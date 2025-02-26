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Улица Репина: изнанка непарадного Петербурга

Пешеходная экскурсия по самой узкой улице города на Неве от местной жительницы и урбанистки
Улица Репина у многих ассоциируется с тремя фактами: она самая узкая в городе, в блокаду сюда сносили тела умерших, а по ночам здесь можно увидеть загадочные огоньки. Я живу на
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Репина уже 11 лет и за это время узнала её от и до.

На экскурсии я расскажу, откуда взялись эти мифы, и помогу взглянуть на улицу как на пример сохранившегося внутриквартального устройства дореволюционного Петербурга.

Улица Репина: изнанка непарадного Петербурга
Улица Репина: изнанка непарадного Петербурга
Улица Репина: изнанка непарадного Петербурга

Описание экскурсии

Улица Репина — элемент не просто старого Петербурга, а города, каким он был в начале 18 века. Она несёт в себе отпечаток образа жизни и мыслей многих поколений самых разных горожан, их тихой повседневности. Во время прогулки вы увидите:

  • Места предполагаемого складирования тел, о которых так много говорят. Но что же доподлинно известно и из каких источников — обсудим на экскурсии
  • Материальные следы хозяйственной жизни этого удивительного переулка
  • Особняк, где Достоевский неудачно признался в любви
  • Брусчатую мостовую. Поговорим о технологии её укладки
  • Локации, где снимались многочисленные кинофильмы
  • Магазин, которым владела семья Тани Савичевой
  • Многочисленный стрит-арт. Его «экспозиция» постоянно обновляется, создавая свежее дополнение к академии художеств

И многое другое!

Я помогу вам проникнуться вайбом, атмосферой, магией этого места. Мы будем заходить во дворы и выходить на линии, обращаться к картам и старейшим описаниям, литературе и кинематографу, вспоминать урбанистические теории. Вы не только многое узнаете об улице Репина, но и получите инструменты для «чтения» самых разных петербургских текстов.

Организационные детали

Программа ориентирована на участников с 16 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сфинксов напротив академии художеств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 5 часов 40 минут
Провела экскурсии для 65 туристов
Я историк (ЕУСПб и СПбГУ), художник, урбанист, исследую архитектуру и городское развитие в проектах «Город проектировщиков» и «Исторические покрытия». Здесь я размещаю информацию о своих авторских экскурсиях по Васильевскому острову,
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где живу почти 20 лет. Я люблю показывать город изнутри, в формате «от местных для местных», раскрывая локальную идентичность и делая город и его отдельный район ближе и теплее. Моё повествование строится на стыке исследовательской интерпретации и художественного осмысления, искренне и по возможности просто, с элементами городской медиации, чтобы каждый нашёл в Петербурге что-то для себя.

Отзывы и рейтинг

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Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат своего дела, замечательный рассказчик и очень приятный человек! Её доступная подача материала, эмоциональное, познавательное
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и даже поэтичное изложение исторических фактов оставили самые приятные и тёплые впечатления об экскурсии. Благодаря такой подаче, история одной небольшой улицы в огромном городе заиграла абсолютно новыми, неповторимыми красками и оставила в сердце очень тёплые и добрые воспоминания!
Если Вам интересен непарадный Петербург, хотите увидеть маленькие улочки, необычные места, лестницы и проходы - то однозначно рекомендую к посещению данную экскурсию!

Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат+2
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
Хочу выразить огромную благодарность Марине за сегодняшнюю экскурсию по улице Репина! Марина - прекрасный гид, фанат
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Татьяна
Домашняя, уютная улочка Репина.
При этом столько интересных историй, связанных с ней.
Внутренние дворы, переходы, лестничные пролеты хранят атмосферу добра,тепла.
Спасибо огромное Марине за рассказ об этом уникальном месте.
Домашняя, уютная улочка Репина.
Домашняя, уютная улочка Репина.
Домашняя, уютная улочка Репина.
Домашняя, уютная улочка Репина.
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Татьяна
Марина очень увлекательно и интересно рассказывает! Прогулка была неспешная и с чувством, толком, расстановкой! Узнали очень много интересных фактов! Внучка в восторге! Спасибо!
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Игорь
По итогам получилась индивидуальная экскурсия- а при этом многие много теряют - всё просто отлично, всё очень и очень интересно и познавательно! Могу всячески рекомендовать!
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