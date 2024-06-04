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Билеты
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Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Неизведанный Эрмитаж
Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 июня 2024Все замечательно, намного выше ожиданий. Долго не мог побывать в Эрмитаже и наконец то, посетил.
- ВВладимир3 июня 2024Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до конца просмотра дожил, придется ещё раз сходить.
- ООльга3 июня 2024Прекрасный зал. Вежливый, отзывчивый персонал. Вкунющий кофе. Десерты выше похвал. ❤️
- ЖЖерлицын24 мая 2024Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.
- ААнастасия19 мая 2024Спасибо Наталье за великолепную экскурсию!
- ООльга5 мая 2024Однозначно рекомендую Наталью, как самого профессионального экскурсовода! Уровень познаний впечатляет. Экскурсовод знает вплоть до мельчайших деталей. С большим удовольствием отвечает
- ММаркина12 марта 2024Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а
- ННаталья11 марта 2024Очень интересно
- ННадежда4 марта 202425 февраля посетили с коллегой экскурсию "Неизведанный Эрмитаж". Очень понравилось. Наталья - чудесный экскурсовод, прекрасная рассказчица. Много и подробно отвечала
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Эрмитаже»
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