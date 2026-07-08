Эта выставка посвящена 150-летию Центрального училища технического рисования барона Штиглица — учебного заведения, воспитавшего многих выдающихся мастеров.
Вам предстоит познакомиться с почти 800 произведениями искусства, проследить историю коллекции и увидеть редчайшие экспонаты — от античных артефактов до шедевров модерна.
Вам предстоит познакомиться с почти 800 произведениями искусства, проследить историю коллекции и увидеть редчайшие экспонаты — от античных артефактов до шедевров модерна.
Описание билета
- Юбилейная выставка, которая посвящена барону Александру Штиглицу и основанному им училищу.
- Коллекция с экспонатами от Античности до эпохи модерна.
- Находки Генриха Шлимана из легендарной Трои, средневековые рукописи, ренессансная скульптура, восточное декоративно-прикладное искусство и фламандские шпалеры 16 века.
- Лучшие образцы европейского и восточного текстиля, старинные кружева, вышивки и элементы русского народного костюма 18–20 веков.
- Произведения Рене Лалика и редкий черепаховый столик из Неаполя 18 века.
Вы узнаете:
- почему барон Штиглиц создал училище технического рисования и какое значение оно имело для русского искусства.
- как формировалась музейная коллекция и почему часть её сегодня хранится в Эрмитаже.
- какие предметы впервые представлены широкой публике.
- чем ценны находки Шлимана и почему они оказались в коллекции музея.
- как менялось декоративно-прикладное искусство от античности до начала 20 века.
Организационные детали
- Входные билеты не входят в стоимость экскурсии, вам нужно купить их отдельно (при необходимости гид поможет с их покупкой, цена от 700 ₽ в зависимости от категории посетителя).
- С вами будет гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1219 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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