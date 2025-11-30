Идём в квартиру Римского-Корсакова, чтобы посмотреть, где и как он создавал шедевры. Вы зайдёте в его рабочий кабинет — кажется, будто хозяин вышел из него буквально минуту назад. Увидите личные вещи, подарки и предметы быта прошлого — и узнаете, как рождалась музыка.

Неспешно пройдём по Загородному проспекту и обсудим, почему многие классики русской литературы и музыки выбирали именно этот район.

Окажемся в гостях у Римского-Корсакова — вы увидите, как жил композитор, и узнаете:

какие знаменитые гости здесь бывали и что они дарили хозяину

создание музыкальных шедевров — это непредсказуемый порыв вдохновения или ежедневная упорная работа

каких домашних животных держал Римский-Корсаков

Организационные детали