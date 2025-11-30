Идём в квартиру Римского-Корсакова, чтобы посмотреть, где и как он создавал шедевры. Вы зайдёте в его рабочий кабинет — кажется, будто хозяин вышел из него буквально минуту назад. Увидите личные вещи, подарки и предметы быта прошлого — и узнаете, как рождалась музыка.
Описание билета
Неспешно пройдём по Загородному проспекту и обсудим, почему многие классики русской литературы и музыки выбирали именно этот район.
Окажемся в гостях у Римского-Корсакова — вы увидите, как жил композитор, и узнаете:
- какие знаменитые гости здесь бывали и что они дарили хозяину
- создание музыкальных шедевров — это непредсказуемый порыв вдохновения или ежедневная упорная работа
- каких домашних животных держал Римский-Корсаков
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость
- Музей расположен на третьем этаже, лифта нет
- Я предоставлю радиогиды, чтобы вам было хорошо слышно
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Лучший выборРомановы в Зимнем дворце: билеты включены
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Начало: У Атлантов
30 ноя в 11:00
2 дек в 11:00
3299 ₽ за билет
Билеты
Жилые покои и парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3200 ₽ за билет
Индивидуальная
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 24 750 ₽ за человека