читать дальше его не могли увести) сложности были при загрузке и поиске заказа в приложении. Вот тут прям надо доработать все, чтобы было интуитивно! Пришлось обращаться в тех поддержку, где тоже не с первого раза смогли решить этот вопрос!

Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а