восстановленные интерьеры дня убийства Григория Распутина.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ждет
Юсуповы — знатный, древний дворянский род. Об их богатстве ходят легенды. Они занимались коллекционированием, меценатством, благотворительностью, развивали фабрики и заводы, были известными полководцами, политиками, музыкантами, историками… Все это отразилось и на внутреннем убранстве в одной из богатейших их резиденций — Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. Пройти по парадным залам, услышать интереснейший рассказ о семействе, их привычках и быте вы сможете в ходе нашей экскурсии. 16 декабря 1916 года на территории огромного особняка произошли страшные трагические события, которые привели к смерти знаменитой мистической личности Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба…. По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка. Мы пройдем с вами по воссозданным интерьерам, окунемся в атмосферу того дня, увидим, как выглядели основные заговорщики этого дела и многое другое.
Важно знать:
Экскурсия проходит в комфортной мини-группе до 10 человек. В высокий сезон группа может быть увеличена до 15 человек.
Вторник, воскресенье 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2 300 ₽
|Пенсионеры
|2 100 ₽
|Школьники/студенты (до 18 лет)
|2 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Билеты на экспозицию
Место начала и завершения?
Ул. Декабристов, 21а
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 мая 2024
Экскурсия - юсупов дворец, и покои где произошло убийство Распутина.
Организовано все четко. Экскурс Евгения, приятная, но на 4.
Не захватила …. Как то стандартно, без огонька.
Организовано все четко. Экскурс Евгения, приятная, но на 4.
Не захватила …. Как то стандартно, без огонька.
Н
Наталья
27 мая 2024
Все очень понравилось. Благодарность экскурсоводу Евгении.
Д
Диана
3 мая 2024
30.04.2024 Экскурсоводу Ирине большое спасибо за доброжелательность и экскурсию, жаль, что не показали марокканскую гостиную.
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