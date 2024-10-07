Хотите увидеть город во всей красе? Познакомиться с Дворцовой площадью, Эрмитажем, набережной Невы, Спасом на Крови и заглянуть в тайные уголки? Тогда приглашаю вас на экскурсию-игру. Вы узнаете необычные факты о городе, перевоплотитесь в скульптуры и загадаете желания в магических местах. А когда пройдёте испытания, вам откроется одна секретная локация города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Как пройдёт квест

Вы будете гулять по городу в комфортном для вас темпе, без сопровождения гида. У здания Адмиралтейства отправите кодовое слово в группу Вконтакте, Мах или Телеграм. Квест начнётся автоматически. Вы получите маршрут экскурсии, необычные задания, головоломки и ретрофотографии. С помощью квеста узнаете историю Петербурга, а ещё сможете сделать много креативных фотографий на память.

Кому подойдёт

Экскурсия-игра адаптирована для детей 6+. Она будет также интересна и подросткам, и взрослым. Во время прогулки вы можете отклоняться от маршрута, делать паузы для отдыха, замирать перед красивыми памятниками и зданиями, чтобы насладиться городом в полной мере. Это будет только ваше время и ваш Санкт-Петербург!

Организационные детали