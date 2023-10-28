Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Вы узнаете необычные факты о городе, перевоплотитесь в скульптуры и загадаете желания в магических местах. А когда пройдёте испытания, вам откроется одна секретная локация города.
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Описание
Что вас ожидает
Как пройдёт квест
Вы будете гулять по городу в комфортном для вас темпе. У здания Адмиралтейства отправите кодовое слово в группу Вконтакте/Телеграм. Квест начнётся автоматически. Вы получите маршрут экскурсии, необычные задания, головоломки и ретрофотографии. С помощью квеста узнаете историю Петербурга, а ещё сможете сделать много креативных фотографий на память.
Кому подойдёт
Экскурсия-игра адаптирована для детей 6+. Она будет также интересна и подросткам, и взрослым. Во время прогулки вы можете отклоняться от маршрута, делать паузы для отдыха, замирать перед красивыми памятниками и зданиями, чтобы насладиться городом в полной мере. Это будет только ваше время и ваш Санкт-Петербург!
Организационные детали
Советую одеться по погоде и взять с собой наличные, если захотите посидеть в необычном кафе на маршруте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у здания Адмиралтейства
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.