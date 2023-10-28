Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве

Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании

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Хотите увидеть город во всей красе? Познакомиться с Дворцовой площадью, Эрмитажем, набережной Невы, Спасом на Крови и заглянуть в тайные уголки? Тогда приглашаю вас на экскурсию-игру.

Вы узнаете необычные факты о городе, перевоплотитесь в скульптуры и загадаете желания в магических местах. А когда пройдёте испытания, вам откроется одна секретная локация города.
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как пройдёт квест

Вы будете гулять по городу в комфортном для вас темпе. У здания Адмиралтейства отправите кодовое слово в группу Вконтакте/Телеграм. Квест начнётся автоматически. Вы получите маршрут экскурсии, необычные задания, головоломки и ретрофотографии. С помощью квеста узнаете историю Петербурга, а ещё сможете сделать много креативных фотографий на память.

Кому подойдёт

Экскурсия-игра адаптирована для детей 6+. Она будет также интересна и подросткам, и взрослым. Во время прогулки вы можете отклоняться от маршрута, делать паузы для отдыха, замирать перед красивыми памятниками и зданиями, чтобы насладиться городом в полной мере. Это будет только ваше время и ваш Санкт-Петербург!

Организационные детали

Советую одеться по погоде и взять с собой наличные, если захотите посидеть в необычном кафе на маршруте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у здания Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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