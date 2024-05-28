Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина

Вас ждет увлекательная экскурсия по Юсуповскому дворцу — резиденции знатного рода Юсуповых, занимавшегося коллекционированием, благотворительностью и развитием промышленности.

Вы пройдетесь по парадным залам дворца, оцените его богатейшее убранство, а еще рассмотрите восстановленные интерьеры дня убийства Григория Распутина.
4.67
3 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ждет

Юсуповы — знатный, древний дворянский род. Об их богатстве ходят легенды. Они занимались коллекционированием, меценатством, благотворительностью, развивали фабрики и заводы, были известными полководцами, политиками, музыкантами, историками… Все это отразилось и на внутреннем убранстве в одной из богатейших их резиденций — Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. Пройти по парадным залам, услышать интереснейший рассказ о семействе, их привычках и быте вы сможете в ходе нашей экскурсии. 16 декабря 1916 года на территории огромного особняка произошли страшные трагические события, которые привели к смерти знаменитой мистической личности Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба…. По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка. Мы пройдем с вами по воссозданным интерьерам, окунемся в атмосферу того дня, увидим, как выглядели основные заговорщики этого дела и многое другое.

Важно знать:

Экскурсия проходит в комфортной мини-группе до 10 человек. В высокий сезон группа может быть увеличена до 15 человек.

Вторник, воскресенье 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые2 300 ₽
Пенсионеры2 100 ₽
Школьники/студенты (до 18 лет)2 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Билеты на экспозицию
Место начала и завершения?
Ул. Декабристов, 21а
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
28 мая 2024
Экскурсия - юсупов дворец, и покои где произошло убийство Распутина.
Организовано все четко. Экскурс Евгения, приятная, но на 4.
Не захватила …. Как то стандартно, без огонька.
Н
27 мая 2024
Все очень понравилось. Благодарность экскурсоводу Евгении.
Д
3 мая 2024
30.04.2024 Экскурсоводу Ирине большое спасибо за доброжелательность и экскурсию, жаль, что не показали марокканскую гостиную.

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