Портретный жанр ещё с дописьменных времен привлекал к себе внимание творческих людей.
На примере экспонатов выставки мы с вами попытаемся разобраться в эволюции жанра, вспомним важные вехи этого исторического пути.
Поговорим о причинах, изменивших отношение к портретному искусству, и попытаемся просчитать дальнейшую траекторию этого процесса.
Описание экскурсии
В Николаевском зале Зимнего дворца вас ждут около 600 экспонатов разных видов искусства: живопись, графика, скульптура, нумизматика, прикладное искусство, фотография.
Мы обсудим:
- отличия восточной и западной традиций портретного искусства
- эволюцию проявления человеческих эмоций и отношения общества к ним
- портрет — как самопрезентацию для современников и как послание потомкам — о чём нам «говорят» изображения и какие сообщения автор пытается до нас донести
- почему не каждое изображение может называться портретом: отличие религиозного искусства от светских жанров
- и многое другое
Время проведения выставки: 9 декабря 2025 — 29 марта 2026
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто интересуется историей искусства.
Организационные детали
Вам нужно самостоятельно купить входные билеты в Эрмитаж на время начала экскурсии. Билет для гида не нужен. Вы можете приобрести билеты на официальном сайте Эрмитажа.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного здания Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1661 туриста
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
