Описание аудиогидаСанкт-Петербург. Хранители города. Окунитесь в настоящую сказку вместе с Фонарщиком Фаролеро. А Вы знаете где живут главные хранители города? А почему свитер из секонд-хэнда получил мировую известность? Знаете ли Вы почему Чайковского назвали стеклянным мальчиком? А какие секреты крестьянина Самсона до сих пор не раскрыты? А как русалочка спасла Северную столицу? Легендарный Фонарщик Фаролеро - он тот, кто знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории. Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для Вас секреты старинного города в сопровождении Фонарщика Фаролеро, который ответит на все эти вопросы и погрузит Вас в сказочную атмосферу прошлого. Давайте окунемся в настоящую сказку любимого города вместе с Фаролеро и его волшебным фонарём?! Сказочный маршрут по улицам Северной столицы. В сопровождении Фонарщика Фаролеро Вы отправитесь в 85 минутное путешествие по центральным улицам Санкт-Петербурга. Он встретит Вас в сквере Фурштатской улицы и будет Вашим проводником в незабываемое и волшебное прошлое этого города. Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь. Голоса профессиональных актеров будут сопровождать Вас на прогулке по улицам Северной столицы России. Заботливые спутники Фонарщика будут рядом с Вами по всему маршруту. Маршрут- Фурштатская - Литейный проспект - Моховая - Чайковского - Гагаринская - наб. Кутузова - наб. Реки Фонтанки - Соляной переулок. Важно знать: ◉На экскурсии мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь. ◉Наша экскурсия идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для удобства Вашего ребенка: можно воспользоваться прогулочной коляской. ◉Темп прогулки комфортен для любого возраста. ◉Продолжительность 85 минут. ◉Маршрут 1,7 км. ◉Променад проходит каждый понедельник и субботу (возможна запись на любой день недели по индивидуальному заказу) С нетерпением жду встречи! Обещаю, ты окунёшься в настоящую сказку на улицах современного города! -Фонарщик Фаролеро.
В праздничные дни будет проводиться больше экскурсий. Уточняйте расписание у организаторов. Дополнительно будут прогулки: 26.12, 31.12 в 19:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Театрализованная экскурсия
- Аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
- Горячие напитки и угощение
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы и сборы отсутствуют
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, улица Фурштатская, 11
Завершение: Санкт-Петербург, Соляной переулок
Когда и сколько длится?
Когда: В праздничные дни будет проводиться больше экскурсий. Уточняйте расписание у организаторов. Дополнительно будут прогулки: 26.12, 31.12 в 19:30.
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 15:00
21 дек в 15:00
1650 ₽ за человека