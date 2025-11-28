Мы с вами заглянем за кулисы истории драматического искусства — окажемся в квартире, где жили легендарные артисты Самойловы. Вы увидите личные вещи актёров императорских театров, познакомитесь их с повседневной жизнью и проследите хитросплетения судеб творцов.

Описание билета

Я познакомлю вас с районом Владимирского проспекта и расскажу о знаменитых деятелях отечественной культуры, которые жили и работали здесь в разные годы.

Мы зайдём в Музей-квартиру актёров Самойловых — звёзд императорских театров Петербурга — и увидим, из чего состояли трудовые будни артистов.

Я расскажу:

что такое актёрские династии дореволюционной России и почему в современной жизни подобных примеров почти нет

как менялась тема художника и власти за последние 200 лет

каким был распорядок дня звёзд императорской сцены

где устраивали первые актёрские капустники и что на них происходило

Организационные детали