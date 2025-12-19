Описание Ответы на вопросы

Фонарщик Фаролеро Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Аудиоэкскурсия Как проходит Пешком 2500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание аудиогида Санкт-Петербург. Хранители города. Окунитесь в настоящую сказку вместе с Фонарщиком Фаролеро. А Вы знаете где живут главные хранители города? А почему свитер из секонд-хэнда получил мировую известность? Знаете ли Вы почему Чайковского назвали стеклянным мальчиком? А какие секреты крестьянина Самсона до сих пор не раскрыты? А как русалочка спасла Северную столицу? Легендарный Фонарщик Фаролеро - он тот, кто знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории. Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для Вас секреты старинного города в сопровождении Фонарщика Фаролеро, который ответит на все эти вопросы и погрузит Вас в сказочную атмосферу прошлого. Давайте окунемся в настоящую сказку любимого города вместе с Фаролеро и его волшебным фонарём?! Сказочный маршрут по улицам Северной столицы. В сопровождении Фонарщика Фаролеро Вы отправитесь в 85 минутное путешествие по центральным улицам Санкт-Петербурга. Он встретит Вас в сквере Фурштатской улицы и будет Вашим проводником в незабываемое и волшебное прошлое этого города. Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь. Голоса профессиональных актеров будут сопровождать Вас на прогулке по улицам Северной столицы России. Заботливые спутники Фонарщика будут рядом с Вами по всему маршруту. Маршрут- Фурштатская - Литейный проспект - Моховая - Чайковского - Гагаринская - наб. Кутузова - наб. Реки Фонтанки - Соляной переулок. Важно знать: ◉На экскурсии мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь. ◉Наша экскурсия идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для удобства Вашего ребенка: можно воспользоваться прогулочной коляской. ◉Темп прогулки комфортен для любого возраста. ◉Продолжительность 85 минут. ◉Маршрут 1,7 км. ◉Променад проходит каждый понедельник и субботу (возможна запись на любой день недели по индивидуальному заказу) С нетерпением жду встречи! Обещаю, ты окунёшься в настоящую сказку на улицах современного города! -Фонарщик Фаролеро.

В праздничные дни будет проводиться больше экскурсий. Уточняйте расписание у организаторов. Дополнительно будут прогулки: 26.12, 31.12 в 19:30. Выбрать дату