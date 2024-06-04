Выставки в Эрмитаже – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в Эрмитаже» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
Неизведанный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Неизведанный Эрмитаж
Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
4 отзыва
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Все замечательно, намного выше ожиданий. Долго не мог побывать в Эрмитаже и наконец то, посетил.
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до конца просмотра дожил, придется ещё раз сходить.
    Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Прекрасный зал. Вежливый, отзывчивый персонал. Вкунющий кофе. Десерты выше похвал. ❤️
  • Ж
    Жерлицын
    24 мая 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Неизведанный Эрмитаж
    Спасибо Наталье за великолепную экскурсию!
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Неизведанный Эрмитаж
    Однозначно рекомендую Наталью, как самого профессионального экскурсовода! Уровень познаний впечатляет. Экскурсовод знает вплоть до мельчайших деталей. С большим удовольствием отвечает
    читать дальше

    на все вопросы и рассказала и показала намного больше, чем мы ожидали и планировалось. Экскурсия была на одном дыхании! В следующий приезд обязательно обратимся к Наталье для дальнейшего исследования и открытия новых секретов Эрмитажа!

  • М
    Маркина
    12 марта 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а
    читать дальше

    его не могли увести) сложности были при загрузке и поиске заказа в приложении. Вот тут прям надо доработать все, чтобы было интуитивно! Пришлось обращаться в тех поддержку, где тоже не с первого раза смогли решить этот вопрос!

  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Очень интересно
  • Н
    Надежда
    4 марта 2024
    Неизведанный Эрмитаж
    25 февраля посетили с коллегой экскурсию "Неизведанный Эрмитаж". Очень понравилось. Наталья - чудесный экскурсовод, прекрасная рассказчица. Много и подробно отвечала
    читать дальше

    на вопросы в ходе экскурсии. Хорошо продуманный маршрут позволил не отвлекаться от темы экскурсии и узнать много нового. Время пролетело очень быстро и незаметно. Всем советую посетить данную экскурсию с Натальей. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Эрмитаже»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
  2. Неизведанный Эрмитаж
  3. Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Эрмитаже" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Выставки в Эрмитаже», 230 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам