Хотите увидеть город во всей красе? Познакомиться с Дворцовой площадью, Эрмитажем, набережной Невы, Спасом на Крови и заглянуть в тайные уголки? Тогда приглашаю вас на экскурсию-игру.
Вы узнаете необычные факты о городе, перевоплотитесь в скульптуры и загадаете желания в магических местах. А когда пройдёте испытания, вам откроется одна секретная локация города.
Вы узнаете необычные факты о городе, перевоплотитесь в скульптуры и загадаете желания в магических местах. А когда пройдёте испытания, вам откроется одна секретная локация города.
Описание квеста
Как пройдёт квест
Вы будете гулять по городу в комфортном для вас темпе, без сопровождения гида. У здания Адмиралтейства отправите кодовое слово в группу Вконтакте, Мах или Телеграм. Квест начнётся автоматически. Вы получите маршрут экскурсии, необычные задания, головоломки и ретрофотографии. С помощью квеста узнаете историю Петербурга, а ещё сможете сделать много креативных фотографий на память.
Кому подойдёт
Экскурсия-игра адаптирована для детей 6+. Она будет также интересна и подросткам, и взрослым. Во время прогулки вы можете отклоняться от маршрута, делать паузы для отдыха, замирать перед красивыми памятниками и зданиями, чтобы насладиться городом в полной мере. Это будет только ваше время и ваш Санкт-Петербург!
Организационные детали
- Квест проходит без участия гида
- Советую одеться по погоде и взять с собой наличные, если захотите посидеть в необычном кафе на маршруте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Взрослый + ребенок
|1625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 5096 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом. Как за
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
￼
Очень ненавязчивый квест,с популярными локациями,при этом с интересными фактами! Подросткам понравилось! Удобно,что нет ограничений по времени! Спасибо за организацию!
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Спасибо, отлично прогулялись. Единственно немного нехватило заданий, которые нужно разгадать, все-таки это квест, а не просто ходилка, ребенку хотелось бы что-то разгадать. Мероприятие длинное, 2,5часа, удобно, что можно проходить в своем темпе, что ты ни от кого не зависишь и никого не ждешь. Конечно, для питерцев ничего необычного, но приезжим будет очень хорошо. Много интересных фактов, легенд, историй. Спасибо
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О
Мы с Ксенией проходим уже 3-й квест! И каждый потрясающий! Это очень удобно, ты не привязан ко времени, в своём ритме. А главное, дети с азартом ждут следующее задание и узнают историю города или увлеченно знакомятся с искусством!
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M
Все супер. Теперь ждем более сложные задания))
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Я с детьми была на экскурсии "Загадочный Петербург". Два часа пролетели незаметно. Дети легко и быстро передвигались по городу от точки до точки. Им всё было интересно, с удовольствием отвечали
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Впервые попробовали экскурсию в формате квеста! Детям очень понравилось! Прошли по знаковым местам города. Даже по тем порталам, о которых не догадывались. Нашли интересные отельчики)))
Ксении огромное спасибо за организацию. Всегда на связи и поможет👍
Рекомендуем ❤️
Ксении огромное спасибо за организацию. Всегда на связи и поможет👍
Рекомендуем ❤️
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