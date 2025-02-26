Улица Репина у многих ассоциируется с тремя фактами: она самая узкая в городе, в блокаду сюда сносили тела умерших, а по ночам здесь можно увидеть загадочные огоньки. Я живу на
Описание экскурсии
Улица Репина — элемент не просто старого Петербурга, а города, каким он был в начале 18 века. Она несёт в себе отпечаток образа жизни и мыслей многих поколений самых разных горожан, их тихой повседневности. Во время прогулки вы увидите:
- Места предполагаемого складирования тел, о которых так много говорят. Но что же доподлинно известно и из каких источников — обсудим на экскурсии
- Материальные следы хозяйственной жизни этого удивительного переулка
- Особняк, где Достоевский неудачно признался в любви
- Брусчатую мостовую. Поговорим о технологии её укладки
- Локации, где снимались многочисленные кинофильмы
- Магазин, которым владела семья Тани Савичевой
- Многочисленный стрит-арт. Его «экспозиция» постоянно обновляется, создавая свежее дополнение к академии художеств
И многое другое!
Я помогу вам проникнуться вайбом, атмосферой, магией этого места. Мы будем заходить во дворы и выходить на линии, обращаться к картам и старейшим описаниям, литературе и кинематографу, вспоминать урбанистические теории. Вы не только многое узнаете об улице Репина, но и получите инструменты для «чтения» самых разных петербургских текстов.
Организационные детали
Программа ориентирована на участников с 16 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сфинксов напротив академии художеств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 5 часов 40 минут
Провела экскурсии для 65 туристов
Я историк (ЕУСПб и СПбГУ), художник, урбанист, исследую архитектуру и городское развитие в проектах «Город проектировщиков» и «Исторические покрытия». Здесь я размещаю информацию о своих авторских экскурсиях по Васильевскому острову,
Отзывы и рейтинг
0
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И
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат своего дела, замечательный рассказчик и очень приятный человек! Её доступная подача материала, эмоциональное, познавательное
+2
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Домашняя, уютная улочка Репина.
При этом столько интересных историй, связанных с ней.
Внутренние дворы, переходы, лестничные пролеты хранят атмосферу добра,тепла.
Спасибо огромное Марине за рассказ об этом уникальном месте.
При этом столько интересных историй, связанных с ней.
Внутренние дворы, переходы, лестничные пролеты хранят атмосферу добра,тепла.
Спасибо огромное Марине за рассказ об этом уникальном месте.
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Марина очень увлекательно и интересно рассказывает! Прогулка была неспешная и с чувством, толком, расстановкой! Узнали очень много интересных фактов! Внучка в восторге! Спасибо!
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По итогам получилась индивидуальная экскурсия- а при этом многие много теряют - всё просто отлично, всё очень и очень интересно и познавательно! Могу всячески рекомендовать!
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